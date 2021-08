Inoha City - "Hương vị" Hà thành nơi cửa ngõ phía Nam Thủ đô

Dân trí Hứa hẹn sẽ là khu đô thị hiện đại sầm uất tại Phú Xuyên, Inoha City đang là tâm điểm bất động sản vệ tinh khu vực Nam Hà Nội.

Từ câu chuyện về một Hà Nội văn hiến

Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, Thủ đô Hà Nội nổi tiếng với vẻ đẹp diễm lệ và quyến rũ của những nét kiến trúc Đông - Tây hòa quyện in dấu. Ngày nay, Thủ đô nghìn năm văn hiến đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một thành phố hội nhập năng động, hiện đại nhưng vẫn không làm mất đi nét thanh lịch đã làm nên bản sắc của người Tràng An.

Chắt lọc những tinh hoa từ chốn kinh kỳ, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển N&G đã tâm huyết và kiến tạo nên dự án Inoha City - không gian sống thanh lịch và hiện đại nơi cửa ngõ Thủ đô. Inoha City tự hào là nơi tái hiện văn hóa với những con đường mang đậm phong vị Hà Nội, là nhịp sống Thủ đô hội tụ trong lòng đô thị.

Đại lộ Hoa Sữa - trái tim của Inoha City là trục giao thông chính của dự án.

Bước qua cổng chào dự án, cư dân như được bước vào vùng đất của sự thịnh vượng, sung túc, thanh lịch nhưng vẫn hiện đại với điểm dừng đầu tiên mang tên Đại lộ Hoa Sữa. Tuyến đường này được mệnh danh là trái tim của Inoha City, với những hoạt động giao thương sầm uất, văn minh hiện đại nhưng không làm mất đi sự tinh tế của truyền thống.

Từ Đại lộ Hoa Sữa, thư thái dạo bước đến 5 tuyến phố chính như 5 cửa ô của Thủ đô: Phố Tràng Tiền - nơi giao thương văn minh phục vụ trọn vẹn nhu cầu kinh doanh, mua sắm của cư dân đô thị; phố Cổ với các hoạt động ẩm thực nhộn nhịp về đêm mang đậm phong vị Hà Nội; phố Hàng Me nơi ghi dấu những kỷ niệm tươi xanh, trong trẻo dưới từng vòm lá; tuyến phố Hàng Sấu với sự lãng mạn điển hình được lấy cảm hứng từ con phố Phan Đình Phùng thân thuộc và phố Tràng An - giao điểm tinh hoa, hình thành một cuộc sống êm ả, vô cùng bình dị, thanh tao.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, để xây dựng một dự án biểu tượng cho sức sống hiện đại của khu vực, nhưng vẫn giữ được "hồn phố Tràng An", Inoha City đã được cân nhắc và lựa chọn tỉ mỉ từ vị trí đắc địa, tiện ích đồng bộ, thiết kế hiện đại pha lẫn truyền thống, và sôi động kinh doanh.

Đến những giá trị đậm chất tinh hoa

Sở hữu trọn vẹn những giá trị được coi là thước đo tuyệt đối cho sức hút của một sản phẩm bất động sản như: vị trí đắc địa, giao thương thuận tiện, pháp lý minh bạch, tiện ích đồng bộ,… Inoha City được coi là "của hiếm" trên thị trường bất động sản phía nam Thủ đô.

Nằm trong quần thể dự án Khu Công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội - dự án trọng điểm tại khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên, cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, Inoha City sở hữu vị trí vàng trung tâm giao thương giữa Hà Nội với các tỉnh thành lân cận. Inoha City kết nối dễ dàng, di chuyển tới các quận, huyện, tỉnh thành xung quanh với 03 tuyến đường huyết mạch: Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường Quốc lộ 1A mở rộng, tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Inoha City sở hữu vị trí hiếm có khi đón đầu hệ thống giao thương của Thủ đô.

Đặc biệt, với việc liền kề khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội được tư vấn thiết kế bởi Tập đoàn Nikken Sekkei Nhật Bản, dự án trọng điểm của Thủ đô Hà Nội và 36 làng nghề truyền thống tại huyện Phú Xuyên, Inoha City còn có lợi thế về tâm điểm giao thương sầm uất của huyện Phú Xuyên khi đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng, từ nhà ở cho đến các cửa hàng kinh doanh, buôn bán. Được biết, Inoha City cung cấp cho thị trường các sản phẩm như 559 lô liền kề, shophouse thiết kế cao 5 tầng, khu nhà ở thấp tầng và khu căn hộ cao tầng.

Tại Inoha City, nhà là nơi mọi bộn bề, hối hả lo âu của cuộc sống dừng sau cánh cửa, mà chỉ có sự bình yên, an lành là liều thuốc thần kỳ nhất giúp xua đi mệt mỏi, là nguồn năng lượng bất tận..

Trở về nhà tại Inoha City, cư dân sẽ được trải nghiệm cuộc sống "All - In - One" với hệ thống tiện ích nội khu cao cấp: như trung tâm thương mại, khu thời trang hàng hiệu outlet thỏa sức mua sắm từ các thương hiệu trên thới giới, rạp chiếu phim, khu cafe - ẩm thực, khu thể thao, trung tâm ngoại ngữ quốc tế, công viên cây xanh, bệnh viện, trường học liên cấp…sẽ góp phần hình thành cuộc sống đầy đủ, thoải mái và thư thái cho cư dân.

Một lợi thế khác của Inoha City chính là yếu tố xác thực pháp lý. Hiện tại, toàn bộ dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho cư dân sinh sống tại dự án cũng như khách hàng đầu tư.

Trường Thịnh