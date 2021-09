Phía sau thành công của N.H.O

Dân trí Bên cạnh đội ngũ chuyên gia quốc tế dày dặn kinh nghiệm, những nhân tài người Việt đã góp phần quan trọng giúp N.H.O gặt hái thành công với một loạt dự án trong giai đoạn vừa qua.

Loạt dự án "cháy hàng"

Quy tụ nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế, Công ty Cổ phần Nhà Quốc gia (N.H.O) thành lập vào năm 2012 với mục tiêu xây dựng những ngôi nhà phù hợp với văn hóa gia đình Việt Nam, đồng thời cung cấp tiêu chuẩn sống cao hơn cho cư dân.

Trong giai đoạn vừa qua, N.H.O phát triển 15 dự án với tổng cộng 10.824 căn hộ tại nhiều tỉnh, thành. Thị trường của doanh nghiệp không chỉ co cụm ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như TPHCM, Bình Dương mà vươn ra nhiều địa phương như An Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hải Phòng...

Các dự án sau có quy mô ngày càng lớn hơn, thiết kế chuẩn mực hơn so với dự án cũ. Một số dự án tạo nên sức hút lớn trên thị trường như City Tower với 527 căn hộ, Luxury Residence với 204 căn hộ tại Bình Dương; Imperial Place với 1.083 căn hộ, Sky 9 với 1.361 căn hộ tại TPHCM; Diamond City với 1.500 ngôi nhà tại An Giang; Hera 1.530 căn hộ tại Hải Phòng hay The Dragon Castle Hạ Long gồm 1.288 căn hộ tại Quảng Ninh...

Khu căn hộ The Dragon Castle Hạ Long của N.H.O đang thu hút nhiều khách hàng.

Ông Kim Kyoo Chul, thành viên HĐQT của N.H.O, cho biết các dự án công ty đưa ra thị trường gần đây đều đạt mức tiêu thụ khoảng 98% chỉ trong một thời gian ngắn. Những dự án doanh nghiệp đang triển khai cũng được nâng cấp mạnh mẽ về thiết kế, chọn lựa vật liệu xây dựng, ứng dụng công nghệ thông minh theo xu hướng hiện đại.

"Chúng tôi luôn nâng tầm cho sản phẩm của mình, dù sản phẩm có mức giá nào. Bởi ngôi nhà là tài sản lớn, là khoản tích lũy quan trọng của khách hàng. Căn nhà không chỉ là nơi để ở mà còn định hình một phong cách sống mới và là điểm tựa về tinh thần để khách hàng chúng tôi đạt được nhiều hơn nữa những thành tựu trong cuộc sống", ông Kim chia sẻ.

Công thức "Glocal" - điểm sáng nguồn nhân lực

Một khảo sát gần đây đối với 380 khách hàng tại một dự án của N.H.O ở TPHCM cho thấy 91% khách hàng hài lòng về tổng thể dự án và 98% khách hàng hài lòng với tiện ích nội khu mà họ được thụ hưởng. Các con số này, cùng với tỉ lệ bán hàng gần như tuyệt đối cho thấy bức tranh tích cực về sự tín nhiệm của khách hàng đối với các sản phẩm của N.H.O.

N.H.O sở hữu đội ngũ chuyên gia quốc tế dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản cao cấp. Chính điều này khiến công ty tự tin "lấn sân" phát triển dòng sản phẩm cao cấp hơn sau thời gian thâm nhập thị trường, chuẩn bị quỹ đất và "chuẩn hóa" hệ sinh thái bất động sản. Các đối tác chiến lược đến từ Hàn Quốc đang giúp cho các sản phẩm của N.H.O ngày càng hoàn thiện hơn về mặt thiết kế cũng như quản lý vận hành sau khi bàn giao, góp phần định hình phong cách sống của cộng đồng.

Dự án Citadines Central của N.H.O phát triển thành công tại Bình Dương.

Nhờ những nỗ lực liên tục, thời gian vừa qua N.H.O đã dành được nhiều giải thưởng uy tín. Đơn cử như tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2019 và 2020, The Hera Hải Phòng đã cùng lúc giành 3 giải thưởng gồm: Dự án được thiết kế đẹp nhất, Dự án có nội thất tốt nhất và Dự án căn hộ tốt nhất miền Bắc. The Dragon Castle Hạ Long cũng được vinh danh ở các hạng mục Dự án căn hộ tốt nhất vịnh Hạ Long và Dự án phát triển lối sống đô thị tốt nhất.

Theo ông Kim, trong thành công của N.H.O, nguồn nhân lực chính là yếu tố cốt lõi. Được thành lập bởi những nhà phát triển bất động sản dày dạn kinh nghiệm đến từ Singapore và Hàn Quốc và những nhân sự người Việt tài năng, giàu khát vọng cùng làm việc trong một môi trường đa văn hóa. Chính kinh nghiệm phong phú và chiến lược phát triển chắc chắn của những nhà sáng lập kết hợp với sự chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến của đội ngũ nhân sự trong nước đã giúp N.H.O luôn ổn định trong các giai đoạn phát triển. Càng ngày, đội ngũ này càng trưởng thành và nắm giữ những cương vị quản lý quan trọng trong công ty, từ khâu pháp lý, quy hoạch cho đến thiết kế, xây dựng và vận hành...

Phối cảnh khu đô thị Diamond City của N.H.O phát triển tại An Giang.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định, kinh nghiệm phát triển bất động sản quốc tế chỉ là một nửa bài toán phát triển nhân lực. Một nửa còn lại chính là nguồn nhân lực bản địa và sự tôn trọng văn hóa địa phương mà ở N.H.O thường được nhắc đến với tên gọi "Glocal". Ban lãnh đạo công ty khuyến khích những tài năng trong nội bộ hiện thực hóa các ý tưởng, góp phần cùng tạo nên bản sắc thương hiệu N.H.O. Do đó, bên cạnh đội ngũ lãnh đạo quốc tế nòng cốt, công ty ngày càng có nhiều quản lý cấp cao là người Việt.

"Dù N.H.O xây dựng một môi trường làm việc đa văn hóa nhưng không vì thế mà để mất đi bản sắc Việt Nam. Bởi chúng tôi đang làm việc tại Việt Nam, muốn đóng góp cho người dân Việt Nam. Và do đó, chúng tôi cũng kỳ vọng và tạo nhiều cơ hội nhất có thể để các nhân sự người Việt có thể trở thành quản lý, chịu trách nhiệm ở những phần việc cốt yếu nhất", ông Kim khẳng định.

Trường Thịnh