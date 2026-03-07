Báo Dân trí ra mắt chuyên mục Hỏi đáp ESG: Trợ lực cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và sự biến động không ngừng của kinh tế toàn cầu, ESG (môi trường, xã hội, quản trị) đã vượt ra khỏi khái niệm trách nhiệm xã hội đơn thuần. Giờ đây, ESG chính là "giấy thông hành", là yêu cầu cốt lõi và bắt buộc đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư quốc tế. Không thực hành ESG, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ đánh mất thị phần, bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu và khó tiếp cận các dòng vốn xanh.

Dù nhận thức được tầm quan trọng của ESG, song trên thực tế, không ít doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang loay hoay trong bài toán thực thi. Từ việc lập báo cáo bền vững, giảm phát thải carbon, đến tái cấu trúc bộ máy quản trị đều đặt ra những thách thức không nhỏ về nguồn lực và kiến thức chuyên môn.

Thấu hiểu những áp lực đó, nằm trong chuỗi hoạt động trọng tâm của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026, Dân trí chính thức ra mắt tiểu mục mới mang tên “Hỏi đáp ESG”.

Hình ảnh trong lễ trao giải thuộc Diễn đàn ESG Việt Nam lần 2 năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Chuyên mục được mở ra với mục tiêu thiết lập một kênh thông tin tương tác đa chiều, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư và độc giả quan tâm tiếp cận các vấn đề then chốt về ESG. Thông qua chuyên mục, những khái niệm vĩ mô sẽ được chuyển hóa thành các giải pháp thực tiễn, chính thống và có chiều sâu.

Điểm nhấn tạo nên giá trị cốt lõi và sự khác biệt của "Hỏi đáp ESG" chính là sự quy tụ của dàn chuyên gia tham gia giải đáp các vấn đề bạn đọc, doanh nghiệp quan tâm liên quan đến thực thi ESG, phát triển bền vững.

Tại đây, các chuyên gia sẽ chia sẻ những quan điểm sắc bén, kinh nghiệm cọ xát thực tiễn; đồng thời trực tiếp tư vấn, giải đáp các câu hỏi, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp liên quan tới phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và quản trị doanh nghiệp.

Để đảm bảo chất lượng, mọi nội dung tư vấn sẽ được bộ phận giúp việc Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam tổng hợp và đội ngũ biên tập viên cấp cao biên tập cẩn trọng, bảo đảm tính chính xác, chuẩn mực, phù hợp với định hướng phát triển cũng như uy tín của Diễn đàn.

Nhận định về bước đi chiến lược này của tòa soạn, chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng chia sẻ: "Tôi đánh giá rất cao sự nhạy bén của báo Dân trí khi triển khai chuyên mục “Hỏi Đáp ESG” vào thời điểm này. Đây không chỉ là một chuyên mục báo chí thuần túy, mà là một nỗ lực phụng sự thiết thực, giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt định vị lại bản sắc và năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên kinh tế xanh".

Chuyên mục “Hỏi đáp ESG” không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin, mà hướng tới trở thành cẩm nang thực tiễn và người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững.

Số đầu tiên dự kiến ra mắt vào ngày 9/3. Quý doanh nghiệp, nhà đầu tư và độc giả có thể gửi câu hỏi, những vấn đề còn trăn trở về tòa soạn để cùng các chuyên gia phân tích, tư vấn và tìm ra lời giải phù hợp nhất cho bài toán ESG của chính đơn vị mình.