Làn sóng về đô thị vệ tinh để làm gần nhà, gần trường học, bệnh viện

Chiều nay (18/9), Diễn đàn bất động sản nhà ở 2025 với chủ đề "Sóng vệ tinh" được tổ chức tại TPHCM.

Phát biểu tại sự kiện, TSKH. KTS Ngô Viết Nam Sơn đánh giá việc mở rộng TPHCM đưa đô thị này bước vào kỷ nguyên “siêu đô thị” về cả quy mô diện tích, dân số lẫn vai trò kinh tế. Thay vì tập trung mọi nguồn lực vào lõi trung tâm, thành phố mở rộng sẽ phát triển các đô thị vệ tinh ở vành đai, mỗi nơi đảm nhận một số chức năng chuyên biệt.

TSKH. KTS Ngô Viết Nam Sơn nhấn mạnh chủ đầu tư bán nhà là bán cuộc sống mới cho người dân (Ảnh: BTC).

Ông nhấn mạnh đến tiêu chí quy hoạch “đô thị vệ tinh ở được” – tức là các thành phố vệ tinh phải thực sự đáng sống và thu hút dân cư chuyển đến lâu dài. Muốn vậy, mỗi đô thị vệ tinh cần được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn với các tiện ích thiết yếu như y tế, giáo dục, việc làm.

Ông Sơn cho rằng sắp tới, các doanh nghiệp bất động sản khi bán dự án sẽ không còn chỉ giới thiệu về hạ tầng, tiện ích, giá căn hộ... mà là bán một cuộc sống mới cho người dân.

"Nhà ở cao cấp không còn là gạch đá đắt tiền, quan trọng hơn là người dân có việc làm để trả tiền mua nhà, trẻ em có nơi học tập, người già có bệnh viện", ông Sơn nêu quan điểm. Khi người dân tìm thấy công ăn việc làm ổn định, trường học và bệnh viện chất lượng ngay tại đô thị vệ tinh, họ mới sẵn sàng “an cư lạc nghiệp” thay vì dồn về trung tâm.

Vị chuyên gia quy hoạch chỉ ra đó là chìa khóa để các đô thị vệ tinh phát huy vai trò, giúp giảm áp lực cho đô thị lõi và tạo động lực phát triển cân bằng, bền vững cho toàn vùng đô thị.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Khánh Duy - Giám đốc Bộ phận Kinh doanh nhà ở Savills Việt Nam - nói một khu đô thị vệ tinh được coi là thành công trước hết phải có cư dân sinh sống. Các khu đô thị vệ tinh muốn thu hút người dân sinh sống cần quan tâm yếu tố đầu tiên là nằm cách trung tâm khoảng 30-40km.

Đồng thời, các khu đô thị này phải có hệ thống giao thông công cộng thuận tiện để rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm còn khoảng 45 phút, chẳng hạn thông qua metro hoặc tàu cao tốc.

Bên cạnh đó, giá bất động sản tại những khu vực này phải thấp hơn khu vực trung tâm khoảng 40-50%, từ đó mới đủ sức hấp dẫn để cư dân thực sự chọn nơi đây làm chốn an cư.

Khẩu vị người mua bất động sản đã thay đổi

Ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng giám đốc DKRA Consulting (thuộc DKRA Group) - nêu trong 8 tháng, thị trường bất động sản TPHCM và vùng phụ cận đã có nhiều tín hiệu khả quan, gia tăng mạnh về nguồn cung và sức cầu.

Địa bàn tỉnh Long An (cũ) nổi bật khi chiếm khoảng 40% nguồn cung và 67% lượng tiêu thụ sơ cấp ở phân khúc nhà phố, biệt thự. Trong khi đó, Bình Dương (cũ) vượt TPHCM (cũ) về nguồn cung và tiêu thụ căn hộ, lần lượt chiếm khoảng 46% và 47% toàn thị trường.

Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn thể hiện rõ rệt: TPHCM tiếp tục tập trung vào phân khúc căn hộ cao cấp. Trong khi đó, căn hộ trung cấp và bình dân giữ vai trò dẫn dắt thị trường tại các tỉnh giáp ranh.

Khẩu vị người mua bất động sản cũng đã thay đổi, phản ánh rõ ở sự khác biệt giữa 2 nhóm chính: người mua để ở và người mua để đầu tư.

Người mua để ở thường là những khách hàng lần đầu sở hữu bất động sản, có số tiền vừa phải, thận trọng trong quyết định, tham khảo ý kiến người thân và chú trọng đến các yếu tố thiết thực như vị trí dự án, khoảng cách tới nơi làm việc, trường học, môi trường sống, giá cả và các hỗ trợ từ ngân hàng.

Còn người mua để đầu tư đa phần đã sở hữu bất động sản, có nguồn vốn nhàn rỗi, tìm kiếm cơ hội sinh lời và quan tâm nhiều đến vị trí giao thông, quy hoạch tương lai, phương thức thanh toán cũng như uy tín của chủ đầu tư.

Ông Thắng cho rằng trong chu kỳ phát triển mới của thị trường, các chủ đầu tư buộc phải điều chỉnh chiến lược, tập trung phát triển sản phẩm gắn với nhu cầu ở thực, giá vừa túi tiền. Đồng thời, quy hoạch các đô thị vệ tinh với hạ tầng được kết nối đồng bộ. Xu hướng bất động sản xanh, thông minh và bền vững đang được nhiều nhà phát triển theo đuổi.