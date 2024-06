Lợi thế pháp lý và tiềm năng sinh lời của Him Lam Thường Tín

Là dự án được xây dựng gần như hoàn thiện mới chính thức mở bán, Him Lam Thường Tín sở hữu lợi thế pháp lý để mang đến sự an tâm cho khách hàng và nhà đầu tư. Đây cũng được xem là bảo chứng cho tiềm năng gia tăng giá trị của dự án trong tương lai.

Hiện các căn nhà phố thương mại (shophouse) Him Lam Thường Tín đang dần hoàn thiện và khách hàng có thể đến tận nơi tham quan, đánh giá về chất lượng công trình cũng như hạ tầng, tiện ích, thiết kế thực tế của dự án.

Song song với việc đẩy nhanh tốc độ xây dựng, vừa qua Him Lam Thường Tín đã triển khai bàn giao nhà và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng mua nhà trong giai đoạn 1. Việc bàn giao sổ hồng vượt tiến độ góp phần khẳng định uy tín của chủ đầu tư trên hành trình xây dựng nên những công trình mang tính biểu tượng và kiến tạo nên cộng đồng dân cư văn minh, thịnh vượng.

Him Lam Thường Tín tọa lạc ngay trung tâm hành chính mới của huyện Thường Tín (Ảnh: Trường Sơn Land).

"Pháp lý là yếu tố đảm bảo cho chủ sở hữu được hưởng các quyền hợp pháp theo đúng luật nhà ở và góp phần gia tăng giá trị bất động sản bền vững. Vì vậy, lợi thế về pháp lý đã tạo nên sức hút đặc biệt cho dự án Him Lam Thường Tín. Khách hàng khi mua nhà tại đây, vừa có thể dọn vào ở ngay và có sổ hồng sở hữu lâu dài trao tay chỉ trong thời gian ngắn. Điều này giúp khách hàng cảm thấy yên tâm khi chọn Him Lam Thường Tín là nơi trao gửi niềm tin", bà Lê Thị Bích Ngọc - Phó tổng giám đốc Công ty Trường Sơn Land, đơn vị kinh doanh và phát triển dự án Him Lam Thường Tín chia sẻ.

Bên cạnh ưu thế về pháp lý, hiện Trường Sơn Land đang tung ra nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn, góp phần tăng thêm sức nóng của dự án. Theo đó, khách hàng sở hữu Him Lam Thường Tín trong giai đoạn này sẽ được chiết khấu trực tiếp lên đến 9,5% và được cam kết thuê lại đến 95 triệu đồng/tháng từ đơn vị phát triển để có thể tối ưu hóa dòng tiền và sinh lời bền vững.

Dự án tọa lạc ngay vị trí đắc địa của trung tâm hành chính mới của huyện Thường Tín, được thừa hưởng cở sở hạ tầng phát triển đồng bộ với hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch gồm: quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân, vành đai 3, vành đai 4…. giúp kết nối nhanh chóng đến trung tâm Hà Nội và các vùng lân cận.

Hạ tầng kết nối bao quanh nên từ Him Lam Thường Tín cư dân có thể tiếp cận với đầy đủ các dịch vụ tiện ích và cơ quan hành chính công trong khu vực như: bệnh viện đa khoa, UBND huyện, Trường THPT Thường Tín, Trường THCS Nguyễn Trãi A, Trường Cao Đẳng Truyền hình, ga Thường Tín…

Him Lam Thường Tín, tuyến phố thương mại kiểu mẫu tại cửa ngõ phía nam Thủ đô (Ảnh: Trường Sơn Land).

159 căn shophouse Him Lam Thường Tín mang hơi thở của lối kiến trúc tân cổ điển với thiết kế 5 tầng 2 mặt tiền, có thể tận dụng tối đa công năng vừa để kinh doanh và an cư lâu dài. Được kiến tạo với mong muốn mang đến một tuyến phố thương mại kiểu mẫu tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, các căn shophouse Him Lam Thường Tín sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thay đổi diện mạo, kích cầu nền kinh tế khu vực.

Bên cạnh những ưu thế nổi bật, khách hàng sở hữu Him Lam Thường Tín thời điểm này sẽ có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn "Ưu đãi vô vàn - ngập tràn quà tặng" trong tháng 6 với nhiều phần quà giá trị và hấp dẫn như: xe máy SH 160i 2024 phiên bản đặc biệt, tủ lạnh Bespoke 4 cửa, tivi QLED 4k Samsung 75 inch, máy giặt Electrolux Inverter 10kg.

Giữa bối cảnh nhiều nhà đầu tư Thủ đô đang tích cực tìm mua bất động sản thấp tầng, Him Lam Thường Tín được đánh giá là một trong những dự án bất động sản tiềm năng tại khu vực phía Nam Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Với lợi thế pháp lý, sổ hồng lâu dài, tọa lạc ngay vị trí đắc địa được bao quanh bởi hạ tầng giao thông phát triển, trong tương lai Him Lam Thường Tín được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng giá trị sinh lời và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, nhà đầu tư.