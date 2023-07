Nhu cầu nhà ở dành cho giới chuyên gia tại Nhơn Trạch

Nhà ở chất lượng cao cho chuyên gia: cung không đủ cầu

So với các địa phương khác trong tỉnh Đồng Nai, Nhơn Trạch là huyện có tốc độ phát triển các KCN khá nhanh. Từ năm 1997, trên địa bàn huyện có 3 KCN được thành lập. Sau hơn 20 năm, đến nay Nhơn Trạch đã có 10 KCN, trong đó có 9 KCN đã thành lập và đi vào hoạt động, tổng diện tích khoảng 3.342ha và là địa phương có diện tích đất KCN cho thuê nhiều nhất trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Quy mô KCN hiện tại đã thu hút về cho Nhơn Trạch hơn 120.000 lao động trực tiếp trong KCN với khoảng 5.000 chuyên gia.

Quy mô công nghiệp phát triển khiến Nhơn Trạch thiếu hụt nguồn cung nhà ở chất lượng cao cho chuyên gia, nhân sự cấp cao.

Hiện tại, dù Nhơn Trạch chú trọng chuyển sang thu hút đầu tư các dự án có quy mô vốn lớn, công nghệ cao, ngành công nghiệp hỗ trợ; giảm dần các ngành gia công, sử dụng nhiều lao động. Song, tốc độ tăng trưởng vẫn tạo nên áp lực lớn về nguồn cầu nhà ở cho hàng triệu lao động, chuyên gia, kỹ sư… tại các khu vực trọng điểm công nghiệp.

Theo thống kê, Nhơn Trạch hiện đang có hơn 5.000 chuyên gia đang làm việc tại các KCN. Trong đó, có đến 85% là quản lý, chuyên gia với thu nhập cao. Tuy nhiên, trên thực tế, phân khúc nhà ở cao cấp với không gian sống sinh thái, đáp ứng nhu cầu cho lực lượng chuyên gia vẫn còn ít.

Căn hộ mẫu Fiato City (Ảnh: Thang Long Real Group).

Tình trạng thiếu nhà ở dành cho chuyên gia đã đưa nhà ở cao cấp trở thành phân khúc tiềm năng, có tỷ lệ lấp đầy cao và hứa hẹn mang về lợi nhuận. Gần đây, khi điều kiện giao thông kết nối giữa Nhơn Trạch - TPHCM và sân bay quốc tế Long Thành chuyển biến tích cực, nhiều nhà đầu tư bất động sản đã bắt đầu hướng tới sản phẩm nhà cao cấp cho chuyên gia, quản lý cấp cao.

Mặt khác, sân bay Long Thành được quy hoạch dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2026, hứa hẹn sẽ quy tụ nguồn lao động dồi dào làm việc tại đây. Từ đó, địa phương có thêm nhu cầu nhà ở dành cho phi công, tiếp viên hàng không và nhất là đối với đội ngũ khai thác mặt đất sân bay.

Điều này cũng lý giải vì sao, nhiều chủ đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển về Nhơn Trạch để đón đầu tiềm năng. Chưa kể, địa phương này còn là cái tên sáng giá được kỳ vọng có bước tiến vượt bậc về phát triển kinh tế - xã hội sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển đô thị Nhơn Trạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ thành lập TP Nhơn Trạch đạt các tiêu chí cơ bản của một đô thị loại II. Những năm tiếp theo, tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp đô thị đạt tiêu chí của đô thị loại I. Cũng theo Nghị quyết, đến năm 2025, Nhơn Trạch đạt các tiêu chí của đô thị loại III.

Fiato City - căn hộ hiện đại dành chuyên gia

Một trong những dự án được thiết kế "đo ni đóng giày" cho các chuyên gia, nhân sự cấp cao đang làm việc tại các KCN là Fiato City, phát triển bởi Thang Long Real Group. Đây là đơn vị đã có 12 năm kinh nghiệm "Xây tổ ấm - Dựng cộng đồng" qua nhiều dự án bất động sản tại Nhơn Trạch có tỷ lệ cư dân lấp đầy khá cao như SunFlower City, Thang Long Home - Phước An, Thang Long Home - Hiệp Phước,…

Fiato City là giai đoạn tiếp nối sau sự thành công của khu dân cư Thăng Long Home - Hiệp Phước rộng 9,8ha. Phân khu thấp tầng tại đây với hơn 200 căn nhà phố, biệt thự đã hoàn thành và thu hút cư dân về sinh sống, hình thành nên một cộng đồng văn minh kiểu mẫu tại Nhơn Trạch.

Phối cảnh khu phức hợp thương mại tại Fiato City (Ảnh: Thang Long Real Group).

Dự án hứa hẹn kiến tạo nhịp sống hiện đại nhờ vào hệ tiện ích cao cấp như hồ bơi vô cực tầng thượng, trường mẫu giáo, gym - yoga center, BBQ garden, khu thể dục thể thao, công viên, khu vui chơi trẻ em, cùng khu phức hợp thương mại (đa dạng loại hình food court, nhà hàng, café terrace, spa, clinic, nhà thuốc,…) định hình phong cách sống mới "all in one" tiện ích cạnh nhà. Nhờ chuẩn sống chất lượng, giới chuyên gia dễ dàng cân bằng giá trị tận hưởng cuộc sống sau những giây phút làm việc và sáng tạo.

Phối cảnh dự án Fiato City chú trọng từ quy hoạch không gian, tiện ích, thiết kế với điểm nhấn hồ bơi vô cực tầng thượng (Ảnh: Thang Long Real Group).

Với những lợi thế hiện hữu, dự án Fiato City được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều tiềm năng đầu tư trong tương lai. Trong bối cảnh thị trường còn thiếu nguồn cung căn hộ chất lượng, Fiato City không chỉ góp phần giải cơn khát nhà ở chất lượng cho người dân và giới chuyên gia đang làm việc trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, mà còn mở rộng sang TP Thủ Đức, TPHCM.