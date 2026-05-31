Hà Nội duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị đa mục tiêu hơn 60.000 tỷ đồng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký Quyết định số 2698 phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, tỷ lệ 1/500. Dự án có tổng vốn hơn 60.500 tỷ đồng.

Theo quy hoạch được phê duyệt, khu đô thị gồm hai khu A và B nằm trên địa bàn xã Thư Lâm và xã Đông Anh. Dự án được tổ chức theo mô hình đô thị đa chức năng với hệ thống nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật được bố trí đồng bộ.

Điểm đáng chú ý của đồ án là định hướng phát triển khu đô thị đa mục tiêu, trong đó nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và nhà ở thương mại được bố trí đan xen trong cùng một không gian đô thị thay vì tách biệt như mô hình truyền thống.

Phối cảnh dự án (Ảnh: Chủ đầu tư).

Theo UBND TP Hà Nội, cách tiếp cận này nhằm bảo đảm mọi nhóm cư dân đều được tiếp cận đồng đều với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dịch vụ công cộng.

Khu đô thị cũng được định hướng theo mô hình "Sinh sống - Làm việc - Hưởng tiện ích tại chỗ", tạo điều kiện để người dân vừa có nơi ở, vừa tiếp cận việc làm, dịch vụ và các tiện ích thiết yếu trong phạm vi khu vực sinh sống.

Theo quy hoạch, cơ cấu sử dụng đất bao gồm các khu nhà ở thấp tầng, nhà ở chung cư hỗn hợp kết hợp thương mại - dịch vụ; hệ thống trường học từ mầm non đến trung học phổ thông; các công trình y tế, văn hóa, thể thao; khu cây xanh, hồ điều hòa, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Các công trình công cộng được bố trí bảo đảm bán kính phục vụ khoảng 500m, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích cơ bản. Hệ thống cây xanh và mặt nước được tổ chức liên hoàn, tạo không gian sinh thái cho toàn khu vực.

Đồ án cũng xác định các tổ hợp công trình cao tầng sẽ tập trung dọc các tuyến giao thông lớn như đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tuyến đường kết nối khu công nghiệp Đông Anh và các cửa ngõ ra vào khu đô thị.

Tại các trục giao thông chính và khu vực trung tâm, quy hoạch dành không gian phát triển các tuyến phố đi bộ thương mại, khu vui chơi giải trí, dịch vụ văn hóa và hệ thống cửa hàng tiện ích hoạt động kéo dài thời gian trong ngày nhằm thúc đẩy kinh tế đêm.

Một trong những điểm nhấn của dự án là định hướng xây dựng đô thị thông minh. Theo đó, khu đô thị sẽ được trang bị hệ thống chiếu sáng LED thông minh, camera AI giám sát giao thông, hệ thống cảnh báo cháy nổ và ngập lụt ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kết nối với trung tâm điều hành thông minh của thành phố.

Dữ liệu vận hành đô thị cũng được chia sẻ trực tuyến với cư dân nhằm nâng cao khả năng tương tác và quản lý.

Bên cạnh đó, quy hoạch còn bố trí các trạm sạc xe điện, trạm xe đạp công cộng và hệ thống xe buýt nội khu để khuyến khích giao thông xanh, giảm phát thải và nâng cao khả năng kết nối trong khu vực.

Để đáp ứng nhu cầu đỗ xe, các công trình cao tầng, chung cư hỗn hợp và công trình công cộng được yêu cầu xây dựng tầng hầm theo quy hoạch. Hệ thống không gian ngầm sẽ được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và cụ thể hóa theo Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm Hà Nội và các dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo định hướng của thành phố, việc phát triển các khu đô thị đa mục tiêu không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở mà còn tạo ra các không gian đô thị đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy phát triển bền vững khu vực phía bắc Thủ đô trong thời gian tới.