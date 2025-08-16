169 dự án bất động sản tại Hà Nội không đủ điều kiện áp dụng quy định mới

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa công bố danh sách 169 dự án không đáp ứng điều kiện đưa vào danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 171 của Quốc hội đợt 2. Nghị quyết này cho phép triển khai dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất sẵn có.

Danh sách này xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn. Chẳng hạn, khu đô thị nhà vườn, biệt thự Bình Minh (53,2ha) của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh bị loại do vượt quá giới hạn 20ha được áp dụng thí điểm.

Tương tự có khu nhà ở và dịch vụ thương mại Thiên Đức (24,3ha) của Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung, khu nhà ở Vân Đình (23,6ha) của Công ty Vật liệu xây dựng Hà Tây hay khu nhà ở Cao Viên (32,5ha) của Công ty cổ phần TSG Việt Nam… cũng cùng chung lý do.

Một dự án bất động sản tại Hà Nội (Ảnh: Trần Kháng).

Một số khác vướng vào tình trạng trùng vị trí hoặc đã nằm trong danh mục dự án thu hồi đất để đấu giá, như khu nhà ở TC Land Thạch Bàn (1,2ha) của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản TC Land; khu nhà ở thương mại thuộc khu đô thị số 4 (0,9ha) của Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7; khu nhà vườn sinh thái Tố Hữu (2,3ha) của Công ty cổ phần BIC Việt Nam; hay khu nhà ở Hoàng Mai (6,6ha) của Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng.

Trước đó, vào tháng 5 và tháng 7, Hà Nội đã thông qua tổng 298 dự án được thí điểm theo Nghị quyết số 171.

Nghị quyết số 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4 vừa qua.

Nghị quyết này quy định thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên phạm vi toàn quốc đối với 4 trường hợp.

Thứ nhất là dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất. Thứ 2 là dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất. Thứ 3 là dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất và nhận quyền sử dụng đất.

Thứ 4 là dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản được các tổ chức đang sử dụng đất thành lập để thực hiện dự án nhà ở thương mại trên diện tích của cơ sở sản xuất, kinh doanh phải di dời do ô nhiễm môi trường, cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị,…