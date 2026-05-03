Mẹo khử mùi tủ lạnh bằng túi trà lọc đã dùng cực hiệu quả

Chỉ cần bạn mở tủ lạnh, đủ thứ mùi trộn lẫn vào nhau cũng đủ khiến trải nghiệm trở nên kém dễ chịu. Dù bạn lau dọn tủ thường xuyên, những mùi đặc trưng của đồ ăn vẫn rất dễ bám lại trong không gian kín.

Không ít người đặt baking soda, bã cà phê hay vỏ bưởi vào góc tủ để “cứu nguy”. Những cách này có tác dụng nhất định, nhưng thường chỉ có tác dụng hút bớt mùi hoặc lấn át tạm thời, khó mang lại cảm giác thật sự tươi mới.

Thực ra có một giải pháp đơn giản và tinh tế hơn nằm ngay trong thói quen uống trà mỗi ngày. Đó là những túi trà lọc đã qua sử dụng.

Tủ lạnh có mùi khó chịu do chứa quá nhiều thực phẩm (Ảnh: Getty).

Bí mật khử mùi nằm trong lá trà

Không phải ngẫu nhiên mà trà lại có khả năng làm sạch không khí. Trong lá trà có chứa một lượng lớn tannin, hợp chất tự nhiên tạo nên vị chát và màu nước đậm đà.

Điểm đặc biệt của tannin là khả năng liên kết chặt chẽ với các phân tử gây mùi và vi khuẩn. Thay vì chỉ tỏa hương để che giấu mùi hôi như các loại sáp thơm công nghiệp, tannin trực tiếp trung hòa và triệt tiêu chúng.

Bên cạnh đó, cấu trúc của lá trà có độ xốp rất cao. Khi đặt trong không gian kín như tủ lạnh, chúng âm thầm giữ lại các tác nhân gây mùi bên trong từng sợi lá.

Một nguyên nhân lớn khiến tủ lạnh có mùi là độ ẩm cao từ thực phẩm tươi sống. Đây là môi trường lý tưởng để vi khuẩn phát triển. Túi trà lúc này phát huy thêm tác dụng hút ẩm, giúp giảm điều kiện hình thành mùi ngay từ gốc.

Biến túi trà đã dùng thành sáp thơm tự nhiên

Cách làm rất đơn giản và gần như không tốn thời gian. Sau khi pha trà, bạn giữ lại túi lọc, vắt nhẹ cho ráo nước rồi để nguội tự nhiên.

Chỉ cần đặt khoảng hai đến ba túi trà vào một chiếc bát nhỏ, sau đó cho vào tủ lạnh. Vị trí phù hợp là kệ giữa hoặc kệ dưới, nơi không khí lưu thông tốt. Tránh đặt ở góc bị che kín để túi trà có thể phát huy hiệu quả tối đa.

Sau vài ngày, túi trà sẽ hút ẩm, khử mùi và để lại hương trà nhẹ nhàng. Khi thấy túi trà khô lại hoàn toàn, bạn chỉ cần thay bằng túi mới.

Một bát nhỏ đựng túi trà lọc giúp tủ lạnh luôn thoáng và sạch mùi (Ảnh: Getty).

Thói quen nhỏ, căn bếp dễ chịu hơn

Bạn có thể dùng bất kỳ loại trà nào có sẵn trong nhà, từ trà xanh, trà lài đến trà trái cây. Nếu muốn hiệu quả nhanh hơn, trà đen là lựa chọn tốt vì chứa nhiều tannin hơn.

Trong xu hướng sống xanh và tối giản, việc tận dụng lại túi trà không chỉ giúp tiết kiệm mà còn mang lại cảm giác tinh tế cho không gian bếp. Khác với baking soda không mùi, túi trà tạo ra hương thơm nhẹ, đủ để mỗi lần mở tủ lạnh trở nên dễ chịu hơn.

Chỉ một thay đổi nhỏ từ vật dụng tưởng như bỏ đi, tủ lạnh của bạn có thể sạch mùi và “dễ thở” hơn mỗi ngày.