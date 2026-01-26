Sắp đấu giá khu đất từng sốt giá 133 triệu đồng/m2 trong phiên đấu 20 tiếng

Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Sơn Đồng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở với 25 thửa đất thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tiền Yên - xứ đồng Lòng Khúc (huyện Hoài Đức cũ), nay là xã Sơn Đồng, Hà Nội.

Các thửa đất có diện tích 74,75-148m2, giá khởi điểm hơn 15,6 triệu đồng/m2. Theo quy hoạch, các lô đất được xây dựng tối đa 4 tầng.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 9/2 tại Nhà văn hóa Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hoài Đức.

Phiên đấu giá tại Lòng Khúc từng "sốt" một thời, thu hút hàng trăm nhà đầu tư (Ảnh: Dương Tâm).

Hình thức đấu giá là đấu giá từng thửa đất, bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, tối đa 3 vòng. Phương thức trả giá theo hình thức trả giá lên. Giá khởi điểm tại vòng 1 do UBND xã phê duyệt; từ vòng 2 trở đi, giá khởi điểm bằng mức giá hợp lệ cao nhất của vòng liền kề trước đó.

Về bước giá, vòng 1 áp dụng bước giá 5,5 triệu đồng/m2 (mức chênh lệch cố định). Vòng 2 và vòng 3 có bước giá 2 triệu đồng/m2 (mức chênh lệch tối thiểu).

Đáng chú ý, khu đất đấu giá từng gây xôn xao thị trường khi năm 2024, nhiều lô ghi nhận giá trúng vượt 100 triệu đồng/m2.

Hồi tháng 8/2024, phiên đấu giá 19 thửa đất tại khu Lòng Khúc thu hút hơn 500 người và trên 1.500 bộ hồ sơ tham gia, kéo dài gần 20 tiếng. Với mức khởi điểm từ 7,3 triệu đồng/m2, giá trúng đã được đẩy lên gấp nhiều lần. Lô cao nhất trúng với giá 133 triệu đồng/m2, gấp hơn 18 lần giá khởi điểm.

Đến tháng 11/2024, phiên đấu giá 20 thửa đất tiếp theo tại Lòng Khúc ghi nhận mức trúng cao nhất hơn 103 triệu đồng/m2, lô thấp nhất cũng vượt 85 triệu đồng/m2.

Sau đó một tuần, 32 thửa đất tại khu Lòng Khúc tiếp tục được đấu giá thành công, với giá trúng cao nhất là 109 triệu đồng/m2, lô đất 148m2 có giá hơn 16 tỷ đồng. Lô thấp nhất là 79,3 triệu đồng/m2.