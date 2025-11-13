Nhiều sai phạm tại 5 dự án khu đô thị ở Cần Thơ

5 dự án đều chậm tiến độ nghiêm trọng

Theo đó, có 5 dự án bị thanh tra gồm: Khu đô thị mới phường Thường Thạnh (Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ); Khu đô thị mới Cồn Khương (Công ty TNHH Bất động sản An Khương); Khu đô thị mới STK An Bình (Công ty Cổ phần đầu tư STK); Trung tâm Hội nghị quốc tế, các công trình đa chức năng và khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng (Công ty Cổ phần IN HOSPITALITY); dự án mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu - giai đoạn 2 (Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch Mekong).

Khu đô thị mới STK An Bình, Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Theo kết luận, cả 5 dự án nêu trên đều được UBND TP Cần Thơ (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức chỉ định nhà đầu tư mà không thông qua đấu thầu lựa chọn theo quy định.

Thanh tra xác định việc chỉ định nhà đầu tư khi nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất là không đúng quy định. Việc này làm cho các dự án không có cơ sở xác định giá trị nộp ngân sách nhà nước do nhà đầu tư đề xuất trong hồ sơ dự thầu.

Hậu quả là cả 5 dự án đều chậm tiến độ nghiêm trọng, đã hết thời hạn thực hiện theo chủ trương ban đầu nhưng vẫn chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trách nhiệm đối với vi phạm này được xác định thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ (đơn vị tham mưu trình UBND TP ban hành quyết định chủ trương đầu tư) và nguyên lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cũ.

Chi tiết các sai phạm tại từng dự án

Dự án Khu đô thị mới phường Thường Thạnh (Công ty Hoàng Quân Cần Thơ): Được xác định chưa phù hợp quy hoạch tại thời điểm phê duyệt, chưa có quy hoạch phân khu 1/2.000 và quy hoạch chi tiết 1/500 không căn cứ cấp trên. Chủ đầu tư khởi công, thi công và sử dụng đất khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, chưa được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương nhìn từ trên cao (Ảnh: Bảo Kỳ).

Khu đô thị mới Cồn Khương (Công ty An Khương): Chủ đầu tư sử dụng đất khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Khu đô thị mới STK An Bình (Công ty Đầu tư STK): Quyết định giao đất không ghi rõ thời hạn sử dụng đất; Chưa tổ chức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh; Chưa thực hiện thủ tục kê khai nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa.

Trung tâm Hội nghị quốc tế, các công trình đa chức năng và khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng (Công ty IN HOSPITALITY): Thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch đồng thời với nhiệm vụ quy hoạch, chưa đảm bảo trình tự, thủ tục (phải lấy ý kiến riêng).

Dự án mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu - giai đoạn 2 (Công ty Mekong): Thực hiện quy hoạch không đúng trình tự, chưa lập hồ sơ cắm mốc giới, phê duyệt thiết kế và khởi công khi chưa có thẩm định. Một số hạng mục thi công sai quy hoạch, như xây nhà vệ sinh trên đất công viên, không trồng cây xanh, dùng bê tông xi măng thay vì bê tông nhựa và rút ngắn bể xử lý nước thải.

Kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án Trung tâm Hội nghị quốc tế

Từ thực tế trên, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Sở Tài chính kiểm tra, rà soát và tham mưu UBND TP Cần Thơ thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án Trung tâm Hội nghị quốc tế nếu không đáp ứng các điều kiện gia hạn.

Đồng thời tham mưu UBND TP Cần Thơ cho tiếp tục gia hạn thực hiện đối với 4 dự án còn lại (Thường Thạnh, Cồn Khương, STK An Bình, Thới Lai giai đoạn 2) do đã đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Thanh tra cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo kiểm tra, xử lý hành vi lấn, chiếm sử dụng đất khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ (Dự án Thường Thạnh) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản An Khương (Dự án Cồn Khương).