Những tiện ích nâng tầm cuộc sống tại BerRiver Jardin

Dân trí Dự án BerRiver Jardin với hệ thống tiện ích đa dạng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, là nơi an cư của nhiều người tại khu vực phía Đông Hà Nội.

Nhà không đơn thuần chỉ là nơi để ở

Từng mua căn hộ cách đây 7 năm tại một dự án phía Tây Hà Nội, anh Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi) chia sẻ, sau khi lập gia đình, nhu cầu về chỗ ở khá cấp thiết nên mua một căn hộ 60 m2 với giá 1 tỷ đồng. Thời điểm đó, 2 vợ chồng suy nghĩ rằng, chỉ cần một chỗ ở là hạnh phúc.

Tuy nhiên, sau một thời gian sinh sống, vợ chồng anh Hùng mới phát hiện nhiều bất cập như: vị trí quá xa trung tâm, tiện ích, khu vui chơi trẻ em, siêu thị, trường học, không đáp ứng nhu cầu của gia đình. Trong giai đoạn giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi đại dịch, khi mọi người dành thời gian ở nhà nhiều hơn thì không gian sống bí bách, thiếu tiện nghi đã dần thay đổi quan điểm về nơi an cư của vợ chồng anh Hùng, cũng như nhiều gia đình khác. Nơi an cư không đơn thuần chỉ là chỗ ở mà còn cần là nơi để gia chủ tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái nhất.

BerRiver Jardin với hệ thống tiện ích đa dạng.

Tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Cừ - tuyến đường huyết mạch của quận Long Biên, dự án BerRiver Jardin của BRGLand là mô hình đô thị đa tiện ích, theo chuẩn sống khỏe, nghỉ dưỡng xanh, mang đến một cuộc sống tiện nghi, thoải mái, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân. BerRiver Jardin là một trong những dự án thu hút nhà đầu tư và người mua ở thực tại quận Long Biên.

Nhu cầu tìm đến các sản phẩm căn hộ như BerRiver Jardin hứa hẹn sẽ còn tăng. Bởi lẽ, mong muốn được sống trong môi trường trong lành, đầy đủ tiện ích là xu hướng của cuộc sống hiện đại, nhất là trong bối cảnh Covid-19.

BerRiver Jardin - Chốn an cư năng động

Với triết lý kết hợp hài hòa giữa sự hiện đại, tiện ích phong phú nhưng vẫn đảm bảo không gian xanh, thân thiện với môi trường, dự án BerRiver Jardin được lòng nhiều khách hàng. Dự án có hơn 30 tiện ích tiêu chuẩn resort được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm bố trí hợp lý để thỏa mãn tối đa nhu cầu sống nghỉ dưỡng và phát triển cả về thể lực lẫn trí lực cho mọi cư dân.

Hơn 30 tiện ích tiêu chuẩn mang phong cách resort tại BerRiver Jardin giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân.

Nơi đây có 2 bể bơi theo phong cách resort rộng hơn 430 m2; khu vui chơi trẻ em, vườn xích đu, đài phun nước; đường dạo massage chân, sân bóng bàn, sân tập yoga, khu thể thao ngoài trời, vườn hoa, vườn cờ, vườn BBQ… vừa tô điểm cho không gian sống tiện nghi trong lành, vừa nâng cao giá trị của dự án.

Ngoài ra còn có khu thương mại cung cấp tiện ích, dịch vụ cho cư dân như siêu thị, cafe, gym, spa… tại khối đế của các tòa tháp. Các căn hộ có tầm nhìn rộng mở, thoáng đẹp, không giới hạn đến sông Hồng, sân golf. Không gian thoáng mát và là khu vực có mật độ cư dân thấp, những người sống ở BerRiver Jardin sẽ không còn cảnh chen chúc, ngột ngạt giữa phố thị đông đúc.

Cư dân chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển vào phố cổ; 5 - 10 phút đến 20 trường học và 10 cơ sở y tế; 25 phút để đến sân bay Nội Bài.

Chủ trương làm tuyến đường mở thông từ tòa N05 sang phố Phú Hựu, hướng đi cầu Trần Hưng Đạo sẽ giúp cho giao thông thuận tiện, việc tiếp cận các tiện ích ngoại khu chỉ trong vài bước chân. Cư dân mất 2 phút đi bộ đến Bệnh viện đa khoa Tâm Anh hay một phút đến trung tâm tiêm chủng VNVC Long Biên, 3 phút đến Công viên Bồ Đề Xanh.

Lựa chọn BerRiver Jardin là chốn an cư của gia đình mình, chị Mai Anh (30 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Chuyển từ một con ngõ nhỏ ở trung tâm Hà Nội tới sinh sống ở BerRiver Jardin có lẽ là một trong những quyết định sáng suốt của vợ chồng tôi, khi đi lại thuận tiện, mọi tiện ích trong tầm tay, không gian sống trong lành, thoáng đãng... Thực sự không mong muốn gì hơn".

BerRiver Jardin hứa hẹn trở thành một nơi sinh sống phù hợp cho mọi người với một cuộc sống cân bằng, tiện ích và đẳng cấp.

1. Tặng suất quà tặng trị giá 3 chỉ vàng AJC 9999 cho khách hàng đặt mua căn hộ bàn giao Demi

2. Tặng gói nội thất lên đến 85 triệu đồng

3. Hỗ trợ lãi suất lên tới 70% giá trị căn hộ

4. Chiết khấu 7.0% giá trị căn hộ

5. Giảm 3 triệu đồng/m2 thông thủy đối với khách hàng mua căn hộ bàn giao thô

6. Miễn phí Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trong 24 tháng đầu

Trường Thịnh