Lễ kick off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn thu hút gần 1.000 chuyên viên kinh doanh

Sáng ngày 24/3, lễ kick-off dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đã diễn ra tại khách sạn Daewoo Hà Nội, với sự hội tụ của gần 1.000 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý bất động sản hàng đầu thị trường như: Mai Việt Land, Liên minh An Việt Homes - SRT Việt Nam, Liên minh Doha Land - Athena Land, Liên minh Hải Phát Land - Sgo Land, Cen Quảng Ninh, Time Pro, Vhomes, SGO Miền Bắc.

Đại diện chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án trao chứng nhận cho các đại lý (Ảnh: Everland).

Khí thế bùng nổ

Lấy cảm hứng từ "sức mạnh của rồng" - biểu tượng của vùng đất Vân Đồn, Bái Tử Long - sự kiện kick-off mang theo thông điệp "Rise the Legend. Together!". Sự kiện do chủ đầu tư Công ty CP Everland Vân Đồn phối hợp cùng đơn vị phát triển dự án Công ty CP Địa ốc Home&Home tổ chức, thu hút gần 1.000 chuyên viên kinh doanh (sales) dày dạn kinh nghiệm.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn có màn "chào sân" 2023 ấn tượng với sự bùng nổ của gần 1.000 chuyên viên kinh doanh (Ảnh: Everland).

Nhằm tiếp thêm động lực và cảm xúc hứng khởi cho đội ngũ sales, chủ đầu tư đã mang đến chương trình "ra quân" ấn tượng thông qua chuỗi hoạt động truyền cảm hứng, các minigame gắn kết tinh thần đồng đội hấp dẫn. Sự bùng nổ của các tiết mục nghệ thuật kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng đã truyền tải sinh động thông điệp kick-off tới từng chuyên viên kinh doanh, khởi động hành trình chinh phục thị trường giàu tiềm năng tại Quảng Ninh.

Tại sự kiện, ông Lê Đình Vinh - đại diện chủ đầu tư dự án - đã đưa ra những góc nhìn về thị trường bất động sản năm 2023, đặc biệt là tại khu vực huyện đảo Vân Đồn. Những tiềm năng chưa được khai phá của Vân Đồn cho thấy triển vọng dài hạn và giá trị của dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.

Đồng thời, đại diện chủ đầu tư đã công bố các thông tin mới nhất về dự án, cũng như kế hoạch triển khai các chính sách ưu đãi dành cho các đại lý bất động sản, khách hàng...

Ông Lê Đình Vinh - đại diện chủ đầu tư dự án - chia sẻ tại buổi lễ kick-off (Ảnh: Everland).

Ông Lê Đình Vinh chia sẻ: "Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là dự án du lịch trọng điểm được Tập đoàn Everland và các đối tác dành trọn tâm huyết triển khai để trở thành một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị Vân Đồn, biến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước. Với quy mô của dự án cùng sự đồng hành của các đại lý bất động sản, tôi tin tưởng Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ thiết lập nên kỳ tích mới và gia tăng sức hấp dẫn cho thị trường bất động sản trong bối cảnh nguồn cung dự án đang thiếu hụt như hiện nay".

Tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - giao thương

Nằm tại trung tâm thị trấn Cái Rồng, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là một trong những dự án trọng điểm về du lịch của Khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh đã được khởi công vào đầu tháng 4/2022 với tổng mức đầu tư trên 5.500 tỷ đồng.

Dự án sở hữu địa thế "di sản trong tầm với", tầm nhìn vô giá ôm trọn vịnh Bái Tử Long kỳ vỹ. Từ vị trí, dự án mất khoảng 2 phút để di chuyển tới Bến cảng Quốc tế Ao Tiên, 5 phút đến Sân bay Quốc tế Vân Đồn và 7 phút để tiếp cận với tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái…

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn: "Thế giới trong lòng di sản" (Ảnh phối cảnh dự án).

Nhằm tái hiện thương cảng Vân Đồn sầm uất trong quá khứ, dự án phát triển theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - giao thương hiện đại với quy mô: 5 tòa tháp khách sạn, cùng bộ sưu tập căn hộ nghỉ dưỡng độc đáo mang phong cách resort apartment và một trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ ngồi.

Với triết lý gìn giữ, bảo tồn văn hóa bản địa và giá trị di sản nhưng không khép kín mà hòa mình vào dòng chảy văn minh, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là sự kết tinh, giao thoa giữa 2 yếu tố: thế giới (the world) và di sản (the heritage). Nơi đây được kỳ vọng trở thành không gian sống thời thượng, sôi động được hòa quyện trong vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên và những giá trị di sản trường tồn.

"Đó là một thế giới ngập tràn sắc màu tọa lạc ngay giữa lòng hệ sinh thái tự nhiên rừng - vịnh - đảo phong phú của Vân Đồn, với sự hội tụ của hệ thống 102 tiện ích quốc tế. Nổi bật phải kể đến những tiện ích cao cấp khác biệt như: bến du thuyền 5 sao, casino sôi động, trung tâm hội nghị sang trọng, rạp chiếu phim hiện đại, bể bơi vô cực hướng trọn tầm nhìn ra vịnh…", đại diện chủ đầu tư mô tả.

Với mong muốn Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đạt đến sự hoàn hảo về kiến trúc, thẩm mỹ, tiện ích, chất lượng, Tập đoàn Everland đã bắt tay với hàng loạt thương hiệu lớn trong quá trình thiết kế, xây dựng, quản lý vận hành dự án, như: Nagecco, HBA, West Green Design, Delta, Artelia Centara Group…

Mới đây, Tập đoàn Everland và Ngân hàng HDBank đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển dự án, trong đó HDBank sẽ đồng hành tài trợ vốn cho dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Đây sẽ là sự đảm bảo về nguồn tài chính cho việc phát triển dự án trong thời gian tới.