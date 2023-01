Không gian sống đắt giá bên những cung đường hoa ngày Tết

"Yêu cầu bà mang kính vô để che bớt nếp nhăn", chú Cảnh (75 tuổi, quận 7, TPHCM) chọc vợ bằng gương mặt không biến sắc. Dường như đã quá quen với sự dí dỏm của chồng, cô Dung (73 tuổi) chỉ cười nói: "Yên tâm, em đem nhiều kính lắm".

Chú Cảnh chụp ảnh cho cô Dung ở đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng (Ảnh: Ánh Thúy).

Ngắm vợ loay hoay chọn kính, ông chồng U80 lại hỏi như kiểm tra: "Cái áo này thì hợp với phụ kiện gì nhỉ". Cô Dung vội cầm chiếc nón lá lên khoe: "Nón lá". Khi đã ưng ý với "người mẫu", chú Cảnh mới quay lưng chọn bối cảnh. Đường xuân Phú Mỹ Hưng Tết Quý Mão không thiếu bối cảnh đẹp cho người du xuân muốn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ vào thời điểm trời đất giao mùa.

Đường xuân Phú Mỹ Hưng có nhiều bối cảnh đẹp cho người du xuân muốn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, bạn bè (Ảnh: Hải Long).

"Tiến lên một bước. Nghiêng mặt qua phải chút. Cười tươi lên. Rồi vừa đi vừa diễn nào", vừa chụp ảnh, chú vừa hướng dẫn cô tạo kiểu như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Xem lại thành phẩm, chú nhìn cô cười hài hước: "Nay đủ tiêu chuẩn nhận cát-xê rồi".

Những tà áo dài trên cung đường hoa

Dòng sông Cả Cấm - đoạn đi qua khu Bán Nguyệt (The Crescent) như bức tranh với 2 mảng màu đối lập. Một bên bờ sông là khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ với bụi dừa nước, mái dầm, đước... đua nhau vươn những cánh tay xanh tươi ra mặt nước. Bên còn lại, đoạn bờ sông uốn cong thành hình bán nguyệt, là khung cảnh phố xá nhộn nhịp với những cửa hàng luôn đông khách từ sáng đến đêm.

Một bên bờ sông Cả Cấm là khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ. Bên còn lại uốn cong thành hình bán nguyệt, phố xá nhộn nhịp, đầy đủ tiện ích cho cư dân Phú Mỹ Hưng (Ảnh: Hải Long).

Những ngày cận Tết, nét đối lập càng được nhân lên, khi một bên là hình ảnh từng chú cò, chim ốc, chim sáo... thảnh thơi đứng rỉa lông, giũ cánh; bên còn lại là dòng người đang dập dìu "trẩy hội". Nơi đó, chủ đầu tư đã khoác lên con đường "chiếc áo" rực rỡ của đường xuân Phú Mỹ Hưng. Xen giữa muôn sắc hoa là màu sắc sống động của những tà áo dài truyền thống.

Đường xuân Phú Mỹ Hưng thu hút các chị em diện áo dài lưu lại khoảnh khắc đẹp (Ảnh: Hải Long).

Không biết tự bao giờ, chụp ảnh vào dịp Tết Nguyên đán đã trở thành một nét văn hóa của người Việt Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn. Trong những ngày đầu xuân hơn nửa thế kỷ trước, những gia đình người Sài Gòn thường để dành bộ trang phục đẹp nhất để đến tiệm chụp hình gia đình.

Cùng với sự phát triển của xã hội, người ta không còn chờ đến Tết để được mặc áo mới, được chụp hình. Nhưng nhu cầu chụp ảnh ngày Tết không vì thế mà vơi đi. Ngày càng có nhiều điểm đến được bày trí kỳ công để đáp ứng nhu cầu vui chơi, thưởng lãm cũng như chụp ảnh lưu niệm ngày Tết của người dân.

Không gian hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay có rất nhiều tiểu cảnh độc đáo, nhiều nét văn hóa Việt Nam và các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc… (Ảnh: Hải Long)

Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến đường hoa Nguyễn Huệ tại quận 1, TPHCM. Qua 2 thập kỷ, đường hoa này đã trở thành biểu tượng của thành phố mỗi dịp Tết đến xuân sang, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan, chụp ảnh chỉ trong chưa đến 10 ngày mở cửa. Trong cái nắng dìu dịu của những ngày đầu xuân, còn gì tuyệt vời hơn cảm giác vừa nhâm nhi tách cafe với bạn bè, người thân; vừa ngắm nhìn những tà áo dài thảnh thơi dạo chơi giữa đường hoa.

Từ năm 2004, đường hoa Nguyễn Huệ gặp một đối thủ "nặng ký" - đường xuân Phú Mỹ Hưng (Ảnh: Hải Long).

Nằm dọc theo bờ hồ Bán Nguyệt, đường xuân ban đầu là những mô hình trang trí khá đơn giản, mô phỏng không gian văn hóa trên bến dưới thuyền độc đáo. Càng về sau, đường xuân Phú Mỹ Hưng càng chứng tỏ sức hút, không chỉ với cư dân khu đô thị mà cả người dân khu Nam TPHCM.

Với nhiều người như vợ chồng chú Cảnh, cô Dung, đường xuân Phú Mỹ Hưng thậm chí đã thay thế vị trí của đường hoa Nguyễn Huệ trong lòng họ.

Nhiều chị em thích thú với các tiểu cảnh trên đường hoa (Ảnh: Hải Long).

"Phải 10 năm rồi, cô chú không ra đường hoa Nguyễn Huệ, vì ngoài đó đông đúc, chen lấn quá. Cô chú thích bên này hơn, không gian thoáng đãng và yên bình. Chú yêu thiên nhiên, nên thường mang theo máy ảnh, săn hình chim cò kiếm ăn trên hồ. Dạo đường hoa chán, vợ chồng lại đi vào trung tâm thương mại Crescent Mall. Trong đó cũng trang trí Tết rất đẹp", cô Dung chia sẻ.

Đường hoa bài trí trong không gian thoáng đãng, nhiều mảng xanh, bên cạnh hồ Bán Nguyệt mát mẻ, thu hút du khách yêu thiên nhiên đến thưởng lãm sắc xuân (Ảnh: Hải Long).

Trải nghiệm sống đắt giá

Có nhiều yếu tố tác động đến giá bất động sản. Việc thu hút du khách, từ đó tạo nguồn cầu cho các dịch vụ liên quan như lưu trú, ăn uống, mua sắm... cũng là một yếu tố quan trọng. Điều đó giải thích lý do vì sao, những địa phương có ngành du lịch phát triển thì thị trường bất động sản cũng "trưởng thành" hơn, giao dịch sôi động hơn và mặt bằng giá cũng đắt đỏ hơn.

Nguyễn Huệ - con đường mỗi năm sẽ được "dát hoa" một lần - đang sở hữu mức giá bán cao nhất TPHCM, thậm chí cả nước. Số liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, giá nhà đất mặt tiền đường Nguyễn Huệ hiện nay neo ở mức 1-1,2 tỷ đồng/m2 - tương đương với một căn hộ bình dân tại khu vực ngoại ô. Giá thuê ở đây cũng cao ngất ngưỡng, trung bình hơn 100 triệu đồng/tháng.

Trên cung đường hồ Bán Nguyệt, chưa có đơn vị nào định giá đất tại khu vực này (Ảnh: Hải Long).

Phần lớn quỹ đất ở đây được dành để phát triển các dự án thương mại, văn phòng và căn hộ cho thuê lâu dài. Đến cuối năm 2022, lần đầu tiên kể từ năm 1993 đến nay, Phú Mỹ Hưng mở ra cơ hội sống giữa khu The Crescent cho những ai thật sự yêu thích nơi này.

Với Phu My Hung The Horizon, cư dân không chỉ được tận hưởng trải nghiệm sống mà còn thật sự làm chủ không gian tại đây. Với số lượng giới hạn - chỉ 166 căn hộ, dự án nằm trọn vẹn trong khu The Crescent, liền kề hồ Bán Nguyệt và cách cầu Ánh Sao - Top 100 điều thú vị của TPHCM - 50m.

Phu My Hung The Horizon nằm trong khu The Crescent, liền kề hồ Bán Nguyệt và cách cầu Ánh Sao 50m (Ảnh: Hải Long).

Theo chủ đầu tư, sau 30 năm, đây là lần đầu tiên Phú Mỹ Hưng tiến vào phân khúc căn hộ hạng sang. Do đó, dự án được chăm chút đầu tư rất lớn về quy hoạch, thiết kế, cảnh quan, tiện ích... Nhưng điều góp phần lớn vào giá trị dự án chính là vị trí đắc địa bậc nhất khu đô thị.

Với người dân Sài Gòn, từ lâu Phú Mỹ Hưng đã được xem là trung tâm của quận 7 nói riêng và cả khu Nam nói chung. Theo quy hoạch, The Crescent lại là "trái tim" cộng đồng của Phú Mỹ Hưng. Do đó, có thể nói Phu My Hung The Horizon sở hữu vị trí "trung tâm của trung tâm".

Từ căn hộ Phu My Hung The Horizon nhìn xuống không gian xanh, thoáng. Dự án này có vị trí đắc địa bậc nhất Phú Mỹ Hưng (Ảnh: Hải Long).

Nhịp sống tại khu trung tâm (CBD) thứ 2 của thành phố được miêu tả là trong "tĩnh" có "động". Ở đây, cư dân Phu My Hung The Horizon có thể tận hưởng nhịp sống hiện đại, sôi động dọc cung đường hồ Bán Nguyệt với những cửa hàng, dịch vụ cao cấp, trung tâm thương mại Crescent Mall quy mô hàng đầu khu Nam, tòa cao ốc văn phòng hạng A - Phu My Hung Tower... Nhưng khi cần không gian "tĩnh" hơn, hồ Bán Nguyệt nối liền với công viên rộng lớn sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho những ai cần "nạp" lại năng lượng từ thiên nhiên. Thực tế, cung đường dọc bờ hồ Bán Nguyệt là đường chạy yêu thích không chỉ cho cư dân Phú Mỹ Hưng mà cả khu vực lân cận.

Cung đường dọc bờ hồ Bán Nguyệt là đường chạy yêu thích của cư dân Phú Mỹ Hưng và cả khu vực lân cận (Ảnh: Hải Long).

Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, đường xuân Phú Mỹ Hưng trở thành món quà đặc biệt dành tặng cho các cư dân Phu My Hung The Horizon. Thay vì mời bạn bè, người thân ra quán café hoặc nhà hàng; chủ nhân có thể tổ chức những bữa tiệc ngay tại nhà và ngắm đường hoa từ chính khung cửa kính nhà mình.

Ngắm trọn đường hoa, chợ tết bên khung cửa là đặc quyền của cư dân Phu My Hung The Horizon (Ảnh: Hải Long).

Để cảm nhận điều đó một cách trọn vẹn, ngay trong dịp thưởng lãm hội hoa xuân năm nay, khách du xuân có thể ghé thăm những căn hộ mẫu đã hoàn thiện nội thất ngay tại Phu My Hung The Horizon. 3 căn biệt thự cảnh quan - Sky villa "kể" 3 câu chuyện khác nhau về không sống ngay tâm điểm Hồ Bán Nguyệt.

Phong cách thiết kế bán cổ điển - Neo classic hiện đại do Maison thực hiện (Ảnh: Hải Long).

Không gian căn hộ mẫu phong cách Indochine đến từ Prestige (Ảnh: Hải Long).

Phong cách sang trọng, hiện đại Luxury do Indigo đảm nhiệm. (Ảnh: Hải Long).

Nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường đã chỉ ra rằng, tầm nhìn (view) đóng vai trò không nhỏ trong các yếu tố tạo nên giá trị của một bất động sản. Thống kê của CBRE còn cho thấy, các dự án căn hộ tại TPHCM có hướng nhìn ra sông có mức giá chào bán cao hơn từ 24% đến 81% so với các dự án không có hoặc hướng nhìn bị hạn chế. Hơn nữa, giá trị gia tăng của những bất động sản này cũng thường tốt hơn những sản phẩm tương tự.

Từ ban công Phu My Hung The Horizon là mảng xanh rộng khắp, khung cảnh sông nước hữu tình (Ảnh: Hải Long).

Có lẽ Sài Gòn không có nhiều một không gian để ở, để tận hưởng cuộc sống đầy đủ dịch vụ tiện ích tầm quốc tế, ngay trung tâm nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư, độc đáo, sang trọng như Phu My Hung The Horizon.