Khách hàng chính thức nhận nhà mới tại Honas Residence

Honas Residence khẳng định uy tín với việc bàn giao đúng hạn

Honas Residence có vị trí thuận lợi cho cuộc sống lâu dài. Khu căn hộ tọa lạc tại mặt tiền đường Bình Thung, kết nối dễ dàng với Đào Sư Tích đến Làng đại học Quốc gia tại TPHCM chỉ mất 3 phút di chuyển. Cư dân mất khoảng 7 phút để đến ga Metro Suối Tiên và bến xe Miền Đông, từ đó có thể vào trung tâm quận 1 hoặc sân bay Tân Sơn Nhất trong khoảng 30 phút.

Căn hộ được bàn giao chất lượng cao, mang lại chất sống hiện đại và tiện nghi cho gia chủ.

Honas Residence đã bàn giao nhà đúng thời gian dự kiến, khẳng định uy tín của chủ đầu tư trong việc thực hiện cam kết với khách hàng. Việc hoàn thành đúng tiến độ không chỉ đảm bảo chất lượng công trình mà còn tạo niềm tin cho cư dân, thể hiện trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của chủ đầu tư trong mọi giai đoạn dự án.

Chất lượng bàn giao vượt trội nâng tầm trải nghiệm cư dân

Để đảm bảo chất lượng công trình, chủ đầu tư Hoàng Nam đã chọn An Phong, đơn vị xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam, thi công từ phần thô đến hoàn thiện. Honas Residence đã hoàn thành nội thất và chính thức bàn giao nhà.

Dự án Honas Residence sở hữu mức giá 28 triệu đồng/m² nhưng đi kèm với hệ thống nội thất cao cấp, khẳng định đẳng cấp sống của cư dân. Toàn bộ đồ gỗ như tủ bếp, sàn gỗ, cửa chính và cửa phòng ngủ đều được lựa chọn từ thương hiệu An Cường, đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ.

Không gian phòng tắm được hoàn thiện với các thiết bị vệ sinh cao cấp từ thương hiệu American Standard, bao gồm lavabo, bồn cầu, vòi sen, gương soi, giá treo và vách kính, mang đến trải nghiệm thư giãn tuyệt vời. Sàn gạch CMC Tiles cùng hệ thống điện Panasonic góp phần tạo nên không gian sống hiện đại và tiện nghi.

An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu, Honas Residence được trang bị hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC) hiện đại theo tiêu chuẩn năm 2023, với hệ thống báo cháy tự động, vòi phun nước tự động được lắp đặt đến từng phòng ngủ, đảm bảo an ninh cho toàn bộ cư dân.

Cư dân Honas Residence nhận bàn giao nhà đúng thời gian cam kết.

Chị Minh Thu - khách hàng dự án chia sẻ: "Gia đình chúng tôi rất hài lòng về tiến độ và chất lượng bàn giao tại Honas Residence. Dự án hoàn thành đúng hẹn và chất lượng nội thất cũng như các tiện ích đều vượt mong đợi so với mức giá 28 triệu đồng/m². Đặc biệt, hệ thống an ninh và PCCC hiện đại giúp chúng tôi cảm thấy an toàn và yên tâm khi sinh sống ở đây".

Tiện nghi đầy đủ cho chất lượng sống trọn vẹn

Honas Residence sở hữu hệ tiện ích nội khu đẳng cấp bao gồm công viên cây xanh, bãi đậu xe PCCC, nhà trẻ, hồ bơi người lớn và trẻ em, spa, phòng tập gym, sân thể thao, nhà hàng, siêu thị, nhà thuốc và khu sinh hoạt cộng đồng. Với hệ thống PCCC hiện đại và các biện pháp an ninh hiệu quả, cư dân được đảm bảo một môi trường sống an toàn - an tâm.

Hiện tại, dự án đã hoàn thiện các tiện ích nội khu như hồ bơi tràn bờ, hồ bơi trẻ em chia làm 2 khu vực riêng biệt. Phòng thể thao trong nhà và phòng vui chơi trẻ em được đặt cạnh nhau giúp phụ huynh an tâm giải trí nhưng vẫn có thể quan sát con trẻ. Phòng thể dục rèn luyện thể lực nhìn hồ bơi mãn nhãn.

Đầy đủ tiện ích thương mại - dịch vụ, hồ bơi, công viên, phòng thể thao… cho cư dân Honas Residence.

Ngoài ra, dự án nổi bật với 3 tầng thương mại hiện đại, diện tích sàn lên đến 4.000m², cung cấp đa dạng các dịch vụ như cafe, nhà hàng, cửa hàng 24/7, spa, hiệu thuốc… giúp cư dân dễ dàng mua sắm và giải trí mà không cần di chuyển xa. Với vị trí đắc địa, khu thương mại có tiềm năng trở thành tâm điểm giao thương sôi động, đáp ứng nhu cầu mua sắm và giải trí của cư dân dự án cũng như người dân khu vực TP Thủ Đức, Dĩ An và Biên Hòa.

Khu thương mại tại Honas Residence hứa hẹn giúp cư dân tiết kiệm thời gian di chuyển, mua sắm. Nếu không mua sắm tại đây, cư dân phải di chuyển từ 10 - 15 phút đến Go! Dĩ An hoặc 20 - 25 phút đến Giga Mall (Thủ Đức).

Mua nhà dễ dàng chỉ cần thanh toán 140 triệu, tương đương 10% giá trị căn hộ, khách hàng đã có thể nhận nhà ngay tại Honas Residence. Chủ đầu tư cung cấp nhiều phương thức thanh toán linh hoạt phù hợp với mọi đối tượng, như trả chậm trong vòng 12 hoặc 36 tháng không lãi suất. Ngoài ra, nếu vay ngân hàng, khách hàng sẽ được hưởng chính sách ân hạn lãi gốc từ 12 đến 18 tháng, giúp giảm áp lực tài chính.

Đặc biệt, 100% khách mua căn hộ Honas Residence dịp bàn giao nhà sẽ tham gia vòng quay may mắn với quà tặng lên đến 100 triệu đồng.

Dự án Honas Residence:

Đơn vị phát triển dự án: MapleLand

Website: https://honasresidence.vn/

Hotline: 090 910 22 62