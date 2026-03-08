Hỏi đáp ESG tích hợp chatbot AI hỗ trợ doanh nghiệp

Trong bối cảnh ESG đang trở thành “giấy thông hành” mới của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường toàn cầu, chuyên mục Hỏi đáp ESG chính thức ra mắt. Việc tích hợp chatbot AI tại chuyên mục này nhằm hỗ trợ độc giả tiếp cận kiến thức một cách nhanh chóng, chính thống và có hệ thống.

Chuyên mục "Hỏi đáp ESG" là nhịp cầu kết nối độc giả với các chuyên gia kinh tế, tài chính và môi trường hàng đầu (Ảnh: KH).

Theo khảo sát “Tiến trình thực hành ESG tại Việt Nam 2025” của PwC Việt Nam, có tới 89% doanh nghiệp tại Việt Nam cho biết đã hoặc đang có kế hoạch cam kết ESG trong 2-4 năm tới.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng mức độ trưởng thành ESG còn phân hóa mạnh, nhiều doanh nghiệp thiếu cấu trúc quản trị rõ ràng, thiếu hệ thống dữ liệu đo lường và báo cáo. Đặc biệt, yếu tố xã hội (social) và quản trị (governance) vẫn tồn tại những điểm nghẽn trong triển khai thực tế.

Trong khi đó, áp lực từ thị trường quốc tế ngày càng gia tăng. Các yêu cầu minh bạch chuỗi cung ứng, quyền lao động và công bố thông tin bền vững từ EU và các quỹ đầu tư thuộc Nguyên tắc Đầu tư Có trách nhiệm (PRI) đang khiến doanh nghiệp Việt phải chuẩn hóa quy trình quản trị, đo lường và báo cáo ESG theo thông lệ quốc tế. Việc chậm cập nhật có thể khiến doanh nghiệp mất cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu hoặc tiếp cận nguồn vốn xanh.

Trước nhu cầu cấp thiết về thông tin đáng tin cậy, chatbot AI của chuyên mục “Hỏi đáp ESG” được xây dựng trên nền tảng dữ liệu đã được chuyên gia phân tích và giải đáp. Toàn bộ nội dung huấn luyện chatbot dựa trên các báo cáo chính thống từ tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý, cũng như phần trả lời của chuyên gia trong chuyên mục. Điều này nhằm đảm bảo tính xác thực, hạn chế rủi ro sai lệch thông tin - yếu tố đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tài chính và phát triển bền vững.

Các câu trả lời được tổng hợp theo ngôn ngữ dễ hiểu nhưng vẫn giữ chuẩn mực chuyên môn, phù hợp với cả doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn nhà đầu tư.

Việc tích hợp AI không thay thế vai trò của chuyên gia, mà đóng vai trò “trợ lý tri thức”, giúp độc giả tiếp cận nhanh thông tin nền tảng trước khi đi sâu vào phân tích chuyên sâu. Trong bối cảnh ESG tại Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn nhận thức sang thực thi, việc phổ cập kiến thức chính thống, có kiểm chứng là yếu tố then chốt để tránh “ESG hình thức” và hướng tới phát triển bền vững thực chất.

Chuyên mục “Hỏi đáp ESG” ra mắt ngày 9/3 kỳ vọng chatbot AI sẽ trở thành cầu nối giữa chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực thực hành ESG tại Việt Nam trong giai đoạn mới.