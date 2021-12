Kịch bản sốt đất cuối năm có lặp lại?

Dân trí Tọa đàm bất động sản với chủ đề: "Giao dịch trở lại, đất nền có sốt giá cuối năm?" sẽ diễn ra trên Dân trí vào lúc 20h ngày 23/12.

Một khảo sát của DKRA Vietnam cho thấy, trong tháng 11 vừa qua, TPHCM và 5 tỉnh giáp ranh (gồm Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và Long An) có 10 dự án đất nền mở bán, cung cấp ra thị trường 671 sản phẩm, tăng đến 77,5% so với cùng kỳ năm 2020. Sức cầu chung toàn thị trường có sự gia tăng đáng kể so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 54% nguồn cung mới, tăng 55,8% so với tháng 10/2021 và 33% so với tháng 11/2020.

Còn theo ghi nhận từ dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, sự quan tâm của khách hàng đối với phân khúc đất nền năm nay tăng 19% so với năm trước, tập trung tại các thị trường phía Bắc như Bắc Ninh tăng 41%, Hưng Yên tăng 45%, Hòa Bình tăng 53%, Thái Nguyên tăng 123%...

Đi kèm mức độ quan tâm, mặt bằng giá cũng có sự ảnh hưởng. Số liệu của đơn vị này cho thấy, có những khu vực giá rao bán tăng đáng kể như Hòa Bình vượt hơn 100%, Hưng Yên tăng 22%, Bắc Ninh 61%, Thái Nguyên tăng 57%, Huế hơn 74%, Quảng Nam 37%...

Lý giải nguyên nhân giá đất leo thang trong một năm nhiều biến động như năm nay, nhiều chuyên gia cho rằng, về cơ bản giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua, khả năng năm 2022 sẽ lạc hơn khi các hoạt động kinh tế phục hồi trở lại. Bên cạnh đó, dòng tiền vào các kênh đầu tư, trong đó có đầu tư đất nền trong năm sau được xem là có nhiều hậu thuẫn từ chính sách tài khóa cũng như các gói kích cầu, hỗ trợ lãi suất quy mô lớn.

Tuy nhiên, cũng có không ít quan điểm thận trọng cho rằng đây chỉ là chiêu trò "thổi giá" của giới đầu cơ và các cò đất. Thị trường hiện tại chỉ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp, đã am hiểu về thị trường và sản phẩm từ trước đó.

Sự sôi động của phân khúc đất nền hiện tại có bền vững? Liệu kịch bản sốt đất vào dịp cận và sau Tết như mọi năm có diễn ra hay không? Đầu tư đất nền giai đoạn hiện nay cần lưu ý những gì?

Đồng hành cùng chương trình là 2 vị khách mời có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và bất động sản:

- TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế

- Ông Nguyễn Hoàng - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển DKRA Vietnam

TS. Cấn Văn Lực hiện là Cố vấn cấp cao Chủ tịch HĐQT (hàm Phó Tổng giám đốc) BIDV kiêm Giám đốc Trường Đào tạo BIDV.

Ông Nguyễn Hoàng có nhiều năm hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến thương mại bất động sản, bao gồm phân tích và nghiên cứu thị trường, tư vấn phát triển dự án, thẩm định tài sản, cố vấn chiến lược và phát triển kinh doanh, marketing...

