Mô hình bất động sản Hybrid Home: Tối ưu đầu tư, nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng

Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang ghi nhận những tín hiệu hồi phục. Dù vậy, khẩu vị của các nhà đầu tư cũng có sự thay đổi. Vị trí đắc địa và pháp lý minh bạch là chưa đủ. Nhà đầu tư thế hệ mới đang hướng đến những sản phẩm mang giá trị thực, có khả năng vận hành hiệu quả, tạo dòng tiền bền vững và linh hoạt trong khai thác.

Hybrid Home - Mô hình bất động sản trong kỷ nguyên mới

Trong thời đại của công nghệ và kết nối, Hybrid - khái niệm chỉ sự kết hợp linh hoạt về công năng, mô hình và giá trị sử dụng đang trở thành xu hướng chủ đạo trong nhiều khía cạnh của đời sống xã hội. Từ xe Hybrid (ô tô lai xăng và điện), phương thức làm việc kết hợp online và offline đến mô hình du lịch kết hợp công tác (workation), sự linh hoạt trở thành nguyên tắc vận hành của cuộc sống hiện đại. Lĩnh vực bất động sản với sự xuất hiện của Hybrid Home, cũng đang hòa nhịp vào dòng chảy ấy.

Tại Việt Nam, Văn Phú là một trong những nhà phát triển bất động sản tiên phong giới thiệu Hybrid Home tới thị trường thông qua dự án Tổ hợp Nghỉ dưỡng Mặt tiền biển Quốc tế Vlasta - Sầm Sơn. Về công năng, Hybrid Home là sự cộng hưởng giữa sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp và mô hình khai thác thương mại hiệu quả.

Chủ sở hữu vừa nắm trong tay tài sản có sổ đỏ, vừa có second home cho gia đình nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần, vừa có thể kinh doanh dịch vụ lưu trú và tạo ra dòng thu ổn định...

Mô hình biệt thự biển đa năng - Hybrid Home.

Vượt lên trên giá trị công năng thuần túy, Hybrid Home mở ra một định nghĩa mới về bất động sản và hơn cả là định hình một phong cách sống đa sắc, đa chiều cho chủ nhân. Mỗi căn biệt thự Hybrid Home là một phần của hệ sinh thái đô thị đa tầng tiện ích, đầy đủ từ không gian nghỉ dưỡng đến không gian thiên nhiên, hoạt động đa sắc quanh năm.

Vlasta - Sầm Sơn: nghỉ dưỡng an yên, đầu tư bền vững

Là dự án đầu tiên được Văn Phú triển khai mô hình Hybrid Home, Tổ hợp Nghỉ dưỡng Mặt tiền biển Quốc tế Vlasta - Sầm Sơn đánh dấu bước chuyển mình của thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam sau hai thập kỷ.

Dự án Vlasta - Sầm Sơn tiên phong đưa mô hình Hybrid Home tới thị trường bất động sản.

Mang theo triết lý “vị nhân sinh” của Văn Phú, biệt thự biển tại Vlasta - Sầm Sơn được thiết kế một cách khéo léo, đưa thiên nhiên vào từng nhịp sống. Mỗi ô cửa, mỗi khoảng hiên đều được tính toán tỉ mỉ để đón trọn ánh sáng và làn gió biển tinh khôi. Từ sân vườn đến sân thượng, từ phòng khách đến phòng ngủ, không gian luôn tràn ngập hơi thở tự nhiên, với tầm nhìn hướng biển và khoảng cách chỉ vài bước chân là chạm tới bờ cát trắng mịn.

Bước vào bên trong biệt thự là cảm giác an yên thư thái, nơi con người tách biệt khỏi phố thị ồn ào để tái tạo năng lượng trong một không gian riêng tư, tĩnh tại. Nhưng chỉ cần mở cánh cửa là một thế giới sống động hiện ra: ánh nắng chan hòa, gió biển dịu mát và chuỗi tiện ích 5 sao, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra xuyên suốt bốn mùa. Đây cũng là giá trị mà Hybrid Home mang lại cho chủ sở hữu: một phong cách sống Hybrid, đa sắc, đa chiều, đa trải nghiệm.

Vlasta - Sầm Sơn có bờ biển nghỉ dưỡng riêng biệt dài 1km.

Với thiết kế từ 6-7 phòng ngủ cùng sân vườn và sân thượng rộng rãi, các căn biệt thự Hybrid Home mang đến sự linh hoạt trong cả nghỉ dưỡng lẫn kinh doanh. Gia chủ có thể tổ chức tiệc tối BBQ giữa sân vườn, đón bình minh trên tầng thượng đầy nắng, hay đơn giản là thong thả thưởng trà chiều bên hiên nhà. Cũng không gian ấy, chủ nhân có thể dễ dàng chuyển đổi thành mô hình kinh doanh dịch vụ lưu trú, đáp ứng nhu cầu của đa dạng nhóm khách hàng như cặp đôi, hội nhóm bạn bè, team building...

Tất cả du khách, chủ nhà tại Vlasta - Sầm Sơn đều có đặc quyền tận hưởng hệ thống tiện ích, dịch vụ cao cấp từ khách sạn Lasong Hotel & Villas by The Unlimited Collection - được vận hành bởi The Ascott Limited - thương hiệu lưu trú nổi tiếng toàn cầu. Vlasta - Sầm Sơn không chỉ là sản phẩm phản chiếu sự thay đổi trong tư duy đầu tư bất động sản mà còn mang những giá trị văn hóa đặc trưng, kết tinh giữa truyền thống và đương đại, giao thoa giữa bản sắc địa phương với tiện ích tiêu chuẩn quốc tế.

Biệt thự biển Hybrid Home - tối ưu không gian cho đa dạng nhu cầu sử dụng.

Giữa bức tranh vươn mình bứt phá của Nam Sầm Sơn, Vlasta - Sầm Sơn với Hybrid Home sẽ là mảnh ghép cho nhu cầu đầu tư, sở hữu linh hoạt, là biểu tượng cho một phong cách sống đa năng trong thời đại Hybrid.

