Háo hức đón chờ "siêu phẩm" resort trên không đầu tiên tại Hải Phòng

Dân trí Sở hữu vị trí "Tam cận đắc lộc - Vượng khí sinh tài", Hoang Huy Commerce là một trong những dự án trọng điểm của Hoang Huy Group tại thành phố Cảng Hải Phòng trong năm 2021.

Tọa lạc tại phía Nam của thành phố, tiếp giáp với Đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường Thiên Lôi, khu phức hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp Hoang Huy Commerce sở hữu vị trí "Tam cận đắc lộc - Vượng khí sinh tài" theo quan niệm của người Phương Đông.

Từ dự án này có thể dễ dàng di chuyển đến các trung tâm thương mại, nhà ga, sân bay, bệnh viện, trường học…của thành phố Hải Phòng.

Dự án được mệnh danh là Tam cận đắc lộc - Vượng khí sinh tài

Giai đoạn I dự án Hoang Huy Commerce gồm 3 tòa nhà hình cánh hoa với các tên gọi ấn tượng: Lotus (hoa Sen), Camellia (hoa Trà) và Tulip (hoa Tulip) có thiết kế 35 tầng nổi, 1 tầng lánh nạn và 3 tầng hầm được kiến tạo bởi đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới Humphreys & Partners Architects (Hoa Kỳ,) đơn vị đã thực hiện nhiều dự án trong nước và trên thế giới như: A Partment Of The Future (Las Vegas - Hoa Kỳ); Trump Bay Street (Jersey City - New York - Hoa Kỳ); Phoenix (Arizona - Hoa Kỳ); Champa Leagend (Nha Trang).

Là sự kết hợp hài hòa của "bộ ba" thịnh vượng: Nhà Phố - Trung tâm thương mại - Chung cư cao cấp, Hoang Huy Commerce tôn vinh những trải nghiệm tiện ích dành cho cư dân, đồng thời không bỏ quên thế mạnh giao thương đặc trưng của một thương cảng sầm uất.

Với những ưu thế vượt trội, Hoang Huy Commerce sở hữu nội lực và tiềm năng vô hạn, vươn mình cùng nhịp phát triển của thành phố, xứng đáng là một đại đô thị kiểu mẫu - ngôi sao tương lai của Hải Phòng.

Cảm hứng sống xanh với resort nhiệt đới ngay trước thềm nhà

Một trong những điểm nhấn của dự án Hoang Huy Commerce chính là "siêu phẩm" resort trên không đầu tiên của Hải Phòng. Lấy ý tưởng từ sự vô tận của trời biển, siêu phẩm này hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị và đầy mới lạ.

Nằm trên tầng 3, khu vực này được thiết kế như một ốc đảo thu nhỏ với bể bơi vô cực độc đáo trên không bên cạnh Poolbar sôi động cùng thảm thực vật xanh mát mang phong cách ốc đảo nhiệt đới.

Ngoài bể bơi vô cực, bãi cát nhân tạo lấp lánh sẽ mang đến những phút giây thư giãn tuyệt vời tựa như bạn đang nghỉ dưỡng giữa bãi biển thơ mộng trong một resort 5 sao.

Resort nhiệt đới trên không lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố cảng Hải Phòng

Tiện ích hoàn hảo - giá trị tầm cao

Không cần đi xa, cư dân hoàn toàn có thể rèn luyện sức khỏe ngay trong tòa nhà với phòng tập Gym & Yoga hay thỏa sức bơi lội tại bể bơi bốn mùa mái kính sang trọng, cũng như thảnh thơi dạo bộ và ngắm thành phố từ trên cao. Bên cạnh đó, vườn nướng BBQ là địa điểm tuyệt vời để tổ chức những bữa tiệc ngoài trời đầm ấm cùng gia đình và bạn bè.

Với mong muốn tạo ra một môi trường hoàn hảo để trẻ thơ phát triển toàn diện, chủ đầu tư Hoang Huy Group luôn chú trọng đến việc tạo không gian vui chơi cho con trẻ. Tại dự án, một khu vực rộng rãi được dành riêng bố trí khu vui chơi ngoài trời và trong nhà được đầu tư để bố mẹ có thể cùng tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc vui đùa thỏa bên con trẻ.

Khu vui chơi ngoài trời rộng rãi cho con trẻ thỏa sức khám phá và sáng tạo

Đón đầu công nghệ 4.0 với Smart Building đầu tiên tại Hải Phòng

Không chỉ là thiên đường "sống xanh", Hoang Huy Commerce còn mang đến cho cư dân trải nghiệm "sống chất" nhờ ứng dụng công nghệ Tòa nhà thông minh (Smart Building) nhằm tối ưu quá trình vận hành, quản lý tòa nhà, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

Hệ thống Quản lý tòa nhà thông minh BMS (Intelligent Building Management System) cho phép điều khiển và quản lý mọi hệ thống kỹ thuật đảm bảo cho việc vận hành các thiết bị trong tòa nhà được chính xác, kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành.

Hệ thống kiểm soát ra vào tòa nhà dùng công nghệ sinh trắc học Face ID kết hợp với hệ thống cổng thông minh Smart Gate ngăn chặn người lạ đi vào khu vực căn hộ, đồng thời tích hợp với camera an ninh và chuông cửa màn hình (Video door-phone) tạo thành hệ thống an ninh đa lớp. Khóa cửa thông minh dùng vân tay hoặc thẻ không chỉ mang đến sự tiện lợi và an toàn cao mà còn tôn lên sự đẳng cấp cho căn hộ.

Hệ thống đỗ xe thông minh hướng dẫn đỗ xe tự động, dễ dàng tìm vị trí và kiểm tra hình ảnh xe, cho phép nhận diện biển số xe giúp kiểm soát phương tiện, tối ưu công tác quản lý đỗ xe.

Với phương châm kiến tạo cộng đồng, nâng cao cuộc sống Hoang Huy Commerce là sự kết hợp độc đáo giữa không gian sống tiện ích - dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao và hệ thống kiểm soát tòa nhà thông minh ứng dụng công nghệ 4.0 được thiết kế riêng cho dự án, mang đến hành trình sống thăng hoa và tràn đầy hứng khởi cho các chủ nhân tương lai.

Dự án Tổ hợp Thương Mại - Dịch vụ - Chung cư cao cấp Hoang Huy Commerce được phát triển bởi CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Địa chỉ: Giao lộ Võ Nguyên Giáp - Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm và Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0966.93.6666 hoặc 0966.94.8888

Website: http://hoanghuy-commerce.vn/

