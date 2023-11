Hàng trăm chuyên viên kinh doanh dự lễ ra quân dự án The One Tower Đà Nẵng

Sự kiện có sự tham gia của hàng trăm chuyên viên tư vấn đến từ các đại lý phân phối đánh dấu nhịp trở lại của thị trường bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng Đà Nẵng sau thời gian dài trầm lắng.

Hàng trăm chiến binh kỳ tài hội tụ tại lễ ra quân The One Tower Đà Nẵng.

Rực lửa tinh thần chiến binh cùng lập nên kỳ tích

Lễ ra quân The One Tower Đà Nẵng như mang đến một làn gió mới cho thị trường BĐS Đà Nẵng trong những tháng cuối năm. Sự kiện ghi dấu ấn trên thị trường với sự tham gia của đông đảo chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối Minh Minh Group, Minh Huân Land, Hưng Phát Corp, Đất Xanh Kinh Bắc, Protech…

Với chủ đề "Rise To The Top", sự kiện kỳ vọng thắp lên ngọn lửa đam mê, tinh thần quyết tâm của đội ngũ kinh doanh để đưa The One Tower Đà Nẵng thành dự án được khách hàng chú ý khi tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng.

Đại diện Kyoritsu Maintenance Việt Nam trao chứng nhận đại lý chiến lược cho các đơn vị phân phối.

Tại sự kiện, bà Vũ Thị Như Mai - CEO Kyoritsu Maintenance Việt Nam, chia sẻ "The One Tower Đà Nẵng là dự án đầu tiên trong chiến lược phát triển của công ty tại thị trường trọng điểm Đà Nẵng. Dự án không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung sản phẩm mà còn kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới tại trung tâm thành phố đáng sống, đáng đầu tư bậc nhất Việt Nam này".

Thực tế, khi những thông tin của The One Tower Đà Nẵng được hé lộ, bầu không khí tại hội trường đã lập tức được "đốt cháy". Sự phấn khích thể hiện rõ trên từng gương mặt của các "chiến binh" bởi từ rất lâu thị trường BĐS nghỉ dưỡng Đà Nẵng gần như không xuất hiện dự án mới, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố.

Đồng hành cùng chủ đầu tư trong việc xây dựng ý tưởng, mô hình (concept) cho The One Tower Đà Nẵng là nhà tư vấn truyền thông sáng tạo SunnyLee Media.

Ngoài những thông tin đắt giá về dự án để tư vấn đến khách hàng một cách chuẩn xác, đội ngũ kinh doanh còn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với chính sách thưởng nóng. Đặc biệt, những phần minigame sôi động cùng nhiều phần quà hấp dẫn được trao tặng. Đây là lời tri ân mà Kyoritsu Maintenance Việt Nam muốn gửi đến những người bạn đồng hành cùng mang sản phẩm tiềm năng như The One Tower Đà Nẵng đến với khách hàng.

The One Tower Đà Nẵng - Tuyệt phẩm bên vịnh sông Hàn

The One Tower Đà Nẵng là tổ hợp thương mại dịch vụ - văn phòng làm việc kết hợp lưu trú, căn hộ nghỉ dưỡng được thiết kế với tòa tháp cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm. Dự án là sự kết hợp giữa di sản bản sắc của thành phố biển Đà Nẵng với kiến trúc hiện đại, hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của thị trường.

Sự hợp tác, đồng lòng của hàng trăm chuyên viên kinh doanh sẽ mang đến sự lan tỏa mạnh mẽ cho dự án The One Tower Đà Nẵng.

The One Tower Đà Nẵng nằm bên vịnh sông Hàn với mặt tiền 3 trục đường thương mại sầm uất là 2/9 - Bình Hiên - Đào Tấn, trực diện công viên Apec và sông Hàn, ngay sát cầu Rồng - biểu tượng của thành phố Đà Nẵng… Nơi đây tập trung nhiều thắng cảnh nổi tiếng và nhiều lễ hội tầm cỡ thường xuyên tổ chức hàng năm, thu hút hàng triệu du khách năm châu đổ về.

The One Tower Đà Nẵng là dự án tiên phong đón đầu xu hướng "Workcation" (loại hình du lịch kết hợp làm việc từ xa được bắt nguồn từ Âu - Mỹ) đang thịnh hành trên thế giới. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và định hướng xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo công nghệ cao của khu vực Đông Nam Á, nhu cầu về không gian làm việc kết hợp nghỉ dưỡng tại thành phố biển sẽ nở rộ. Những dự án đi trước đón đầu như The One Tower Đà Nẵng sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ sự xê dịch này.

Giai đoạn đầu tiên chủ đầu tư cho ra mắt 30 tuyệt phẩm của The One Tower Đà Nẵng.

Tại The One Tower Đà Nẵng, mọi yếu tố đều được chăm chút tỉ mỉ với tầm nhìn khoáng đạt, tiện ích phân bổ khắp tòa nhà như hồ bơi vô cực, phòng tập gym - yoga, nhà hàng, quán cà phê… đem đến trải nghiệm tất cả trong một cho cư dân.

"Kyoritsu Maintenance Việt Nam mong muốn kiến tạo The One Tower thành một điểm đến lý tưởng, góp phần đưa Đà Nẵng tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới. Hơn 200 sản phẩm của dự án cũng sẽ mang lại cơ hội đầu tư tiềm năng, đón đầu sự bùng nổ trở lại của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng", bà Mai chia sẻ.