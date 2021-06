Nhà phố thương mại Royal Town: "Hàng hiếm" khó tìm

Dân trí Sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, nhà phố thương mại đang là phân khúc bất động sản giàu tiềm năng được nhiều người săn tìm tại thành phố Dĩ An - Bình Dương.

Trong bối cảnh đó, ngay khi vừa xuất hiện, phố thương mại Royal Town đã trở thành "thỏi nam châm" thu hút khách hàng.

Royal Town nổi bật ngay trung tâm thành phố Dĩ An với 74 nhà phố thương mại đã hoàn thiện.

Hàng hiếm, tiềm năng lớn

Phố thương mại Royal Town nằm ngay giao lộ Nguyễn Thị Khắp - Nguyễn Thị Minh Khai, trung tâm thành phố Dĩ An. Đây là một trong ba thành phố lớn tỉnh Bình Dương, đồng thời cũng là trung tâm kết nối giao thương giữa tam giác kinh tế trọng điểm gồm Bình Dương, TPHCM và Đồng Nai. Bên cạnh công nghiệp, thương mại dịch vụ, khu vực này cũng phát triển trung tâm tài chính, logistic, du lịch của miền Đông Nam Bộ.

Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa cao cùng với việc ưu tiên phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ, nhà ở cao tầng, quỹ đất của thành phố Dĩ An đang dần thu hẹp. Các dự án nhà ở thấp tầng đang dần trở thành "của hiếm" trên thị trường bất động sản. Nguồn cung các sản phẩm nhà phố ở Dĩ An liên tục sụt giảm, rất hiếm dự án mới được chào bán trong thời gian vừa qua.

Theo số liệu từ Sở Xây dựng Bình Dương, năm 2020, toàn tỉnh có 114 dự án bất động sản được phê duyệt 1/500. Riêng thành phố Dĩ An có 23 dự án nhưng phần lớn thuộc phân khúc căn hộ, đất nền trong khi nhà phố chỉ có 5 dự án.

Kiến trúc châu Âu sang trọng của phố thương mại Royal Town.

Không có nhiều dự án mới nhưng nhu cầu nhà phố tại thành phố Dĩ An lại đang rất lớn, khiến giá tăng cao. Theo giới kinh doanh bất động sản, nhà phố tại Dĩ An đã tăng ít nhất 3 lần trong ba năm qua bởi luôn trong tình trạng khan hàng. Trên thị trường thứ cấp cũng ít muốn chuyển nhượng lại. Thay vào đó, họ có xu hướng làm "của để dành", cho thuê hoặc tự mình khai thác kinh doanh để kiếm lợi nhuận ổn định mà vẫn được hưởng lợi từ khả năng tăng giá trị tài sản.

Trở lại với Royal Town, dự án nhà phố thương mại hiếm hoi tại Dĩ An vừa được Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh công bố chỉ với 74 sản phẩm đã được xây dựng hoàn thiện mang phong cách châu Âu sang trọng, tinh tế. Tọa lạc ngay hai tuyến giao thông huyết mạch ngay khu vực trung tâm thành phố Dĩ An nên Royal Town thuận lợi để kinh doanh các lĩnh vực như nhà hàng, cửa hàng thời trang, trung tâm chăm sóc sắc đẹp, mini hotel, cửa hàng tiện ích hay mở văn phòng công ty. Bởi xung quanh dự án có nhiều khu công nghiệp lớn đã lấp đầy, dân cư sinh sống dày đặc.

Thế mạnh pháp lý, sản phẩm hoàn thiện

Một điểm cộng đáng giá của phố thương mại Royal Town là dự án đã xây dựng hoàn thiện đồng bộ theo tiêu chuẩn cao cấp, đã được cấp sổ riêng từng căn. Điều này vừa đảm bảo an toàn vừa gia tăng tính thanh khoản cũng như giá trị cho các chủ sở hữu.

Dãy shophouse của phố thương mại Royal Town ngay mặt tiền Nguyễn Thị Khắp.

Khảo sát cho thấy mặt bằng giá nhà phố tại Dĩ An đang dao động khoảng 5-7 tỷ đồng/căn, một số sản phẩm giàu khả năng khai thác kinh doanh khoảng 10 tỷ/căn. Trong khi đó, phố thương mại Royal có giá chỉ từ 4,5 tỷ đồng/căn, thanh toán linh hoạt kèm ưu đãi tặng 20 chỉ vàng.

Với mức giá và chính sách ưu đãi này, khách hàng vừa mua nhà phố Royal Town đã nắm ngay trong tay khoản lợi nhuận ít nhất 10%. Đó là chưa kể cơ hội rút thăm trúng các giải thưởng giá trị như xe Honda SH 150 ABS, tivi Samsung 62 inch, iPhone 12 Pro Max, iPad Air…

Một khách hàng "xuống tiền" giữ chỗ 2 căn nhà phố tại Royal Town chia sẻ: "Thị trường bất động sản Dĩ An sở hữu nội lực phát triển lớn, sẽ mang lại lợi nhuận cao nếu chớp thời cơ đúng lúc. Xét riêng về ưu thế, Dĩ An nằm sát bên thành phố Thủ Đức nhưng giá nhà đất đang ở mức khá tốt trong khi mật độ dân số đông, kinh tế năng động và đang có hàng loạt dự án hạ tầng đồng loạt triển khai. Do vậy, cơ hội tăng giá bất động sản vẫn còn rất tốt, nhất là với những sản phẩm "hàng hiếm" như phố thương mại Royal Town".

Vân Trì - Trường Thịnh