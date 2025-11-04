Cấp sổ đỏ cho đất được giao không đúng thẩm quyền trong trường hợp nào?

Điều 140 Luật Đất đai quy định đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân hoặc sử dụng đất do mua, nhận thanh lý, hóa giá, phân phối nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất không đúng quy định thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) vẫn được thực hiện nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đất được giao không đúng thẩm quyền vẫn được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đủ điều kiện (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Trường hợp đầu tiên là đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

Thứ 2 là trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn.

Thứ 3 là trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn.

Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống thì diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bằng hạn mức giao đất ở.

Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống nếu diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức giao đất thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất đó.

Phần diện tích còn lại nếu có sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định thì được công nhận theo hiện trạng sử dụng đất.

Thứ 4 là trường hợp đất được giao từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày 1/8/2024 thì được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và người sử dụng đất có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thì hạn mức đất cấp sổ đỏ được xác định theo quy định.

Đặc biệt, Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền từ ngày 1/7/2014 trở về sau, trừ 4 trường hợp nêu trên.