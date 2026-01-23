Nơi đất tăng "chóng mặt" sau tin quy hoạch trung tâm hành chính giờ ra sao?

Thông tin về quy hoạch khu trung tâm hành chính tập trung mới của tỉnh Nghệ An đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt là người dân khu vực phía Đông thành phố Vinh cũ và giới đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy thị trường đất quanh khu vực dự kiến triển khai dự án hiện khá trầm lắng.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc, cho biết khu trung tâm hành chính tập trung mới của tỉnh đang trong giai đoạn nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết, với quy mô dự kiến khoảng 45ha.

Phối cảnh khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh Nghệ An (Ảnh chụp lại).

Khu đất được xác định chủ yếu tại khối 1, khối 4 (Nghi Phong) và Tiên Động (Nghi Xuân cũ), nay thuộc phường Vinh Lộc, giáp ranh phường Vinh Phú và một phần xã Đông Lộc (huyện Nghi Lộc cũ).

Theo ông Hoàng, khu vực này có quỹ đất tương đối tập trung, địa hình thuận lợi cho việc bố trí các công trình hành chính quy mô lớn, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tổ chức lại không gian làm việc của các cơ quan nhà nước trong dài hạn.

Chiều 22/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cho biết đến thời điểm này địa phương chưa ban hành thông tin chính thức và sẽ sớm công bố theo quy định.

Khu vực dự kiến xây dựng trung tâm hành chính Nghệ An tại các khối Nghi Phong và Tiên Động (phường Vinh Lộc), giáp ranh phường Vinh Phú và xã Đông Lộc (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ghi nhận của phóng viên, khu vực xung quanh vị trí dự kiến xây dựng trung tâm hành chính tập trung hiện khá yên ắng. Dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc Nghi Phong, Lập Thạch, Đông Lộc không xuất hiện cảnh tụ tập của môi giới bất động sản, cũng không ghi nhận hoạt động mua bán đất sôi động như giai đoạn rộ tin quy hoạch.

Anh Nguyễn Văn Hải, một người chuyên tìm hiểu đất tại khu vực Lập Thạch, xã Đông Lộc cho biết thời điểm xuất hiện thông tin về khu trung tâm hành chính tập trung mới, người từ nhiều nơi đổ về hỏi mua đất khá đông, giá tại một số vị trí giáp Nghi Phong bị đẩy lên nhanh theo tin đồn.

“Có thời điểm đất vườn, nông nghiệp được chào bán tăng thêm vài trăm nghìn, thậm chí cả chục triệu đồng mỗi m2 chỉ trong thời gian ngắn”, anh Hải nói.

Theo anh Hải, kể từ khi tỉnh công bố thông tin quy hoạch, thị trường gần như chững lại, các giao dịch phát sinh rất ít. Ngoài việc khu vực Nghi Phong đang tạm thời bị hạn chế giao dịch, một nguyên nhân quan trọng khác là quỹ đất ở sát khu trung tâm hành chính không còn nhiều, không có dư địa để phân lô, tách thửa hay đầu cơ.

Dọc các tuyến đường làng, ngõ xóm ở Nghi Phong, phường Vinh Lộc vắng bóng hoạt động mua bán đất (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đại diện UBND phường Vinh Lộc cho biết các thủ tục tách thửa, chuyển nhượng hiện nay đều phải thực hiện tại cơ quan chuyên môn theo đúng quy định, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý, tránh mua bán bằng giấy viết tay hoặc giao dịch trao tay tiềm ẩn rủi ro.

“Thông tin quy hoạch đã được công khai, minh bạch. Người dân không nên chạy theo tin đồn, không tiếp tay cho đầu cơ, thổi giá đất”, lãnh đạo địa phương nhấn mạnh.

Thời gian tới, các địa phương liên quan sẽ tiếp tục rà soát hiện trạng sử dụng đất, giải quyết các tồn tại, tranh chấp phát sinh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trước khi triển khai các bước tiếp theo của dự án.