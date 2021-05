Dân trí "Ngày màu Xanh" là ngày lễ nhằm tỏ lòng quý trọng đến thiên nhiên và cây xanh lá.

Vào thời điểm cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 hàng năm, Nhật Bản có nhiều ngày lễ liên tiếp, thời gian nghỉ lễ này được gọi là "Golden Week" trong đó có sự kiện được tổ chức vào Ngày màu Xanh 4/5.

"Ngày màu Xanh" tại Nhật Bản

"Ngày màu Xanh" là ngày lễ nhằm tỏ lòng quý trọng đến thiên nhiên và cây xanh lá. Cái tên bắt nguồn từ việc Thiên Hoàng thời Showa thường tham dự các lễ hội trồng cây xanh trên toàn quốc và quan tâm đến hoạt động trồng cây khi còn đương nhiệm, thể hiện tính quan trọng trong vấn đề môi trường thời hiện đại.

Các thành viên trong cơ quan chuyên môn cho rằng "Thiên hoàng rất am hiểu về thực vật, lại còn yêu thiên nhiên nên rất thích hợp với tên gọi màu xanh".

"Ngày màu Xanh" là ngày lễ nhằm tỏ lòng quý trọng đến thiên nhiên và cây xanh lá (Ảnh: Fun-Japan).

Vào lúc bấy giờ, ngày 4/5 được gọi là "Ngày lễ Quốc dân". Trước thời điểm năm 2007, "Ngày màu Xanh" được chọn là ngày 29/4 vì đây là sinh nhật của Thiên Hoàng. Nhưng sau đó, ngày 29/4/2007 trở thành Ngày Chiêu Hòa (Showa) nên Ngày màu Xanh đã được đổi sang ngày 4/5.

Ngày màu Xanh cũng là ngày của cây lá

Sau năm 2007, Ngày màu Xanh còn được gọi là "Ngày của vườn thực vật". Nhằm khơi gợi sự quan tâm, yêu thích của con người đối với cây cỏ, rừng rậm, đa số các vườn kiểng trên toàn nước Nhật sẽ hoạt động miễn phí.

Ngày 4/5 được gọi là "Ngày Lễ Quốc dân" (Ảnh: Fun-Japan).

Sự kiện phân phát cây giống cũng được tổ chức tại các công viên quốc gia. Sở thú, thủy cung, bảo tàng dù không liên quan nhiều đến cây kiểng nhưng một phần cũng cho vào cổng tham quan miễn phí.

Sự kiện phân phát cây giống cũng được tổ chức tại các công viên quốc gia (Ảnh: Fun-Japan).

Những địa điểm đậm chất thiên nhiên được vào cổng miễn phí vào Ngày màu Xanh.

Rất nhiều địa điểm trên toàn nước Nhật đón chào du khách tham quan miễn phí vào Ngày màu Xanh (Ảnh: Fun-Japan).

Có rất nhiều địa điểm trên toàn nước Nhật đón chào du khách tham quan miễn phí vào ngày lễ này:

Ueno: Sở thú Ueno

Shinjuku: Công viên Shinjuku Gyoen

Kasai: Công viên thủy cung Kasai Rinkai

Kichijoji: Công viên Inokashira Nature & Culture Park

Komagome: Vườn Rikugien

Những địa điểm đậm chất thiên nhiên được vào cổng miễn phí vào Ngày màu Xanh (Ảnh: Fun-Japan).

Shiodome: Vườn Hama Rikyu

Hamamatsucho: Vườn Kyu Shiba Rikyu

Shirokanedai: Bảo tàng tự nhiên và khoa học quốc gia (The Institute for Nature Study, National Museum of Nature and Science)

Kiyosumi Shirakawa: Vườn Kiyosumi

Korakuen: Vườn Koishikawa Korakuen

Chi Chi

Ảnh: Fun-Japan