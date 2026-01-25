Khu đất được đấu giá hơn 651 tỷ đồng để xây dựng 388 căn biệt thự, liền kề

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu dân cư phía Đông trung tâm hành chính, thành phố Sầm Sơn (nay thuộc phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn). Công ty TNHH Tập đoàn Sunrise Sầm Sơn là đơn vị trúng đấu giá với số tiền hơn 651 tỷ đồng.

Khu đất trúng đấu giá có tổng diện tích hơn 115.000m2, tọa lạc tại địa giới hành chính các phường Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh (nay là phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn).

Thanh Hóa công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho dự án khu dân cư phía Đông trung tâm hành chính, thành phố Sầm Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Vị trí đắc địa khi phía Đông giáp khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, phía Tây giáp dự án hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính, phía Nam giáp đất cây xanh ven sông và phía Bắc giáp quốc lộ 47.

Trong tổng diện tích trên, hơn 55.000m2 là đất ở đấu giá quyền sử dụng, bao gồm hơn 15.000m2 đất ở biệt thự với 48 căn và hơn 40.000m2 đất ở liền kề với 340 căn.

Phần diện tích còn lại, gần 60.000m2, được dành cho việc xây dựng các hạng mục và công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt...

Đáng chú ý, khu đất này đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo xác nhận của UBND thành phố Sầm Sơn cũ vào ngày 10/11/2021.

Đối với diện tích đất ở đấu giá, đây là đất ở tại đô thị được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá, với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất.

Riêng đối với diện tích đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng theo dự án và quy hoạch chi tiết được duyệt, đơn vị trúng đấu giá có trách nhiệm bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, bãi đỗ xe, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật) và hạ tầng xã hội (nhà văn hóa) cho địa phương quản lý.

Theo quy định, trong vòng không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Tập đoàn Sunrise Sầm Sơn.

Người trúng đấu giá có 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo để nộp 50% tiền sử dụng đất. 50% còn lại phải được nộp chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo. Trường hợp chậm nộp, đơn vị trúng đấu giá phải chịu tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Nếu người trúng đấu giá không nộp hoặc không nộp đủ tiền theo thời hạn quy định, trong vòng không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền, cơ quan thuế sẽ thông báo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Khi đó, người trúng đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác và tuân thủ pháp luật của nội dung đã thẩm định, rà soát, tham mưu công nhận kết quả trúng đấu giá. Công ty đấu giá chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong việc thực hiện đầy đủ các quy định liên quan.