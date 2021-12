Lý do nhà phố biển đa năng tại Vân Đồn hấp dẫn giới đầu tư

Dân trí Nằm bên bờ Vịnh Bái Tử Long, khả năng "biến hóa" linh hoạt thành ngôi nhà thứ hai để nghỉ dưỡng hay không gian kinh doanh sinh lời, nhà phố Sonasea Silk Path thu hút giới đầu tư.

Sự dịch chuyển của xu hướng nghỉ dưỡng

Các chuyên gia nhận định, ngay khi các hoạt động giao thương, di chuyển được tái thiết trong trạng thái bình thường mới sau thời gian giãn cách, bất động sản đã nhanh chóng trở lại "đường đua". Trong đó, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn được nhà đầu tư quan tâm, nhất là sản phẩm đa tiện ích, có pháp lý đầy đủ, rõ ràng, đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn về môi trường du lịch, nghỉ dưỡng, được đầu tư tốt về hạ tầng, vị trí giao thông thuận lợi và do các chủ đầu tư có uy tín cao trên thị trường phát triển.

Không gian sống ở Sonasea Vân Đồn Harbor City (Ảnh phối cảnh).

Nắm bắt xu hướng này, nhiều chủ đầu tư đã linh hoạt khai thác những quỹ đất đẹp nhằm thu hút đầu tư, níu chân du khách ở lại dài ngày và chi tiêu nhiều hơn thông qua thiết kế đề cao sự riêng tư, hệ tiện ích đa dạng, có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng. Nhờ đó, nhà đầu tư và khách hàng cũng có nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu và sẵn sàng giao dịch nhiều hơn.

Thống kê của Hội môi giới bất động sản cho thấy, quý III/2021, lượng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng chào bán trên thị trường đạt 7.206 sản phẩm, giao dịch đạt 2.280 sản phẩm, tương đương tỷ lệ hấp thụ 31,6%; tập trung ở Quảng Ninh, Khánh Hòa, Phú Quốc... So với năm 2020, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng chỉ tiêu thụ được khoảng 120 sản phẩm, tình hình đã có sự cải thiện đáng kể.

Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City (Ảnh phối cảnh).

Không nằm ngoài xu thế, những căn nhà phố biển Sonasea Silk Path thuộc Khu tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng 5 sao Sonasea Vân Đồn Harbor City thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi được định hướng theo concept "Homeliday" (kết hợp của "second-home" và "holiday"/kỳ nghỉ). Đây là dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp do chủ đầu tư CEO Group phát triển - với mục tiêu trở thành trung tâm second-home của giới thượng lưu toàn cầu.

Nằm trong siêu tổ hợp du lịch, giải trí và thể thao biển mô hình "All in one" bên vịnh Bái Tử Long, những căn nhà phố Sonasea Silk Path không chỉ thừa hưởng toàn bộ trên 1.000 tiện ích của đại dự án quy mô 358,3 ha, mà còn sở hữu những đặc tính riêng biệt của phân khu nằm ở lõi trung tâm dự án.

Tâm điểm đầu tư mới tại Vân Đồn

Tọa lạc ở vị trí đẹp nhất dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City, sở hữu tầm view "tọa sơn, hướng hải" và nằm sát bên nhiều trục đường lớn, phân khu nhà phố biển Sonasea Silk Path thu hút nhà đầu tư thời gian gần đây.

Điểm đắt giá của phân khu này đến từ quy hoạch tối thiểu 2 mặt tiền, đáp ứng chuẩn mực của một sản phẩm bất động sản Dual-Shop & Dual-Life, với một mặt hướng ra khu vườn liên hoàn đa thế giới rộng 15.000m2, mở ra không gian nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa, lịch sử, kiến trúc thú vị.

Mặt còn lại hướng ra các tuyến đường xương sống nội khu như đại lộ Orchard rộng 24m, hay đại lộ phố biển rộng 20,5m - những trục đường lớn nhất đại dự án và kết nối trực tiếp với đường bao biển Vân Đồn cũng như chuỗi dự án nghỉ dưỡng - giải trí lớn nhất khu vực.

Nhà phố biển Sonasea Silk Path (Ảnh phối cảnh)

Bao quanh là tổ hợp khách sạn cao cấp và các phân khu biệt thự biển do những thương hiệu hàng đầu thế giới như Accor, Wyndham… quản lý, liền kề phân kỳ Sonasea Marina với khu tổ hợp bến du thuyền và công viên chủ đề Sonasea Themes Park sôi động, Sonasea Silk Path được kỳ vọng sẽ tái hiện lại thời kỳ vàng son một thuở của "con đường tơ lụa" thịnh vượng xưa kia khi tập trung những hoạt động kinh doanh, giải trí sầm uất suốt đêm ngày.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, sở hữu một ngôi nhà thứ hai đẳng cấp cách vịnh Bái Tử Long - top 5 điểm du lịch tuyệt vời nhất Đông Nam Á (theo bình chọn của Gecko Travel, Anh năm 2006) - chỉ một vài bước chân, chủ nhân có thể tùy ý sử dụng như một không gian hưởng thụ, nghỉ dưỡng riêng cho gia đình, hay biến nơi đây thành chốn kinh doanh, cho thuê lâu dài để tối đa hóa nguồn doanh thu. Việc kết hợp nhiều mục đích sử dụng cũng khả thi khi căn nhà được thiết kế hợp lý với mỗi phòng có một chìa khóa riêng biệt.

Sở hữu vị trí nổi trội, công năng ưu việt và khả năng sinh lời, Sonasea Silk Path thu hút sự quan tâm của những người nhạy bén với xu hướng dịch chuyển dòng tiền về Vân Đồn - nơi dự kiến sẽ đón gần 10 triệu du khách vào năm 2040 đến từ khắp nơi trên thế giới, với một lượng khách lớn gia tăng từ thị trường tỷ dân lân cận sau khi đoạn cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi vào hoạt động.

Trường Thịnh