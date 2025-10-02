Silkroad Hà Nội vào Top 5 Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2025

Ngày 27/9, Lễ trao giải “Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2025” được tổ chức tại Nhà hát Quân đội, TPHCM, Silkroad Hà Nội đã được vinh danh Top 5 doanh nghiệp xuất sắc.

Thành tựu này khẳng định vị thế của Silkroad Hà Nội trong ngành phụ gia bê tông tại Việt Nam và vai trò tiên phong trong lĩnh vực công nghệ trên thị trường châu Á.

Đại diện Silkroad Hà Nội nhận giải tại lễ công bố "Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2025" (Ảnh: BTC).

Giải thưởng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á tổ chức từ năm 2022, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp xuất sắc nhất dựa trên các tiêu chí khắt khe về độ tin cậy thương hiệu, chất lượng sản phẩm - dịch vụ, trách nhiệm xã hội, tuân thủ pháp luật và minh bạch trong quản trị.

Silkroad Hà Nội được vinh danh là doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ và độ tin cậy tại châu Á (Ảnh: BTC).

Năm nay, hơn 300 doanh nghiệp được đề cử, 100 doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí, trong đó Silkroad Hà Nội nổi bật với những đóng góp ấn tượng.

Silkroad Hà Nội không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ với các hoạt động trách nhiệm xã hội mà còn tích cực xây dựng mối quan hệ bền vững với cộng đồng địa phương thông qua nhiều chương trình hỗ trợ y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội.

Trong năm 2022, công ty đã tài trợ chương trình Mẹ đỡ đầu tại tỉnh Hải Dương và ủng hộ 600.000 chiếc khẩu trang KF94, đóng góp kinh phí mua vaccine cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương phòng chống Covid-19.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn đồng hành với các chương trình học bổng HanKum và CSR, góp phần thiết thực trong việc phát triển và nuôi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam. Năm 2012, Silkroad Hà Nội được Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ghi nhận là doanh nghiệp xuất sắc trong thực hiện trách nhiệm xã hội.

Ngoài ra, Silkroad Hà Nội hợp tác chặt chẽ với nhiều trường đại học hàng đầu như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa và Đại học Xây dựng, cùng nhau thúc đẩy nghiên cứu và nâng cao năng lực công nghệ thông qua các hội thảo kỹ thuật được tổ chức thường niên.

Song song với đó, doanh nghiệp còn quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực tương lai thông qua các chương trình tuyển dụng và học bổng hỗ trợ sinh viên.

Silkroad Hà Nội tích cực tham gia vào các dự án hạ tầng quốc gia trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, nhà máy nhiệt điện Mông Dương, nhà máy thủy điện Nho Quế, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông và sân bay quốc tế Long Thành, góp phần thiết thực vào sự phát triển bền vững của ngành xây dựng cũng như nền kinh tế đất nước.

Với những đóng góp thiết thực, năm 2020, Silkroad Hà Nội được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng giấy khen đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Năm 2019, đơn vị được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương tặng giấy khen doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội.

Các doanh nghiệp được vinh danh tại sự kiện "Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2025", ngày 27/9 (Ảnh: BTC).

Tại lễ trao giải, ông Kim Young Jun, Tổng giám đốc Silkroad Hà Nội chia sẻ: "Giải thưởng này không chỉ là minh chứng cho chất lượng sản phẩm và sự minh bạch trong quản trị mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của chúng tôi trong trách nhiệm xã hội.

Là một trong 5 thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á, Silkroad Hà Nội cam kết tiếp tục đóng góp cho sự phát triển ngành xây dựng Việt Nam và mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu ".

Được thành lập vào năm 2007, Silkroad Hà Nội là doanh nghiệp chuyên sản xuất phụ gia bê tông, phụ gia trợ nghiền xi măng và vật liệu xây dựng, với hai nhà máy đặt tại Hải Phòng (công suất 100.000 tấn/năm) và Đà Nẵng (công suất 57.600 tấn/năm).

Trải qua 18 năm không ngừng đổi mới, đầu tư vào nghiên cứu - phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật, Silkroad Hà Nội hiện giữ vững vị thế hàng đầu thị trường phụ gia bê tông tại Việt Nam và hướng tới mục tiêu 50% thị phần trong năm 2026.