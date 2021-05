Lễ ký kết hợp tác và phân phối quỹ căn nước ngoài dự án Imperia Smart City

Dân trí Sáng ngày 26/04/2021, Công ty Cổ Phần Tập đoàn MIKGroup Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Tân Long đã thực hiện ký kết hợp tác, phân phối độc quyền dự án Imperia Smart City quỹ căn người nước ngoài.

Lễ ký kết hợp tác phân phối độc quyền dự án Imperia Smart City giữa đại diện đơn vị phát triển MIKGroup và đơn vị phân phối Tân Long Land

Cột mốc đánh dấu hợp tác chiến lược giữa MIKGroup và Tân Long Land

Sự kiện ký kết hợp tác và phân phối quỹ căn nước ngoài dự án Imperia Smart City diễn ra thành công trong không khí sôi nổi, hào hứng với sự tham gia của gần 20 sàn liên kết cùng hơn 100 chuyên viên tư vấn và khách hàng.

Trong không khí sôi động của âm thanh, ánh sáng, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, Đại diện đơn vị phát triển cùng đơn vị phân phối đã cùng nhau chia sẻ tâm huyết về việc kiến tạo nên một dự án đẳng cấp, đồng thời thể hiện quyết tâm hợp tác cùng phát triển, đưa sản phẩm tiến gần hơn đến với cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ - Phó Tổng giám đốc MIK Home cho biết: Với mục tiêu kiến tạo một không gian sống hiện đại, giàu tiện ích, tối ưu công năng sử dụng, dự án Imperia Smart City được MIKGroup đầu tư quy hoạch đồng bộ, thông minh, không chỉ thiết lập môi trường sống trong lành, không gian sống chuẩn mực mà còn giúp xây dựng cộng đồng cư dân thành đạt. Bằng sự nghiên cứu kỹ lưỡng, cùng với kỳ vọng đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng, MIKGroup đã tin tưởng lựa chọn Tân Long Land là đơn vị phân phối độc quyền quỹ căn người nước ngoài dự án Imperia Smart City.

Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ - Phó Tổng giám đốc MIKHome phát biểu tại buổi lễ

Về phía Sàn bất động sản Tân Long- Tổng giám đốc Ông Lê Tiến Liêm chia sẻ: "Sàn bất động sản Tân Long rất vinh dự khi được hợp tác cùng MIKGroup, đồng thời được trao cơ hội mang những giá trị hoàn hảo nhất của dự án đến tay quý khách hàng. Với tôn chỉ: Làm việc uy tín, hiệu quả, mang lại giá trị thực, Tân Long Land cam kết sẽ phát huy tối đa năng lực chuyên môn, mang đến sản phẩm tốt nhất cho khách hàng đồng thời mang lại sự thành công cho mọi đối tác."

Trong không khí trang trọng của sự kiện, Sàn bất động sản Tân Long cũng đồng thời ký kết với các sàn liên kết, để cùng nhau chia sẻ, phối hợp và nỗ lực triển khai hiệu quả bán hàng.

Đại diện MIKGroup cùng các sàn phân phối thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển

Imperia Smart City- Hiện thực giấc mơ an cư của cộng đồng cư dân nước ngoài

Được phát triển bởi Tập đoàn MIKGroup - Đơn vị đầu tư, kinh doanh và phát triển bất động sản hàng đầu, dự án Imperia Smart City mang đến cho cư dân hiện đại một môi trường sống lý tưởng, kết hợp hài hòa giữa yếu tố thông minh - hiện đại và thiên nhiên trong lành.

Imperia Smart City được chia làm 2 phân khu: The Flora Garden và The Lake bao gồm 5 tòa tháp căn hộ cao 38-39 tầng. Sau hơn 1 năm triển khai thi công, hai tòa tháp đầu tiên của dự án đã được cất nóc, hoàn thiện phần xây thô vào cuối tháng 3.2021, vượt tiến độ hơn 1 tháng so với cam kết. Bắt tay với Tân Long Land trong đợt này, MIKGroup sẽ đưa ra thị trường quỹ căn hộ cao cấp tại phân khu The Lake - đặc quyền dành riêng cho cộng đồng cư dân người nước ngoài.

Tọa lạc tại trái tim đại đô thị thông minh, kế cận công viên trung tâm rộng 10,2ha sức nóng của dự án Imperia Smart City đã ngày một được khẳng định không chỉ đối với khách hàng và nhà đầu tư trong nước, mà ngay từ khi ra mắt, căn hộ Imperia Smart City đã thu hút hàng trăm lượt quan tâm từ khách hàng người nước ngoài.

Không gian sống hiện đại- chuẩn cuộc sống tiện nghi tại Imperia Smart City

Sở hữu vị trí đắc địa, đồng thời thừa hưởng hệ thống tiện ích dịch vụ hoàn hảo tại trái tim đại đô thị thông minh, dự án Imperia Smart City mang đến cho cư dân tiện ích đạt chuẩn 5* bao gồm: hệ thống trường học, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, công viên trung tâm, hồ điều hòa, vườn Nhật, vườn BBQ, khu trung tâm thương mại,…đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Hệ thống căn hộ tại Imperia Smart City được thiết kế từ 1-3 phòng ngủ, diện tích từ 28-76m2 đáp ứng mọi nhu cầu sống cũng như mức tài chính phù hợp của đông đảo khách hàng. Điểm đặc biệt trong thiết kế căn hộ Imperia Smart City là tất cả các căn hộ đều có từ 1-2 logia đảm bảo gia chủ có thể tùy biến không gian sống của mình, tạo lập cuộc sống hoàn toàn khác biệt, hoàn hảo trong mọi góc nhìn, thông minh đến từng chi tiết.

Tiên phong kiến tạo chất sống thời thượng, trọn vẹn và đủ đầy, Imperia Smart City chắc chắn sẽ mang đến cho chủ nhân danh giá trải nghiệm sống đỉnh cao.

Trường Thịnh