Hà Nội sắp khởi công 7.000 căn nhà ở cho thuê

Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp và giảm áp lực lên thị trường bất động sản.

Cụ thể, đối với phân khúc cho thuê, Hà Nội hiện có khoảng 14.351 phòng, căn hộ cho thuê thuộc nhiều loại hình như nhà ở công vụ, nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân, nhà ở sinh viên và quỹ nhà thuộc tài sản công.

Nguồn cung này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi các dự án nhà ở xã hội mới và các khu đô thị đa mục tiêu bắt buộc dành tối thiểu 10% quỹ nhà để cho thuê hoặc thuê mua theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030.

Đặc biệt, thành phố đang nghiên cứu cơ chế ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê và dự kiến khởi công khoảng 6.000-7.000 căn nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6. Số lượng này sẽ được triển khai tại 2-3 dự án nhà ở cho thuê chuyên biệt cùng 7 dự án nhà ở xã hội có bố trí 5-20% quỹ căn hộ dành cho thuê.

Việc gia tăng mạnh nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ giúp nhiều người dân có thêm cơ hội an cư, đồng thời góp phần ổn định thị trường bất động sản trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở giá phù hợp vẫn rất lớn.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đã hoàn thành hơn 5.100 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao. Cùng với đó, 24 dự án nhà ở tái định cư với gần 11.900 căn hộ đã cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 90 dự án nhà ở xã hội và 20 dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận đầu tư.

Trong số 90 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 83.000 căn hộ, hiện đã có 13 dự án được khởi công với khoảng 11.124 căn. Đáng chú ý, có tới 41 dự án với khoảng 32.000 căn hộ dự kiến khởi công trong năm nay, trong đó riêng tháng 6 tới sẽ có 7 dự án với khoảng 11.000 căn được triển khai xây dựng.

Bên cạnh đó, 29 dự án khác dự kiến khởi công trong năm 2027, còn 7 dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Đối với nhóm nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhân dân, hiện đã có 9 dự án được khởi công với khoảng 7.597 căn hộ. Từ nay đến cuối năm, Hà Nội dự kiến tiếp tục khởi công thêm 10 dự án với khoảng 8.037 căn.

Theo cơ quan quản lý, một số dự án vẫn đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng hoặc hoàn thiện thủ tục đầu tư. Thành phố đã giao các sở, ngành liên quan thường xuyên cập nhật tình hình, hướng dẫn nhà đầu tư và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Một trong những điểm đáng chú ý là Hà Nội đang thúc đẩy phát triển mô hình khu đô thị đa mục tiêu. Theo định hướng này, cơ cấu nhà ở trong dự án sẽ gồm khoảng 40-50% nhà ở tái định cư, 20% nhà ở xã hội và phần còn lại là nhà ở thương mại.

Mô hình này cho phép linh hoạt chuyển đổi công năng giữa các loại hình nhà ở theo nhu cầu thực tế, đồng thời hạn chế tình trạng xây dựng riêng lẻ các khu tái định cư thiếu đồng bộ.