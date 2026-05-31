Xu hướng nội thất mới 2026: Vì sao nhiều gia đình mê “phòng analog”?

Mỗi ngày, nhiều người dành hàng giờ trước máy tính, điện thoại và các nền tảng mạng xã hội. Ngay cả khi trở về nhà, không ít người vẫn tiếp tục bị cuốn vào những thông báo, tin nhắn hay dòng tin tức bất tận.

Chính vì vậy, một xu hướng thiết kế nhà ở mới đang thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình, đó là “phòng analog” - không gian không có màn hình điện tử, được tạo ra với mục đích duy nhất là nghỉ ngơi, thư giãn và kết nối với những trải nghiệm đời thực.

Phòng analog không nhất thiết phải là một căn phòng riêng biệt. Đó có thể chỉ là một góc nhỏ trong nhà, nơi con người tạm rời xa thế giới số để đọc sách, nghe nhạc, viết nhật ký hoặc đơn giản là ngồi yên tận hưởng sự tĩnh lặng.

Giữa nhịp sống số hối hả, một không gian hoàn toàn không màn hình, không thông báo đang trở thành "liều thuốc" tinh thần vô giá (Ảnh: C,G).

Bắt đầu từ điều bạn muốn tìm kiếm

Theo các chuyên gia nội thất, trước khi sắp xếp không gian, điều quan trọng nhất là xác định mục đích sử dụng.

Nếu muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách, một chiếc ghế êm cùng kệ sách nhỏ có thể là trung tâm của căn phòng. Nếu mục tiêu là tăng tương tác gia đình, khu vực này có thể được bố trí thêm trò chơi ghép hình hoặc các hoạt động giải trí không cần màn hình.

Khi chức năng được xác định rõ ràng, mọi chi tiết trong không gian sẽ trở nên có ý nghĩa hơn và phục vụ đúng nhu cầu của người sử dụng.

Thay đổi ánh sáng để đổi cảm xúc

Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bầu không khí của căn phòng. Thay vì chỉ sử dụng đèn trần, các chuyên gia khuyến khích kết hợp nhiều nguồn sáng mềm ở các độ cao khác nhau như đèn bàn, đèn cây hoặc đèn đặt cạnh ghế đọc sách.

Kiểu chiếu sáng nhiều lớp giúp không gian bớt cảm giác công việc, đồng thời tạo sự ấm cúng và dễ chịu hơn vào buổi tối.

Đánh thức các giác quan

Không chỉ tập trung vào thị giác, phòng analog còn hướng tới trải nghiệm của nhiều giác quan khác.

Âm nhạc là một phần quan trọng. Một bản nhạc yêu thích được bật vào cuối ngày có thể giúp cơ thể chuyển dần từ trạng thái làm việc sang thư giãn. Với nhiều người, việc nghe nhạc từ đĩa than hoặc các thiết bị phát nhạc chuyên dụng còn mang lại cảm giác chậm rãi và trọn vẹn hơn.

Bên cạnh đó, mùi hương cũng góp phần tạo nên cảm giác dễ chịu. Nến thơm, tinh dầu khuếch tán hay những hương thơm nhẹ nhàng có thể giúp không gian trở nên thư thái và riêng tư hơn.

Mang thiên nhiên vào nhà

Một trong những đặc điểm nổi bật của phòng analog là ưu tiên các chất liệu tự nhiên. Gỗ, vải linen, giấy, gốm hay da thường được sử dụng để tạo cảm giác gần gũi và dễ chịu. Các gam màu đất, màu trung tính hoặc những tông màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên cũng giúp không gian trở nên thư thái hơn.

Điều thú vị là xu hướng này không đòi hỏi diện tích lớn. Với những căn hộ nhỏ, một góc cửa sổ có ánh sáng tự nhiên cùng chiếc ghế yêu thích cũng đủ trở thành nơi tái tạo năng lượng sau ngày dài.

Một góc analog nhỏ cũng đủ tạo nơi nghỉ ngơi sau ngày dài (Ảnh: Apartment Therapy).

Học cách buông bỏ thay vì chỉ dọn dẹp

Theo các chuyên gia, phòng analog không đơn thuần là nơi cất giữ sách, đồ thủ công hay những vật dụng yêu thích. Đó còn là không gian phản ánh trạng thái tinh thần của chủ nhân.

Theo thời gian, nếu góc không gian này bắt đầu trở nên chật chội, thay vì chỉ nghĩ đến việc dọn dẹp, hãy tự hỏi món đồ nào còn thực sự phù hợp với cuộc sống hiện tại. Việc loại bỏ những thứ không còn mang lại giá trị đôi khi giúp không gian trở nên nhẹ nhõm và dễ thở hơn rất nhiều.

Giữa cuộc sống ngày càng bị chi phối bởi công nghệ, một góc nhỏ không màn hình có thể là món quà đáng giá dành cho chính mình. Đó không chỉ là xu hướng nội thất mới mà còn là lời nhắc nhở về nhu cầu nghỉ ngơi, kết nối và sống chậm hơn trong chính ngôi nhà thân thuộc.