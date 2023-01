Lạc vào thảo nguyên xanh giữa đại đô thị Vinhomes Grand Park

Với đại đa số cư dân thời đại mới, bên cạnh các yếu tố an ninh, an toàn bảo mật, tiện ích và cộng đồng văn minh..., cuộc sống an yên giữa thiên nhiên cây cỏ, không khí trong lành là mảnh ghép rất cần thiết. Tại Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức), cư dân sẽ có đặc quyền được tận hưởng không gian xanh đáng mơ ước bất kỳ thời điểm nào.

Tỉnh giấc tại Vinhomes Grand Park, cư dân có thể chạy bộ dưới những tán cây lớn, nghe tiếng chim hót líu lo xa gần. Dạo bước giữa những cung đường rộng, sạch sẽ và làn gió mát lành là cách khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng cho mọi người.

Đạp xe vào buổi sáng cũng là một cách tuyệt vời để khám phá những cung đường rợp bóng cây của Vinhomes Grand Park. Đó là những khoảnh khắc mang đến cảm giác bình yên cho mọi người giữa phố thị náo nhiệt.

Cư dân Vinhomes Grand Park cũng có thể chọn cách thả mình với bài tập nhẹ nhàng buổi sáng hay ngồi thiền giữa những thảm cỏ xanh mướt để hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, tươi mới.

Ngoài ra, với không gian xanh lên đến 36 ha - lớn gấp 3,6 lần công viên Tao Đàn và gấp 2,2 lần diện tích Thảo Cầm Viên tại TPHCM, công viên Vinhomes Grand Park là điểm hẹn lý tưởng cho những buổi picnic, tụ tập cùng bạn bè vào buổi sáng. Dưới tán cây rộng, thảm cỏ xanh, được tán gẫu cùng những người thân yêu, hay nhâm nhi ly nước ép là trải nghiệm đầy thú vị ngay dưới căn nhà thân yêu.

Nhiều bóng mát tại công viên sẽ là không gian lý tưởng để cả gia đình cùng nhau thả diều, vận động, vui chơi,… Đó không chỉ là khoảnh khắc giúp gắn kết mỗi thành viên trong gia đình mà còn là cách để nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ.

Chiều về trên khu đô thị Vinhomes Grand Park, màu xanh của cây lá hòa cùng màu trời tạo nên khung cảnh say lòng người. Đây cũng là lúc, cư dân có thể thong thả chuyện trò và tận hưởng làn gió mát ngay khi bước chân về nhà.

Bên cạnh cây xanh, công viên Vinhomes Grand Park còn làm thỏa lòng những tâm hồn yêu thích thiên nhiên nhờ bãi biển nhân tạo rộng lớn với bờ cát trắng mịn. Không cần phải đợi những chuyến du lịch chỉ một đôi lần trong năm, cả gia đình có thể thỏa sức tận hưởng làn gió biển mát rượi, những hàng dừa nhiệt đới xanh mát khi trở về nhà.

Buổi tối, giữa không gian thoáng đãng, những bữa tiệc ngoài trời là lựa chọn đáng chờ đợi. Thưởng thức các món nướng thơm ngon giữa thiên nhiên rộng mở và khung cảnh tuyệt đẹp là điều có thể khiến rất nhiều người ghen tị.

Tất cả những trải nghiệm đặc quyền ấy đã làm nên một không gian sống lý tưởng cho cư dân đại đô thị Vinhomes Grand Park.