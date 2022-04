Lùm xùm ở những dự án bất động sản đắc địa của Tân Hoàng Minh

(Dân trí) - Tân Hoàng Minh, tập đoàn do ông Đỗ Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT, là cái tên gắn với những dự án bất động sản sang trọng nằm ở nhiều vị trí đắc địa song cũng có không ít lùm xùm.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh được thành lập vào năm 1993 do ông Đỗ Anh Dũng làm chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Từ năm 2006 đến nay, doanh nghiệp này tập trung đầu tư và phát triển các dự án bất động sản cao cấp, sở hữu những khu căn hộ có vị trí đắc địa tại Hà Nội.

Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã trúng đấu giá lô đất với ký hiệu 3-12 có diện tích 10.059,7 m2 tại Thủ Thiêm (TPHCM) với giá 24.500 tỷ đồng, gấp 8,3 lần so với giá khởi điểm. Vụ trúng đấu giá này đã tác động lớn đến tâm lý thị trường bất động sản khu vực. Tuy nhiên, không lâu sau khi doanh nghiệp trúng đấu giá, lãnh đạo Tân Hoàng Minh lại xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm, chấp nhận bỏ 600 tỷ đồng gây xôn xao dư luận.

Đầu năm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi UBND TP Hà Nội và các sở, ban ngành của TP Hà Nội đề nghị cung cấp những hồ sơ, tài liệu gồm: Các văn bản pháp lý do UBND thành phố ký, duyệt liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

11 dự án bất động sản do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư nằm trong diện xác minh của cơ quan công an bao gồm: D'.Le Pont D'or Hoàng Cầu, D'. Palais De Louis Nguyễn Văn Huyên, D' San Raffles Hàng Bài, D'. Le Roi Soleil Quảng An, D'.El Dorado Phú Thượng, D'.Dorado Phú Thanh, D'Capitale Trần Duy Hưng, Summit Building Trần Duy Hưng, D'. Jardin Royal-Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt, Tân Hoàng Minh Lò Đúc, Tân Hoàng Minh Hoàng Mai.

Tại Hà Nội, những dự án của Tân Hoàng Minh nổi tiếng với vị trí đắc địa và những cái tên châu Âu, được quảng cáo là đẳng cấp sang trọng. Tuy vậy, không ít dự án dính những lùm xùm.

Căn hộ "đế vương" làm 10 năm chưa xong

Dự án D'. Palais De Louis (số 6 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) được khởi công xây dựng vào cuối năm 2009 và dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Tuy nhiên cho đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành.

Dự án D'. Palais De Louis có vị trí đối diện Công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) (Ảnh: Trần Kháng)

Theo quảng cáo, dự án D'. Palais De Louis - Nguyễn Văn Huyên được thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp, Ý cổ điển với toàn bộ mặt ngoài được ốp đá Granite. Dự án có tổng cộng 242 căn hộ chia ra 10 loại với 10 phong cách nội thất khác nhau. D'.Palais De Louis cao 27 tầng và 4 tầng hầm, được triển khai xây dựng trên khu đất có diện tích 4.791 m2 với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Sau hơn 10 năm triển khai, dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện (Ảnh: Trần Kháng).

Ra mắt thị trường năm 2012, căn hộ D'. Palais De Louis được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13 tỷ đồng đến 27 tỷ đồng (1,3 triệu USD) một căn. Tuy nhiên do chậm tiến độ, chủ đầu tư đã phải trả lại toàn bộ cho tiền đặt cọc cho khách hàng.

Đến năm 2019, Tập đoàn Tân Hoàng Minh mở cửa dự án chào đón các chủ nhân tương lai tới trải nghiệm những dịch vụ tiện ích đẳng cấp 6 sao như gym, spa, sauna, nhà hàng... ngay tại chính tòa nhà.

Hiện tại, giá căn hộ D'. Palais De Louis đang được rao bán từ 14,5 tỷ đồng đến 56 tỷ đồng/căn, nội thất 4 - 8 tỷ đồng/căn (Ảnh: Trần Kháng).

Ngoài việc chậm tiến độ, dự án D'. Palais De Louis cũng từng dính hàng loạt vấn đề trong quá trình xây dựng. Theo đó, vào cuối tháng 6/2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều vi phạm đối với chủ đầu tư và các nhà thầu tại dự án này.

Đơn cử, dự án D'.Palais De Louis có một số gói thầu thi công đã hết hiệu lực; hồ sơ quản lý chất lượng không có biên bản nghiệm thu thiết bị thi công; có 8 nhà thầu không mua bảo hiểm theo cam kết của hợp đồng… Đồng thời, UBND TP Hà Nội được đề nghị chỉ đạo kiểm tra, rà soát về thực hiện nghĩa vụ tài chính của Tân Hoàng Minh do có điều chỉnh tăng gần 3.200m2 diện tích sàn căn hộ và gần 527 m2 diện tích kinh doanh.

Cư dân chung cư hạng sang phải treo băng rôn

Ngoài 2 dự án trên, Tân Hoàng Minh còn làm chủ đầu tư các dự án bất động sản hạng sang nhưng liên tục vướng lùm xùm. Cá biệt có nơi cư dân còn tố chủ đầu tư lừa dối khách hàng.

Đơn cử, dự án D'. Le Roi Soleil - Quảng An ở Đặng Thai Mai (quận Tây Hồ, Hà Nội) xây dựng quy mô gồm hai tòa tháp căn hộ cao 25 tầng, một tòa tháp dịch vụ 8 tầng và 5 tầng hầm để xe, tổng số 498 căn hộ. Giá trên thị trường năm 2019 được rao bán căn tại dự án này từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng/m2. Một căn hộ ở D'.Le Roi Soleil bán giá thấp nhất là khoảng 4,5 tỷ đồng/căn, nếu là căn hộ trên 100 m2 thì khoảng 8 tỷ đồng/căn.

Dự án D'.Le Roi Soleil của Tân Hoàng Minh từng bị cư dân tố chưa đúng hợp đồng cam kết (Ảnh: Trần Kháng).

D'. Le Roi Soleil được giới đầu tư biết đến với những lời quảng bá về căn hộ đẳng cấp, siêu sang như "tuyệt phẩm kiến trúc Pháp bên hồ Tây" hay "được kiến tạo là nơi hội tụ những giá trị sống vượt trội, sẽ đem đến cho bạn những phút giây tận hưởng cuộc sống đích thực với những tiện nghi cao cấp nhất của cuộc sống hiện đại… Tuy nhiên, tới giữa năm 2019, dự án D'. Le Roi Soleil của chủ đầu tư Tân Hoàng Minh vướng phải lùm xùm bị cư dân tố lừa dối khách hàng, chậm tiến độ.

Năm 2017, dự án D'. Le Roi Soleil - Quảng An và dự án D'. Le Pont D'or - Hoàng Cầu của Tân Hoàng Minh cũng vướng nhiều sai phạm như chủ đầu tư thẩm định công tác thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình chưa đúng mẫu quy định trước khi phê duyệt; một số gói thầu, cán bộ tư vấn giám sát không thực hiện giám sát theo đề cương đã được chủ đầu tư chấp thuận và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Năm 2019, nhiều cư dân chung cư D'. Le Pont D'or - Hoàng Cầu đã căng băng rôn tố chủ đầu tư bán cả căn hộ đang thế chấp, tính sai diện tích căn hộ (Ảnh: Trần Kháng).

Đáng chú ý, vào khoảng năm 2018, khách hàng tập trung tại khu căn hộ mẫu ngay tại dự án bất động sản D'Capitale (đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy) nhằm phản đối chủ đầu tư tự ý thay đổi nhiều hạng mục, so với thiết kế được phê duyệt và hoàn toàn không giống nội dung quảng cáo. Trong đó, nhiều khách hàng tỏ ra thất vọng khi hành lang đi lại chung cư D'Capitale có chiều rộng chỉ hơn 1,47 m.

Chung D'.Capitale có quy mô gồm 6 tòa tháp và khoảng 3.000 căn hộ (Ảnh: Trần Kháng).

2 dự án D'.El Dorado Phú Thượng và D'.Dorado Phú Thanh của Tân Hoàng Minh sở hữu vị trí vàng gần hồ Tây cũng đang nằm trong diện được yêu cầu xác minh (Ảnh: Trần Kháng).

"Đất kim cương" bỏ hoang cả thập kỷ... rồi sang tay

Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng để thâu tóm lô "đất kim cương" tại ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mục đích xây trung tâm thương mại và tái định cư. Tuy nhiên, sau khi được giao đất từ năm 2011, chủ đầu tư đã nhiều lần xin thay đổi quy hoạch sang trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở.

Đầu năm 2021, dự án tại "đất kim cương" số 22-24 phố Hàng Bài mới được triển khai, sau cả thập kỷ "đắp chiếu" (Ảnh: Trần Kháng).

Dự án xây dựng công trình hỗn hợp, thương mại, văn phòng và nhà ở (có tên thương mại là D' San Raffles) tại số 22-24 phố Hàng Bài và số 25-27 phố Hai Bà Trưng do Công ty Cổ phần Thời đại mới T&T (công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh) làm chủ đầu tư. Dự án được UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 24/6/2010, cấp điều chỉnh lần 1 ngày 11/5/2015. Dự án trên có diện tích sử dụng đất 4.072,9 m2.

Dự án được UBND Thành phố giao đất tại Quyết định số 3362 ngày 19/7/2011, điều chỉnh tại Quyết định số 6138 ngày 13/11/2015 với diện tích đất 4.077,5 m2. UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản số 274 ngày 27/3/2015 xác nhận dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, quy mô đầu tư theo quy hoạch của dự án đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận tại văn bản số 88 ngày 9/1/2015 với chiều cao công trình 8 tầng; tổng vốn đầu tư khoảng 992,679 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ 2015 - 2018.

Thế nhưng mãi cuối tháng 1/2021, dự án tại số 22 - 24 Hàng Bài mới đã rục rịch được khởi công sau nhiều năm đắp chiếu. Theo đó, Masterise Homes đóng vai trò đơn vị phát triển dự án này và nhà thầu thi công là Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta. Lúc này dự án có diện tích xây dựng là 2.800 m2.

Masterise Homes đóng vai trò đơn vị phát triển dự án tại số 22-24 phố Hàng Bài (Ảnh: Trần Kháng).

Dự án gồm 6 tầng hầm và 8 tầng nổi được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng vào ngày 23/12/2020. Theo thông tin công bố, dự án được khởi công vào ngày 2/3 và dự kiến hoàn thành vào quý III/2023. Hiện dự án được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).