Chọn cây xanh chuẩn phong thủy để ngôi nhà luôn tràn sinh khí

Trong quan niệm của người Á Đông nói chung và người Việt nói riêng, mang thiên nhiên vào nhà là cách tốt nhất để cân bằng cuộc sống đô thị ngột ngạt. Cây xanh đại diện cho hành mộc, tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở và dòng chảy năng lượng đi lên.

Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy cảnh báo rằng không phải cứ thấy cây đẹp là rinh về. Việc đặt một chậu cây sai vị trí hoặc chọn sai chủng loại có thể làm gián đoạn dòng chảy năng lượng, gây ra cảm giác bất an hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia chủ.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi chọn cây xanh cho tổ ấm, giúp bạn vừa có không gian đẹp, vừa an tâm về mặt phong thủy.

Chọn đúng cây phong thủy là điều quan trọng nếu bạn muốn khuyến khích năng lượng tích cực trong căn nhà (Ảnh: Gardening Know How).

Những loại cây nên cân nhắc kỹ trước khi mang vào nhà

Ấn tượng đầu tiên về ngôi nhà rất quan trọng. Có những loại cây dù đẹp và lạ mắt nhưng lại mang trường năng lượng "gai góc" hoặc u buồn, không phù hợp để đặt tại phòng khách hay phòng ngủ.

Xương rồng và các loài cây có gai nhọn

Nhiều bạn trẻ yêu thích xương rồng vì vẻ đẹp cá tính và sức sống mãnh liệt. Tuy nhiên, dưới góc nhìn phong thủy, những chiếc gai nhọn tua tủa (được gọi là sát khí) có thể tạo ra năng lượng xung khắc.

Đặt xương rồng trong phòng khách hoặc phòng ngủ dễ khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng, các thành viên dễ sinh cảm giác bồn chồn, dễ nổi nóng hoặc tranh cãi.

Theo phong thủy, những chiếc gai nhọn tua tủa (được gọi là sát khí) của xương rồng có thể tạo ra năng lượng xung khắc (Ảnh: Housing).

Nếu bạn quá yêu thích loài cây này, hãy đặt chúng ở ban công hoặc sân vườn thoáng đãng thay vì không gian sinh hoạt chung chật hẹp.

Bonsai

Dù được yêu thích bởi vẻ đẹp tinh tế và nghệ thuật uốn tỉa cầu kỳ, bonsai trong phong thủy lại thường gắn với hình ảnh của sự bó hẹp trong phát triển và thăng tiến.

Dáng cây nhỏ gọn, bị “kìm hãm” trong khuôn chậu được xem như biểu tượng của sự trì trệ, thiếu đà bứt phá, không thuận lợi cho con đường công danh hay vận khí đi lên.

Vì vậy, nếu mong muốn ngôi nhà luôn tràn đầy năng lượng tích cực, thúc đẩy may mắn và sự lớn mạnh, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi đặt bonsai trong không gian sinh hoạt.

Bonsai được cho là không tốt cho con đường công danh khi đặt trong nhà (Ảnh: JadineriaOn).

Cây héo úa hoặc cây đang chết

Đây là điều đại kỵ nhưng nhiều gia đình bận rộn lại hay mắc phải. Một cái cây đang héo rũ, vàng lá hoặc đã chết là biểu tượng của sự ngưng trệ và suy tàn. Chúng không chỉ mất thẩm mỹ mà còn "hút" hết năng lượng tích cực của căn phòng, khiến không gian trở nên ảm đạm.

Nguyên tắc vàng là: Nếu không thể cứu chữa, hãy mạnh dạn bỏ đi và thay thế bằng một chậu cây mới xanh tốt. Đừng tiếc rẻ giữ lại những cành lá khô héo trong nhà.

Theo phong thủy, cây chết hoặc đang héo là biểu tượng của sự trì trệ, suy tàn và mất mát (Ảnh: Gardening Know How).

4 loại cây "thần tài" được chuyên gia khuyên dùng

Để kích hoạt năng lượng tích cực, thu hút may mắn và tài lộc, gia chủ nên ưu tiên những loại cây có lá tròn, dày, mọng nước hoặc có dáng vươn thẳng. Dưới đây là những gương mặt thân quen, dễ trồng tại khí hậu Việt Nam.

Cây kim tiền

Đúng như tên gọi, kim tiền (hay còn gọi là cây phát tài) luôn đứng đầu bảng xếp hạng cây phong thủy tại Việt Nam. Với những chiếc lá dày, xanh thẫm và hình dáng giống như những đồng tiền xâu chuỗi, loài cây này là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý.

Kim tiền rất dễ sống, ưa bóng râm, thích hợp đặt ở góc phòng khách hoặc hành lang để chiêu tài lộc.

Kim tiền biểu trưng cho sự may mắn cũng như giàu có và thịnh vượng (Ảnh: Abana Homes.

Cây ngọc bích

Loài cây mọng nước này còn được mệnh danh là "cây tình bạn" hay "cây may mắn". Trong văn hóa phương Đông, lá cây ngọc bích xanh mướt, tròn trịa trông giống như những viên ngọc hoặc đồng xu.

Nhiều người tin rằng đặt một chậu ngọc bích nhỏ trên bàn làm việc hoặc quầy thu ngân sẽ kích hoạt năng lượng tài chính, giúp công việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió. Đây còn là món quà tân gia ý nghĩa thay lời chúc thịnh vượng bền lâu.

Cây ngọc bích được cho là giúp thu hút tài lộc, thành công (Ảnh: Ideal Home).

Trúc phú quý

Nếu bạn đang tìm kiếm sự thăng tiến trong sự nghiệp, trúc phú quý (hay các loại tre cảnh nhỏ) là lựa chọn hoàn hảo. Dáng cây vươn thẳng đứng đại diện cho chí khí quân tử, sự kiên cường và thăng tiến không ngừng.

Loại cây này thường được trồng thủy sinh, rất sạch sẽ và phù hợp đặt trên bàn làm việc hoặc kệ sách, giúp đầu óc minh mẫn và sáng tạo hơn.

Trúc phú quý là biểu tượng của sự kiên cường, phát triển và sung túc, mang lại thịnh vượng, sức khỏe và bình an (Ảnh: Gardener's Path).

Cây cau cảnh (cau vàng)

Với những không gian rộng như biệt thự hay phòng khách lớn, một chậu cau cảnh sẽ là điểm nhấn tuyệt vời. Các chuyên gia phong thủy đánh giá cao loại cây này nhờ tán lá xòe rộng mềm mại, giúp làm dịu đi những góc cạnh thô cứng của đồ nội thất.

Không chỉ có tác dụng điều hòa dòng khí, cau cảnh còn là "máy lọc không khí" tự nhiên xuất sắc, loại bỏ độc tố, mang lại sự trong lành và bình an cho cả gia đình.

Cau vàng giúp thanh lọc không khí, tượng trưng cho sự bình an và an lạc (Ảnh: Greensouq).

Dù chọn loại cây nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự chăm sóc. Một cái cây phong thủy tốt nhất là cái cây khỏe mạnh nhất.

Hãy đảm bảo cây xanh của bạn luôn được tưới nước, cung cấp đủ ánh sáng và lau bụi trên lá thường xuyên. Cây cối xanh tốt, đâm chồi nảy lộc chính là điềm báo rõ ràng nhất cho thấy ngôi nhà của bạn đang tràn đầy sinh khí và năng lượng tốt lành.