Khẳng định giá trị, DKRA Vietnam thắng lớn tại Asia Pacific Property Awards

Dân trí DKRA Vietnam kiên trì tạo dựng thế mạnh khác biệt bằng hệ giá trị cốt lõi và chuỗi giá trị dịch vụ toàn diện đã được công nhận qua nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, tiêu biểu như 3 giải thưởng Asia Pacific Property Awards mới đây.

Nền tảng vững chắc và khác biệt

Được thành lập từ năm 2011, DKRA Vietnam định hướng trở thành thương hiệu dịch vụ bất động sản được tin tưởng lựa chọn đầu tiên tại Việt Nam. Qua 10 năm hình thành và phát triển, không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn tiếp thị - phân phối dự án, DKRA Vietnam còn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D) và mở rộng phạm vi trong tư vấn đầu tư và quản lý phát triển đầu tư, tư vấn phát triển dự án, quản lý - vận hành bất động sản.

Với những hoạt động này, DKRA Vietnam hình thành chuỗi dịch vụ toàn diện và đồng bộ, không ngừng gia tăng giá trị, lợi ích mang lại cho khách hàng và đối tác. Phát triển hệ sinh thái dịch vụ toàn diện được xem là chiến lược để DKRA Vietnam tối ưu hóa sức mạnh nội tại lẫn giá trị mang lại cho tất cả các bên.

DKRA Vietnam ngày càng hoàn thiện hệ sinh thái toàn diện và đồng bộ trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản.

Trên nền tảng hệ giá trị cốt lõi Tín - Trí - Đức, DKRA Vietnam liên tục tăng trưởng và gặt hái những thành tích ấn tượng qua từng năm. Năm 2018 đánh dấu sự ra đời của các công ty thành viên DKRA Vega (tập trung mảng phân phối dự án), DKRA Luxury (phát triển chuyên sâu vào bất động sản cao cấp) và DKRA Property Management (quản lý - vận hành bất động sản).

Năm 2019, DKRA Danang được thành lập đánh dấu cột mốc DKRA Vietnam mở rộng phạm vi hoạt động ra khu vực miền Trung. DKRA Capella ra đời năm 2020, góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ khi tập trung phát triển dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý phát triển đầu tư bất động sản.

Đầu năm 2021, DKRA Rigel chào sân, đưa hệ thống DKRA lên 6 công ty thành viên, 14 sàn giao dịch, đội ngũ 600 nhân sự chuyên nghiệp. Đồng thời, DKRA Vietnam còn liên kết cùng mạng lưới đối tác phân phối chiến lược hơn 3.000 người, tối ưu nguồn lực của thị trường nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động.

Giá trị tạo tên tuổi

Từ sự am hiểu thị trường và giá trị đầy khác biệt của chuỗi dịch vụ đồng bộ, DKRA Vietnam đã đồng hành cùng nhiều chủ đầu tư, nhà phát triển dự án ở nhiều dự án quy mô, đa dạng các phân khúc như đất nền, căn hộ, nhà phố, biệt thự, biệt thự compound, biệt thự biển,…

DKRA Vietnam là tổng đại lý tiếp thị và phân phối, đơn vị phân phối độc quyền cho những dự án lớn như: Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City, căn hộ cao cấp Rome by Diamond Lotus, CitiAlto, CitiEsto, CitiGrand, khu nhà phố biệt lập khép kín CitiBella, biệt thự biển Zenna Villas, biệt thự compound cao cấp Sol Villas, nhà phố PhoDong Village, nhà phố ven sông Hiep Phuoc Harbour View, Saigon Riverpark, Saigon Village,…

Vững vàng phát triển theo lối đi riêng, DKRA Vietnam ngày càng được thị trường đánh giá cao và ghi nhận thành quả qua nhiều giải thưởng lớn, uy tín trong và ngoài nước.

Mới đây, DKRA Vietnam tiếp tục được Asia Pacific Property Awards vinh danh với 3 hạng mục quan trọng trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ bất động sản bao gồm: Vietnam's Best Real Estate Agency (5-20 Offices) - hệ thống phân phối bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam; Vietnam's Best Commercial Property Agency/Consultancy - đơn vị tư vấn dịch vụ bất động sản thương mại tốt nhất Việt Nam; Vietnam's Best Real Estate Agency Marketing - đơn vị tư vấn tiếp thị bất động sản tốt nhất Việt Nam.

DKRA Vietnam thắng lớn với 3 giải thưởng Asia Pacific Property Awards (trích video công bố giải thưởng của Ban Tổ chức).

Asia Pacific Property Awards được xem là giải thưởng quốc tế "khó nhằn" bởi hồ sơ tham gia gắt gao và quy trình thẩm định, xét duyệt khắt khe bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm 80 chuyên gia thuộc hệ thống International Property Awards.

Kết quả cuối cùng của mỗi hạng mục được dựa trên những tiêu chí đánh giá về thiết kế, chất lượng, dịch vụ, sự đổi mới, tính độc đáo, sáng tạo và cam kết bền vững. Trong gần 30 năm qua, Asia Pacific Property Awards là giải thưởng lớn và danh giá bậc nhất bảo chứng cho lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp và dự án trên đấu trường quốc tế.

DKRA Vietnam được vinh danh tại lễ công bố giải thưởng quốc tế Asia Pacific Property Awards 2021.

Trước thành quả đáng tự hào, ông Phạm Lâm, nhà sáng lập, chủ tịch HĐQT kiêm CEO DKRA Vietnam khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ để đưa DKRA Vietnam trở thành thương hiệu dịch vụ bất động sản được tin tưởng lựa chọn đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời, ông chia sẻ: "Chúng tôi sẽ áp dụng những giải pháp công nghệ, cải tiến quá trình vận hành để cung cấp trải nghiệm thuận tiện cho các nhà phát triển bất động sản. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi tương tác giữa khách hàng và DKRA Vietnam là những trải nghiệm tốt nhất".

Trường Thịnh