Mua căn hộ nghỉ dưỡng The Holiday Ha Long, khách hàng trúng ôtô bạc tỷ

Bữa tiệc nhiều cảm xúc

Tại sự kiện, ông Khuất Minh Hà - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Toàn cầu, đại diện chủ đầu tư - chia sẻ: "The Holiday Ha Long chính là tâm huyết của toàn bộ lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Toàn Cầu. Với mong muốn kiến tạo một sản phẩm giá trị, chúng tôi đã từng bước xây dựng và khát khao đem đến không gian sống sang trọng, đậm chất nghỉ dưỡng và trải nghiệm đa chiều đỉnh cao cho khách hàng. Hội tụ những giá trị ưu việt từ vị trí, kiến trúc, tiện ích; The Holiday Ha Long sẽ là ngôi nhà thứ 2 lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong "bộ sưu tập nghỉ dưỡng" bên gia đình, vừa là "của để dành" với tiềm năng tăng giá. Chúng tôi hy vọng rằng, Holiday Homes sẽ phần nào truyền tải được một góc cuộc sống duy mỹ - nghệ thuật và đẳng cấp của khách hàng".

Ông Khuất Minh Hà - đại diện chủ đầu tư - chia sẻ tại sự kiện bốc thăm trúng thưởng (Ảnh: Toàn Cầu).

Không gian của đại dương bao la là chủ đề chính trong sự kiện bốc thăm trúng thưởng "Mua nhà trúng xe, vi vu mùa hè" diễn ra tại khách sạn Wyndham Legend Halong, Bãi Cháy, TP Hạ Long. Chương trình là lời tri ân dành cho những chủ nhân tương lai của Holiday Homes với những giải thưởng giá trị.

Khán phòng sự kiện bốc thăm trúng thưởng (Ảnh: Toàn Cầu).

Tiết mục múa sôi động và chương trình nghệ thuật đặc sắc (Ảnh: Toàn Cầu).

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, phần chính của chương trình bốc thăm trúng thưởng bắt đầu diễn ra với không khí hồi hộp và chờ đợi từ những chủ nhân tương lai The Holiday Ha Long. 30 phút đầy hồi hộp trôi qua, chủ nhân của xe ô tô Mazda CX5-2.5, Macbook Pro 2021 đã chính thức được tìm thấy. Và 2 giải thưởng Iphone 13 (128GB) cũng đã trao cho 2 khách hàng may mắn. Trên khuôn mặt của nhiều khách hàng là nụ cười, sự hân hoan và niềm hạnh phúc khi chương trình kết thúc.

Giây phút hồi hộp và đầy cảm xúc chờ đợi những chủ nhân may mắn được xướng tên (Ảnh: Toàn Cầu).

Nghỉ dưỡng trọn vẹn, đầu tư thông minh tại The Holiday Ha Long

Là một trong những dự án tiên phong theo mô hình Holiday Homes, The Holiday Ha Long được phát triển bởi nhà lữ hành VietnamTourism Hanoi (thành viên của Global Invest). Holiday Homes được định hướng là "bản nâng cấp" của ngôi nhà thứ 2. Điều này có nghĩa, những căn hộ Holiday Homes không chỉ đảm nhiệm vai trò của chốn nghỉ dưỡng, nuôi dưỡng sự nhiệt huyết, tái tạo sức lao động mà còn là tài sản cất trữ cho gia chủ.

Nằm tại trung tâm thủ phủ du lịch Bãi Cháy, chủ nhân tương lai của The Holiday Ha Long dễ dàng di chuyển tới hàng nghìn điểm vui chơi - du lịch khác nhau. Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, The Holiday Ha Long còn được thiết kế chú trọng chăm chút tới cảm xúc, trải nghiệm của khách hàng thông qua hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại và nhiều tiện ích độc đáo, khác biệt. Cụ thể, tòa tháp này dành tới 3.000 m2 cho tiện ích như spa, trị liệu, massage… The Holiday Ha Long cũng là dự án hiếm được trang bị tiện ích golf indoor tiêu chuẩn quốc tế tại Hạ Long cùng hệ thống thiết bị nhập khẩu 100% từ Mỹ.

Ngoài được trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, phong cách thượng lưu, khi không sử dụng, chủ sở hữu có thể tự vận hành cho thuê, hoặc tham gia chương trình cho thuê của chủ đầu tư và nhận chia sẻ doanh thu 65% - 35%.

Một nhà đầu tư đánh giá, sở hữu căn hộ Holiday Homes sớm là sự lựa chọn thông minh, đón lợi nhuận trong bối cảnh làn sóng du lịch đang bùng nổ trở lại.

"Việc bổ sung tài sản vừa có giá trị là ngôi nhà thứ 2, vừa là tài sản giá trị như The Holiday Ha Long còn là cách để những người thành đạt chứng minh vị thế, phong cách cũng như cách đầu tư khôn ngoan", nhà đầu tư này cho biết.

