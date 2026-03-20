Nhiều căn hộ áp dụng ESG chỉ tiêu tốn 250.000 đồng tiền điện hàng tháng

Phát biểu tại sự kiện chiều 19/3, bà Lưu Thị Thanh Mẫu - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang - nhấn mạnh yếu tố “xanh” trong phát triển nhà ở xã hội không chỉ là xu hướng, mà còn là giải pháp thiết thực giúp giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.

Từ thực tiễn triển khai các dự án, bà cho biết việc áp dụng thiết kế thông minh, tận dụng ánh sáng tự nhiên, thông gió và các giải pháp tiết kiệm năng lượng có thể giúp giảm tới 50% chi phí điện, nước. Chỉ riêng việc tối ưu hệ thống điện và khai thác hiệu quả nguồn sáng tự nhiên - tận dụng nắng, gió - cũng đã giúp cư dân tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt. Thực tế, có những căn hộ chỉ tiêu tốn khoảng 250.000 đồng tiền điện mỗi tháng, đến 18h30 mới cần bật đèn và hầu như không phải sử dụng điều hòa.

Theo bà Mẫu, cần mạnh dạn đưa “trí tuệ xanh” vào các dự án nhà ở xã hội nhằm tối ưu chi phí vận hành cho người thu nhập thấp. Việc phát triển phân khúc này không nên chỉ dừng ở mục tiêu giảm chi phí đầu tư, mà cần hướng tới nâng cao chất lượng sống lâu dài cho cư dân. Các yếu tố “xanh”, thân thiện môi trường không nhất thiết làm tăng chi phí, mà ngược lại còn mang lại giá trị nhân văn rõ rệt, góp phần giảm gánh nặng chi tiêu.

Công trình xanh đem lại nhiều lợi ích (Ảnh: DT).

Ở góc độ phát triển đô thị, bà nhận định xu hướng “xanh hóa” công trình đang ngày càng rõ nét, song dư địa vẫn còn lớn, đòi hỏi sự chuyển biến đồng thời cả về quy mô lẫn chất lượng. Một trong những rào cản hiện nay là khả năng tiếp cận nguồn vốn xanh còn hạn chế, khi doanh nghiệp vẫn gặp khó trong việc tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi dù nhu cầu rất rõ ràng.

Đáng chú ý, bà cho biết ngay cả một số nhân sự ngân hàng trong quá trình tư vấn cũng chưa thực sự hiểu rõ về tín dụng xanh, dẫn đến sự “lệch pha” giữa chính sách và nhu cầu thực tế. Từ đó, bà kiến nghị cần đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực tiếp nhận và xử lý hồ sơ, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết và đáp ứng kịp thời yêu cầu của thị trường.

Đại diện doanh nghiệp cũng cho hay, lãnh đạo TPHCM đang thể hiện sự quan tâm lớn đối với định hướng phát triển công trình xanh, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sống đô thị trong thời gian tới.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cũng đề nghị các doanh nghiệp bất động sản hưởng ứng tham gia thực hiện định hướng phát triển bất động sản theo tiêu chuẩn xanh (ESG), thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng sống, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi số trong đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, kinh doanh bất động sản.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh định hướng phát triển bền vững của TPHCM, trong đó các yếu tố “xanh” ngày càng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực bất động sản. Thời gian qua thành phố đã ban hành nhiều chủ trương khuyến khích phát triển công trình xanh. Ông cũng đặt kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp chủ động tham gia, nâng cao tiêu chuẩn phát triển dự án theo hướng xanh và bền vững.