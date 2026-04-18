Hơn 2.300 căn nhà của Vingroup tại siêu dự án 17 tỷ USD đủ điều kiện mở bán

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản xác nhận về việc 2.343 căn nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, sau khi kiểm tra hồ sơ dự án của liên danh Tập đoàn Vingroup và Công ty Vinhomes.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn đã huy động từ khách mua vào đúng mục đích xây nhà ở và sớm triển khai các hạng mục còn lại của dự án.

Trước khi đưa bất động sản vào kinh doanh, chủ đầu tư phải công khai toàn bộ thông tin về dự án theo quy định.

Vị trí dự án (Ảnh: Karahomes).

Dự án Hạ Long Xanh có tổng diện tích sử dụng đất hơn 6.200ha, nằm trên địa bàn các phường Tuần Châu, Hà An và Đông Mai. Trong đó, tại thị xã Quảng Yên (nay là phường Hà An) là 3.186ha; tại thành phố Hạ Long (nay là phường Tuần Châu) là 923,64ha.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của toàn bộ dự án lên tới hơn 456.639 tỷ đồng (gần 17 tỷ USD), trong đó vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 15% (tương đương 68.496 tỷ đồng) và vốn huy động chiếm 85% (khoảng 388.143 tỷ đồng). Thời hạn hoạt động của dự án được xác định là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất và điều chỉnh. Chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và có biên bản bàn giao đất thực địa.

Về hạ tầng, dự án đã có biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cụm III bao gồm hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và đường giao thông đến lớp thảm bê tông nhựa.

Về xây dựng, các công trình nhà ở thấp tầng tại khu A2 đã có thông báo khởi công và được Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế, đủ điều kiện triển khai mà không cần cấp giấy phép xây dựng riêng lẻ theo quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ninh xác nhận đến ngày 13/3, dự án chưa đăng ký thế chấp tại ngân hàng. Điều này đồng nghĩa với việc các căn nhà đủ điều kiện giao dịch ngay mà không vướng các thủ tục giải chấp phức tạp.