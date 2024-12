Haus Da Lat - dự án kết hợp của loạt thương hiệu nổi tiếng thế giới

Haus Da Lat và sự kết hợp từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới

Haus Da Lat là dự án của chủ đầu tư The One Destination - đơn vị tiên phong phát triển bất động sản ESG tại Việt Nam. Haus Da Lat có quy mô 5ha; nằm giữa trung tâm TP Đà Lạt, trước mặt Hồ Xuân Hương bao gồm khu căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao thương hiệu quốc tế vận hành.

Haus Da Lat nằm trước mặt hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt (Ảnh: The One Destination).

Sau thông tin được Quỹ BTS Bernina và nhà đầu tư Terne Holdings Singapore đầu tư rót vốn, The One Destination công bố Haus Da Lat là dự án đầu tiên được 4 thương hiệu hàng đầu thế giới bắt tay: nhà thiết kế kiến trúc và cảnh quan Kengo Kuma và các cộng sự (KKAA); công ty thiết kế chiếu sáng các công trình nổi tiếng thế giới Isometrix Lighting & Design; công ty thiết kế nội thất của nhiều tỷ phú thế giới 1508 London và thương hiệu trị liệu và sức khỏe hàng đầu Chiva-Som.

Theo đánh giá của giới chuyên gia và nhà đầu tư, sự kết hợp này sẽ đánh dấu bước ngoặt mới trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Đây là lần hiếm hoi tại Việt Nam, một dự án thu hút được nhiều đối tác nước ngoài bao gồm cả quỹ và nhà đầu tư, các thương hiệu thiết kế và vận hành hàng đầu thế giới. KKAA, Isometrix, 1508 London và Chiva-Som không làm sản phẩm đại trà, luôn lựa chọn kỹ đối tác, đánh giá giá trị dự án xứng tầm để tạo nên các công trình mới trên thế giới.

Chung tay kiến tạo bất động sản ESG tiên phong tại Việt Nam, điểm đến mới của thế giới

Đà Lạt nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ trong lành với nhiều địa danh đã trở thành di sản quốc gia. Kengo Kuma, kiến trúc sư hàng đầu Nhật Bản, một trong 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới được tạp chí Time bình chọn năm 2021, lựa chọn Đà Lạt để kiến tạo công trình điển hình tiếp theo. Kuma chú trọng đến việc sử dụng các vật liệu truyền thống như gỗ, tre, và giấy trong các công trình kiến trúc của mình. Mỗi sản phẩm kiến trúc của Kuma là một tác phẩm nghệ thuật sống cùng với thiên nhiên và trường tồn cùng thời gian.

Kengo Kuma và các cộng sự đã dành hơn 5 năm liên tục đến Đà Lạt nghiên cứu và ấp ủ bản thiết kế để đời. Kengo Kuma cho biết, Haus Da Lat sẽ là dự án "bảo tồn rừng thông" lớn nhất thành phố, xóa nhòa ranh giới giữa công trình kiến trúc và môi trường cảnh quan.

Haus Da Lat được KKAA thiết kế kiến trúc (Ảnh: The One Destination).

Kengo Kuma tập trung vào hình ảnh quả thông, một phần của cây thông để tạo ra một biểu tượng kiến trúc khác biệt. Bằng sự tinh tế trong cách sắp đặt vật liệu tự nhiên, đây sẽ là công trình thách thức chất liệu xây dựng và nghệ thuật thị giác, tạo nên vẻ bề ngoài như tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, nhưng đồng thời cũng thúc đẩy nhận thức hướng đến môi trường và sự bền vững cho thế hệ tương lai.

Để kiến tạo công trình hài hòa với thiên nhiên, Kengo Kuma lựa chọn bắt tay cùng Isometrix, công ty thiết kế chiếu sáng nổi tiếng toàn cầu đứng sau những công trình ánh sáng tiêu biểu thế giới.

Isometrix thiết kế Haus Da Lat dựa trên ánh sáng thực tế của môi trường, và hòa mình giữa thiên nhiên. "Toàn bộ thiết kế chiếu sáng đều được ẩn sau công trình để tôn vinh kiến trúc. Hệ đèn sẽ được lập trình công nghệ từ bước đầu để linh hoạt thay đổi ánh sáng và màu sắc theo từng thời điểm trong ngày, trong năm, bất kể ngày thường hay ngày lễ", đại diện Isometrix hé lộ về thiết kế ánh sáng.

Phối cảnh minh họa một góc công viên tại Haus Da Lat (Ảnh: The One Destination).

1508 London, công ty thiết kế nội thất sang trọng đứng sau những công trình nổi tiếng của nhiều tỷ phú, những tòa căn hộ và khách sạn nổi tiếng tại nhiều quốc gia, chọn Haus Da Lat là dự án đầu tiên tại Việt Nam.

Sự khác biệt của 1508 London nằm ở khả năng kết hợp nghệ thuật, kiến trúc và trải nghiệm cá nhân hóa để tạo ra những không gian đắt giá dành riêng cho chủ nhân các căn hộ tại Haus Da Lat. Những công trình biểu tượng của 1508 London nổi tiếng trên thế giới với mức giá từ 106.000 USD/m2 tại căn hộ cao cấp Mayfair (Anh), 124.000 USD/m2 tại Mandarin Oriental (Los Angeles), 161.000 USD/m2 tại The Peak (Hong Kong),….

"Tại Haus Da Lat, 1508 London sẽ kết hợp nguồn cảm hứng với các họa tiết bản địa để tạo ra không gian thể hiện câu chuyện riêng dành cho Đà Lạt, đồng thời cũng sử dụng những chất liệu hàng đầu thế giới làm nên tác phẩm nghệ thuật sống cùng với thời gian, thiết kế riêng cho mỗi không gian sống", đại diện 1508 chia sẻ.

Haus Da Lat sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên, thân thiện môi trường (Ảnh: The One Destination).

Haus Da Lat còn có sự tham gia ở vai trò tư vấn từ thương hiệu trị liệu và sức khỏe Chiva - Som, được độc giả của tạp chí Condé Nast Traveler bình chọn là "The best destination spa in the world" (Spa tốt nhất thế giới) vào năm 2022. Chiva - Som cung cấp các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia hàng đầu, bao gồm sức khỏe tinh thần, thể chất phù hợp với lối sống, sở thích và tình trạng sức khỏe của mỗi cá nhân, mục tiêu cuối cùng là thay đổi chất lượng cuộc sống và đạt được sự bền vững trong thân - tâm - trí.

Haus Da Lat tôn thêm vẻ đẹp của TP Đà Lạt (Ảnh: The One Destination).

"Nơi các thương hiệu hàng đầu thế giới cùng hợp tác, The One Destination thổi làn gió mới vào bất động sản Đà Lạt để kiến tạo và bảo tồn dự án xứng đáng với vị trí đắc địa của thành phố 130 năm tuổi", đại diện chủ đầu tư Haus Da Lat nói về việc hợp tác với các thương hiệu hàng đầu trong ngành bất động sản thế giới.