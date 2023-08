Hơn 300 căn hộ nhà ở xã hội chưa được cấp sổ dù đã được sử dụng 5 năm

5 năm sử dụng chưa được cấp sổ

Dự án chung cư nhà ở xã hội An Phú Đông tọa lạc tại phường An Phú Đông, quận 12 (TPHCM) do Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres Group - mã chứng khoán: SGR) làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 6.900m2, bao gồm 308 căn hộ, được khởi công từ quý IV/2016 và hoàn thành vào tháng 10/2018.

Sau 2 năm đưa vào sử dụng, Saigonres Group có thông báo hướng dẫn đến cư dân về chuẩn bị hồ sơ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) căn hộ chung cư An Phú Đông theo hướng dẫn của Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM. Dự án đã được chấp thuận chủ trương cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu vào ngày 15/8/2022.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, việc cấp sổ hồng chưa được thực hiện, dù người dân đã đi vào sử dụng được 5 năm.

Chung cư nhà ở xã hội An Phú Đông, quận 12 được bàn giao từ năm 2018 (Ảnh: Saigonres Group).

Mới đây, Ban quản trị nhà chung cư dự án An Phú Đông có đơn kiến nghị gửi Chủ tịch UBND TPHCM, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cùng một số cơ quan khác.

Trong đơn thư, Ban quản trị cho biết tháng 6 vừa qua chủ đầu tư có thông tin hồ sơ cấp Giấy chứng nhận không được Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM tiếp nhận do phát sinh tranh chấp chồng ranh giữa khu đất xây dựng chung cư và đất của một hộ dân kế bên. Hộ dân này đã đệ đơn lên Tòa án nhân dân Quận 12, TPHCM và đang được giải quyết.

Ban quản trị chung cư An Phú Đông thông qua chủ đầu tư, được biết hộ dân quanh dự án có tranh chấp phần diện tích đất 34,8m2 trong phần sân chung cư. Tuy nhiên, Ban quản trị chung cư cho rằng việc chồng ranh (nếu có) là trách nhiệm của đơn vị đo đạc và của cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

Bởi, Saigonres Group được Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào ngày 16/5/2018 theo Bản đồ vị trí số 43838, được thẩm định và phê duyệt vào ngày 21/11/2016.

Còn hộ dân kế bên dự án nhận chuyển nhượng phần đất này từ một cá nhân khác. Phần đất được UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào ngày 6/12/2017, theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 030793 ngày 18/5/2017, cập nhật biến động về người sở hữu vào ngày 30/1/2018.

Từ đó, Ban quản trị chung cư An Phú Đông kiến nghị các cấp xem xét, giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân. Bởi lỗi chồng ranh (nếu có) không phải do cư dân hay chủ đầu tư. Đồng thời, việc tranh chấp này không ảnh hưởng đến việc cấp sổ hồng cho từng căn hộ trong dự án.

Ngoài ra, chung cư và hạ tầng được xây dựng đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đúng giấy phép xây dựng và đã được Bộ Xây dựng nghiệm thu. Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã kiểm tra tổng thể hiện trạng đầu tư xây dựng của dự án (ngày 21/8/2020) và kết luận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Từ khi gửi đơn kiến nghị (ngày 18/8) đến nay, Ban quản trị chung cư cho biết chưa nhận được phản hồi từ các ban, ngành.

Chủ đầu tư nói gì?

Saigonres Group thông tin theo quy định hiện hành, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan quản lý Nhà nước các cấp thẩm tra và quyết định. Dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; được chấp thuận chủ trương cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu vào ngày 15/8/2022.

"Việc chồng lấn ranh dẫn đến tranh chấp phần đất với phần diện tích nhỏ nhưng gây ra hậu quả được dự báo rất lớn do quyền lợi hợp pháp của hơn 300 hộ dân bị ảnh hưởng, dẫn đến bức xúc, có đơn thư và tập trung khiếu kiện khắp nơi", chủ đầu tư nêu.

Công ty nhận định kết quả giải quyết vụ việc của tòa án sẽ không ảnh hưởng đến việc cấp Giấy chứng nhận cho các hộ dân. Trường hợp tòa án xác định có chồng lấn ranh với chung cư thì chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn để điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ đó, công ty cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc tìm hiểu để xử lý thấu tình đạt lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho hơn 300 hộ dân dự án.