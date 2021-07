Những tiêu chuẩn nào khiến The Metrolines trở thành dự án quốc tế "hot" phía Tây Hà Nội?

Dân trí Dự án The Metrolines (Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội) theo đánh giá chính là "ngôi nhà quốc tế" đầu tiên tại phía Tây Hà Nội khi vượt qua 3 "bài test" cực kì khắt khe theo chuẩn sống đô thị thế giới: kết nối, "tất cả trong 1" và tinh hoa.

Tiêu chuẩn "kết nối" 15 phút

Dự định mua căn hộ tại Vinhomes Smart City, ông Seiichi Gotoda, kĩ sư công nghệ người Nhật Bản thuê tạm một căn hộ tại đại đô thị trong lúc chờ chuyển về căn hộ mới đặt mua tại dự án The Metrolines. Ông vô cùng háo hức bởi lần đầu tiên, Hà Nội xuất hiện một đô thị đúng chuẩn TOD (Transit Oriented Development) vốn vô cùng quen thuộc với ông.

Là mô hình đô thị phát triển song hành với các phương tiện vận tải công cộng, tại Nhật Bản hay Singapore nơi Seiichi Gotoda từng làm việc và sinh sống, các TOD được tích hợp trong bán kính khoảng 500-800m, tương đương 10 phút đi bộ từ các trục giao thông công cộng. Cách làm này không những tạo sự tiện lợi, khả năng kết nối mà còn giúp cư dân tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian.

The Metrolines - Vinhomes Smart City nằm trọn giữa lòng 3 tuyến đường sắt huyết mạch của Thủ đô.

Tại khu vực phía Tây Hà Nội, ông khẳng định, trước The Metrolines, chưa từng có đô thị có thể thỏa mãn tiêu chuẩn này. Điều ông so sánh The Metrolines với những đô thị hàng đầu thế giới bởi đây là giao điểm của 3 tuyến metro số 5-6-7 đang được hình thành. Với 2 trạm dừng ngay gần dự án, không cần tới 10 phút, cư dân có thể để đi về tất cả các hướng, từ khu vực trung tâm Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình tới sân bay Nội Bài, hay các tỉnh phía Nam, phía Tây Thủ đô.

The Metrolines theo nhiều cư dân còn vượt "chuẩn 10 phút" với một loạt tuyến đường huyết mạch lớn như Lê Trọng Tấn, Vành đai 3.5, Đại lộ Thăng Long. Một dự án "cận lộ, kế metro" như The Metrolines theo đánh giá chính là "chuẩn mực" của sự tiện lợi và khả năng kết nối không hề thua kém những đô thị hiện đại hàng đầu thế giới tại Hàn Quốc, Nhật Bản hay nhiều nước châu Âu.

Chuẩn đô thị nén "tất cả trong một"

Với ông Đặng Trung Quân, CEO một doanh nghiệp tư vấn BĐS tại Hà Nội, The Metrolines mang chuẩn "quốc tế" bởi sự tích hợp hoàn hảo tất cả trong một: Một không gian đầy đủ, xanh và thông minh.

Yếu tố "đầy đủ" theo ông chính là khả năng đáp ứng tất cả nhu cầu của cư dân từ mua sắm, vui chơi giải trí đến học tập, y tế, chăm sóc sức khỏe. Đây là những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe của đô thị của các nước phát triển và chỉ một số ít doanh nghiệp tiềm lực tại Việt Nam như Vinhomes thực hiện được. Một loạt cái tên từ Vinhomes tới Vinmec tới Vinschool, Vincom Mega Mall với uy tín và chuẩn mực quốc tế biến The Metrolines trở thành đô thị khép kín với khả năng chăm sóc cư dân theo tiêu chuẩn cao cấp nhất.

Cư dân The Metrolines được thụ hưởng mọi tiện nghi của đại đô thị thông minh Vinhomes Smart City

Cũng theo ông Quân, không gian xanh tại The Metrolines là một điểm cộng ấn tượng. Khách quốc tế theo ông đặc biệt coi trọng điều này. Đó là vì sao trong thời gian dài, BĐS khu vực Hồ Tây với mật độ sống thấp, nhiều không gian tập luyện lại là thỏi nam châm của cộng đồng quốc tế. The Metrolines theo ông Quân hoàn toàn đủ tiêu chuẩn ấy với hệ thống lá phổi xanh quy mô lớn chưa từng có, lên tới 16,3 ha của Công viên Nhật Bản Zen Park, Công viên Trung tâm Central Park và Công viên Thể thao Sportia Park.

Ngoài "xanh", điều The Metrolines vượt qua bài test còn ở sự "thông minh". Cả 4 trụ cột cốt lõi tại đây, từ an ninh, vận hành tới căn hộ, cộng đồng đều mang tới sự tiện nghi với một loạt hệ thống như camera AI 24/7 cảnh báo hành vi bất thường, Face ID kiểm soát phân tầng thang máy, hệ thống Smart Parking tự động nhận biển số xe hay hệ thống điều khiển tự động trong nhà,...

Chuẩn sống "tinh hoa" và hội nhập

Một đô thị mang chuẩn quốc tế theo giới chuyên gia còn phải thể hiện ở cộng đồng văn minh, tinh hoa. The Metrolines theo đánh giá đang kiến tạo được điều này, thể hiện ở việc hội tụ đội ngũ chuyên gia, lao động chất xám chất lượng cao từ nhiều nước trên thế giới.

Không gian sống tốt cùng vị trí vô cùng thuận tiện - chỉ cách khu vực Mỹ Đình 5-7 phút di chuyển và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chỉ vài chục phút lái xe chính là điều kiện quá lí tưởng để hàng nghìn chuyên gia nước ngoài tại khu vực này lựa chọn The Metrolines nói riêng và Vinhomes Smart City nói chung.

Đáng nói còn là cách thiết kế tại The Metrolines rất dễ "chiều lòng" khách quốc tế bởi sự đa dạng trong phong cách. Từ phân khu The Miami mang đậm chất Mỹ với hệ thống hồ bơi nhiệt đới gần 1.000 m2, những hàng cọ Mỹ xanh mát tới The Victoria - tâm điểm mang phong cách Hồng Kông với sự cân bằng giữa cảnh quan vườn thư thái và hệ thống bể bơi ngoài trời. Những ai yêu văn hóa xứ Phù Tang có thể tìm đến phân khu The Sakura với những hình ảnh đậm chất Nhật Bản của vườn Nhật, vườn trà đạo, hồ tiểu cảnh Nikko hay đường dạo tơ tằm Kimono,...

Theo ghi nhận, tới hiện tại, nơi đây đã trở thành mái nhà lớn của khoảng 20 cộng đồng tinh anh đa quốc gia. Kéo theo cộng đồng tri thức nước ngoài này là không ít gia đình tri thức người Việt có mong muốn sớm cho con cái tiếp cận cuộc sống hội nhập.

"Cộng đồng văn minh, tinh hoa" như The Metrolines theo ông Đặng Trung Quân là vô cùng khó kiến tạo dù ở Việt Nam hay thế giới bởi đòi hỏi quá nhiều điều kiện, từ vị trí, tới mô hình đô thị, phong cách thiết kế, chất lượng dịch vụ, tiện ích...

"The Metrolines rõ ràng mang giá trị của một đô thị quốc tế đúng nghĩa, với tổng hòa của cả yếu tố vật thể và phi vật thể", ông Quân tổng kết.

