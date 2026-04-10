Quy tắc dọn nhà 15 phút tối thứ sáu giúp thảnh thơi cuối tuần

Tại sao nên áp dụng quy tắc dọn nhà 15 phút vào thứ sáu?

Trong nhịp sống hiện đại, việc dọn dẹp nhà cửa đôi khi trở thành gánh nặng vô hình vào mỗi dịp cuối tuần. Nhiều người có thói quen dồn toàn bộ việc nhà từ giặt giũ, lau dọn đến sắp xếp đồ đạc vào sáng thứ bảy.

Tuy nhiên, giới chuyên gia tổ chức không gian gần đây đang lan truyền một thói quen nhỏ nhưng mang lại hiệu quả tâm lý khổng lồ mang tên quy tắc 15 phút ngày thứ sáu.

Bản chất của phương pháp này không đòi hỏi bạn phải xắn tay áo lên tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà. Mục tiêu cốt lõi là sự nhất quán và xử lý nhanh những bề mặt lộn xộn nhất.

Những điều chỉnh nhỏ bé này sẽ ngăn chặn tình trạng bừa bộn tích tụ, giúp các bước vệ sinh sau đó trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Phòng khách gọn gàng nhờ áp dụng quy tắc dọn nhà 15 phút tối thứ sáu (Ảnh: Airtasker).

Cách thực hiện dọn nhà nhanh gọn trong 15 phút

Bấm giờ và giới hạn thời gian

Bí quyết đầu tiên để không cảm thấy áp lực là sử dụng đồng hồ bấm giờ. Hãy thiết lập đúng 15 phút và dồn toàn bộ sự tập trung vào những khu vực sinh hoạt chung dễ bừa bộn nhất như phòng khách hay gian bếp.

Khi tiếng chuông báo thức vang lên, bạn cần dừng lại ngay lập tức. Việc tự đặt ra một giới hạn thời gian ngắn ngủi sẽ đánh lừa bộ não, giúp bạn vượt qua sự lười biếng ban đầu và bắt tay vào việc một cách đầy hào hứng.

Lên danh sách những việc nhỏ gọn

Thay vì đứng giữa nhà và hoang mang không biết bắt đầu từ đâu, một danh sách ưu tiên trong đầu sẽ giải nguy cho bạn. Hãy nhắm đến những công việc mang lại hiệu ứng thị giác ngay lập tức.

Đó có thể là việc dọn sạch những chiếc cốc uống nước dở trên bàn trà, xếp gọn lại kệ giày dép lộn xộn trước cửa ra vào, hay dọn sạch bát đĩa còn tồn đọng trong bồn rửa. Phương pháp này giúp duy trì sự tập trung cao độ và mang lại cảm giác thành tựu nhanh chóng.

Chỉ dọn rác và trả đồ về đúng chỗ

Nguyên tắc tối thượng của 15 phút thứ sáu là tuyệt đối không lôi giẻ lau nhà hay các loại hóa chất tẩy rửa mạnh ra sử dụng. Nhiệm vụ duy nhất của bạn là giải quyết sự lộn xộn.

Đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ, đồ chơi thường vương vãi khắp sàn phòng khách, sách báo để sai vị trí hay áo khoác vắt bừa bãi trên ghế sofa. Chỉ cần nhặt nhạnh và trả mọi thứ về đúng vị trí nguyên bản của chúng, không gian đã trở nên gọn gàng đến bất ngờ.

Đặt đồng hồ bấm giờ 15 phút để dọn dẹp nhà cửa nhanh chóng (Ảnh: Tomsguide).

Phần thưởng cho buổi sáng cuối tuần thảnh thơi

Dù 15 phút trôi qua rất nhanh, sự khác biệt mà nó mang lại cho không gian sống là không thể phủ nhận.

Cảm giác thức dậy vào sáng thứ bảy trong một căn nhà ngăn nắp, thoang thoảng mùi hương quen thuộc và nhâm nhi tách cà phê mà không bị ám ảnh bởi đống đồ bừa bộn thực sự là một liệu pháp chữa lành tuyệt vời.

Khi bước sang tuần mới, những công việc dọn dẹp định kỳ cũng trở nên dễ thở hơn vì bạn không còn phải vật lộn với những đống lộn xộn tích tụ.

Đôi khi, bí quyết để có một không gian sống lý tưởng không nằm ở việc bạn dành bao nhiêu sức lực, mà nằm ở cách bạn sắp xếp thời gian thông minh chỉ với 15 phút ngắn ngủi.