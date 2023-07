Những điểm nhấn tại dự án Imperial Oasis Quy Nhơn

Imperial Oasis Quy Nhơn sở hữu vị trí tại khu đô thị Cát Tiến, cửa ngõ khu kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn. Với sự đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng, chủ đầu tư dự án kỳ vọng tạo lập điểm nhấn cho du lịch Quy Nhơn.

Dự án được triển khai trên tổng diện tích 8,9ha với mật độ xây dựng 49%, bao gồm hai khu đông và khu tây, cùng nhiều công trình biểu tượng.

Tháp đồng hồ Oasis Tower

Với kỳ vọng kiến tạo một công trình biểu tượng tại Quy Nhơn, chủ đầu tư Lạc Việt Quy Nhơn dự kiến bắt tay với Perrot GmbH & Co.KG (Đức) xây dựng tháp đồng hồ Imperial Oasis Tower tọa lạc tại trung tâm phố Tây. Perrot là thương hiệu có trụ sở tại Đức chuyên sản xuất các thiết bị tháp đồng hồ cho nhiều công trình nổi tiếng trên khắp thế giới, bao gồm cung điện Buckingham ở London (Anh), nhà thờ Đức Bà ở Cologne (Đức) và nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn...

Phối cảnh tháp đồng hồ Imperial Oasis Tower tại phố đi bộ phía tây (Ảnh: Lạc Việt Quy Nhơn).

Theo chủ đầu tư, tháp đồng hồ cơ có lớp vỏ pha lê trong suốt, khoe hệ thống máy mạ vàng, được đặt trên đỉnh khối nhà. Khi đi vào vận hành, công trình hứa hẹn cuốn hút ánh nhìn của du khách, là một trong những biểu tượng kiến trúc mới của Quy Nhơn.

Tháp vọng cảnh Billion View Tower

Chủ đầu tư Lạc Việt Quy Nhơn cũng có kế hoạch triển khai tháp vọng cảnh Billion View Tower cao 56m. Trong tương lai, từ tháp vọng cảnh, du khách có thể ngắm toàn cảnh bức tranh thiên nhiên với biển trời xanh thẳm; phía Tây Bắc là thảm thực vật đa tầng, nổi bật với Đại Phật Tự chùa ông Núi; phía Tây Nam là đầm nước 7.000 ha với cánh đồng quạt gió.

Phối cảnh tháp vọng cảnh Billion View Tower tại phố đi bộ phía đông (Ảnh: Lạc Việt Quy Nhơn).

Lối đi trên cao Panorama Skyway

Đường chạy với lan can kính được đặt mềm mại trên mái khách sạn 5 sao tại khu đông do thương hiệu Accor vận hành. Vào các buổi sáng du khách sẽ được tận hưởng cảnh bình minh trên biển, quay sang phía tây in lên dãy tường thành xanh ngắt của phần phía nam dãy núi Bà là bức tượng phật khổng lồ in vào tâm khảm mọi người như một trải nghiệm thiêng liêng khó quên. Các phần cuối nhô ra của đường chạy, với đáy kính trong suốt tạo thành các điểm ngắm cảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Lối đi trên cao Panorama Skyway tại phía đông (Ảnh: Lạc Việt Quy Nhơn).

Khu vực nhà kính Glass Museum

Tại dãy shophouse mặt tiền, chủ đầu tư dự kiến xây dựng hai lồng kính rộng 6m như những chiếc cổng chào đón du khách bước vào hành trình trải nghiệm. Trong tương lai, Glass Museum hứa hẹn thu hút du khách bởi chuỗi cửa hàng trưng bày các mặt hàng cao cấp, những quán cà phê thời thượng. Khi đêm về, khu vực này hứa hẹn thu hút du khách với những con đường ánh sáng, cùng màn trình diễn LED và hologram hiện đại.

Khu vực nhà kính Glass Museum (Ảnh: Lạc Việt Quy Nhơn).

Cầu đi bộ Golden Silk

Điểm kết nối giữa không gian triển lãm của phố tây và không khí lễ hội của phố đông là cầu đi bộ Golden Silk. Công trình được thiết kế như một dải lụa với những đường cong, cùng hệ kính cường lực trong suốt.

Khi đi vào vận hành, cầu đi bộ vừa là điểm check in độc đáo, vừa là nơi du khách có thể thưởng thức những bữa tiệc ánh sáng vào những dịp lễ hội, cuối tuần.

Khu vực cầu đi bộ Golden Silk (Ảnh: Lạc Việt Quy Nhơn).

Ngọn đuốc San Hô Bloom Tower

Ngọn đuốc San Hô Bloom Tower được đặt ở trung tâm tuyến phố đi bộ của phố đông. Lấy cảm hứng từ đại dương, biểu tượng san hô mang hình ngọn đuốc đặt trong hình cầu geodesic tạo ra từ các thanh truyền ánh sáng công nghệ LED, được bao quanh bởi các vòi phun nước kết hợp với âm nhạc. Nơi đây hứa hẹn trở thành điểm vui chơi nổi bật trong không khí lễ hội đa sắc màu.

Phối cảnh ngọn đuốc San Hô Bloom Tower (Ảnh: Lạc Việt Quy Nhơn).

Phố đi bộ đông - tây

Một điểm nhấn của Imperial Oasis Quy Nhơn là các tuyến phố đi bộ phố đông - tây được phát triển bài bản cùng các hoạt động hấp dẫn.

Quy hoạch tuyến phố chủ đề theo từng phong cách, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu của du khách, tăng sức hấp dẫn của các khu thương mại dịch vụ, qua đó mang đến nguồn thu nhập đều đặn cho các nhà đầu tư và khách hàng. Bên cạnh đó, những hoạt động thường kỳ, hoạt động vào các dịp lễ hội và cuộc sống đô thị ban đêm hứa hẹn tạo nên những trải nghiệm mới cho cư dân và du khách.

Với dự án Imperial Oasis Quy Nhơn, chủ đầu tư kỳ vọng đánh thức tiềm năng du lịch của thành phố biển miền Trung, khẳng định vị thế của Quy Nhơn trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

"Những năm qua, dù ngành du lịch có nhiều tín hiệu khởi sắc, song Quy Nhơn vẫn như viên ngọc thô cần mài dũa để tỏa sáng, bởi ngoài lợi thế tự nhiên nơi đây vẫn thiếu đi những trải nghiệm dịch vụ thương mại thời thượng", đại diện chủ đầu tư nhận xét.

