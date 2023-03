Hàng loạt ô tô đỗ dưới đường dự án Goldmark City bị xịt sơn nhem nhuốc

Liên quan tới hàng loạt ô tô đỗ trong khu đô thị cao cấp Goldmark City bị kẻ xấu xịt sơn nhem nhuốc xảy ra đêm 17/3, trao đổi với Dân trí, đại diện truyền thông của chủ đầu tư khu đô thị này cho biết, hiện tại các tuyến đường nội khu của khu đô thị Goldmark City đã được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, theo quy định.

Do đó, việc các ô tô bị xịt sơn vừa xảy ra không thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý và ban quản trị các tòa nhà. Chủ ô tô cần đến khai báo với chính quyền địa phương để được hỗ trợ, xử lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng. Chủ đầu tư và ban quản lý đã nhiều lần khuyến nghị cư dân và khách của cư dân tới khu đô thị phải để xe đúng nơi quy định, đảm bảo an ninh, an toàn tài sản.

Một ô tô đỗ dưới lòng đường khu đô thị Goldmark City bị xịt sơn nhem nhuốc (Ảnh cắt tại clip đăng tải trên MXH).

Về sự việc trên, một lãnh đạo Công an phường Phú Diễn cho biết, đơn vị này đang xác minh, làm rõ việc hàng loạt ô tô đỗ trong khu đô thị Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu bị kẻ xấu xịt sơn nhem nhuốc.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh nhiều ô tô đỗ dưới lòng đường trong khu đô thị Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu bị kẻ xấu xịt sơn lên thân xe. Theo clip đăng tải, khoảng 10 ô tô bị xịt sơn.

Một số ý kiến cho rằng đây là hành vi hủy hoại tài sản, cần được xử lý nghiêm. Nhiều người khác cũng cho rằng, ngoài việc xác minh hành vi phá hoại tài sản của kẻ gian, cần xem xét cả hành vi để xe dưới lòng đường có đúng quy định không.