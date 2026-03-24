Một dự án của Vingroup có giá chưa đến 1 tỷ đồng/căn

Sở Xây dựng Thanh Hóa vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án số 1 Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành), do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Theo thông báo, trong đợt mở bán lần 2 tại các lô NOXH-02 và NOXH-04, có tổng cộng 37 căn hộ được đưa ra thị trường, gồm 22 căn để bán và 15 căn cho thuê. Diện tích các căn hộ dao động 45-69 m2.

Giá bán bình quân tối đa được công bố khoảng 20,6-20,7 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Với mức giá này, căn hộ diện tích 45m2 có giá khoảng 931 triệu đồng, trong khi căn lớn 69m2 có giá khoảng 1,42 tỷ đồng.

Đối với hình thức cho thuê, giá thuê dao động 79.000-80.000 đồng/m2/tháng, tương đương khoảng 3,6-5,5 triệu đồng/tháng tùy diện tích căn hộ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký kéo dài từ ngày 8/4 đến 11/5, tại Khu đô thị Vinhomes Star City.

Dự án nhà ở xã hội này nằm trong tổng thể Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa do Vingroup phát triển, với quy mô khoảng 147,5ha, bao gồm khoảng 1.500 căn biệt thự, liền kề, shophouse. Theo quy hoạch, dự án dành 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tại các lô từ NOXH-01 đến NOXH-06.