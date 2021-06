"Lộ diện" các đại lý hợp tác cùng NewstarHomes phân phối Grand Mercure Hoi An

Dân trí Trong giai đoạn đầu bán hàng, NewstarHomes sẽ hợp tác cùng 5 đơn vị: Mland Pro, PalHomes, Địa Ốc Việt, SN Homes Đà Nẵng và NewstarLand để phân phối các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tại dự án Grand Mercure Hoi An ra thị trường.

Tháng 4, NewstarHomes vinh dự được chủ đầu tư Xuân Phú Hải "chọn mặt gửi vàng", trở thành đơn vị tư vấn quản lý marketing và quản lý bán hàng dự án Grand Mercure Hoi An.

Bằng việc lựa chọn những đơn vị phân phối bán hàng uy tín và đầy tiềm năng trên thị trường bất động sản cả ba miền Bắc - Trung - Nam, NewstarHomes hy vọng, các đại lý sẽ chính thức là cầu nối đưa những căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp của Grand Mercure Hoi An đến gần hơn với khách hàng. Từ đó, giúp các nhà đầu tư, chủ nhân tương lai của Grand Mercure Hoi An hiểu hơn về sản phẩm hiếm thuộc quỹ đất ven biển hữu hạn còn sót lại với chất lượng hoàn thiện, dịch vụ tiện ích cũng như môi trường nghỉ dưỡng 5 sao mà họ sẽ được tận hưởng khi sở hữu các sản phẩm bất động sản tại đây.

Sa bàn dự án Grand Mercure tại văn phòng bán hàng tại Hà Nội

Chia sẻ về sự hợp tác này, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Tổng Giám đốc NewstarHomes cho biết, đây đều là những đơn vị phân phối được NewstarHomes cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng bởi sự uy tín, bề dày kinh nghiệm hoạt động trên thị trường bất động sản.

Bà Huyền nhấn mạnh: "Grand Mercure Hoi An sở hữu một nội lực phát triển tiềm năng, là dự án tâm huyết của chủ đầu tư Xuân Phú Hải và đơn vị phát triển VinaHud. Các tiêu chí vượt trội về thiết kế, chất lượng thi công, tiện ích, công năng cũng như tính thân thiện với thiên nhiên, chất lượng hoàn thiện khi dự án đi vào vận hành luôn được chủ đầu tư đặt lên hàng đầu, minh chứng là khi phát triển dự án, chủ đầu tư đều lựa chọn hợp tác với các đơn vị quốc tế uy tín như HUNI- Công ty tư vấn thiết kế kiến trúc đến từ Pháp, Tập đoàn ACCOR- đơn vị quản lý vận hành -….nhằm mang đến cho các chủ nhân tương lai của Grand Mercure Hoi An một môi trường sống đẳng cấp nhất, tiện nghi nhất, Vì vậy, mạng lưới đối tác phân phối của chúng tôi đều chú trọng vào sự chuyên nghiệp, dày dặn và thấu hiểu thị trường để có thể mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu một bất động sản nghỉ dưỡng "chất" đúng nghĩa".

Ông Cao Minh Thành - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản MLAND Pro chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá Grand Mercure Hoi An hứa hẹn là một sản phẩm đầu tư tốt tại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay, và so với các dự án cùng phân khúc ở thời điểm hiện tại, không chỉ ở việc chủ đầu tư đầu tư dành tâm huyết nghiên cứu và phát triển sản phẩm tốt mà còn ở việc dự án có được những lợi thế cạnh tranh ưu việt, đặc biệt là sự tham gia quản lý vận hành của Tập đoàn Accor cũng như các chính sách bán hàng hấp dẫn trong thời gian tới".

Grand Mercure Hoi An là tổ hợp biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng và khách sạn chuẩn 5 sao quốc tế do Tập đoàn Accor quản lý vận hành thuộc xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa bên bãi biển An Bàng - một trong những quỹ đất vàng ven biển đẹp nhất còn sót lại của Phố Hội, chỉ cách Thành phố Hội An 5 km, đủ gần để di chuyển đến các địa điểm du lịch trong khoảng thời gian dưới 20 phút, đủ xa phố thị ồn ào, trở về với những gì nguyên sơ, dung dị và bình yên nhất để làm nên một không gian nghỉ dưỡng xa hoa, đắt giá.

Tổ hợp biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng và khách sạn Grand Mercure Hoi An

Với quy mô 7 ha, Grand Mercure Hoi An bao gồm 118 căn villa sang trọng và 785 phòng khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng view 100% biển cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.

Hiện tại, Grand Mercure Hoi An đã xây dựng xong phần thô của 90% các căn biệt thự, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hạ tầng tại dự án để giúp khách hàng yên tâm hơn khi sở hữu bất động sản tại đây.

Như vậy, Grand Mercure Hoi An hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố của một khu nghỉ dưỡng cao cấp với tiềm năng tăng giá cao, chất lượng xây dựng đảm bảo, pháp lý minh bạch cùng cụm tiện ích nội khu đa dạng, đáng sống, đáng để tận hưởng cuộc sống.

NewstarHomes đánh giá dự án Grand Mercure Hoi An là một lựa chọn sáng giá cho nhu cầu đầu tư và nghỉ dưỡng tại ngôi nhà thứ 2 tại thị trường Hội An, Quảng Nam. Dự án hứa hẹn trở thành ngôi sao mới rạng trên bầu trời di sản Hội An, và chắc chắn khách hàng thông thái không thể bỏ lỡ trong thời điểm này.

Trường Thịnh