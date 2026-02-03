Hà Nội tìm nhà đầu tư dự án nhà xã hội cho công an, bộ đội

Bộ Quốc phòng vừa phát đi thông báo tìm nhà đầu tư tham gia phát triển một dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang tại khu vực quận Bắc Từ Liêm (cũ), với tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng. Dự án dự kiến hình thành gần 1.000 căn hộ.

Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên quỹ đất rộng gần 4,3ha, thuộc 2 ô đất trong quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị Thượng Cát, nay thuộc phường Tây Tựu.

Bộ Quốc phòng tìm nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội tại phường Tây Tựu (Ảnh minh họa: Việt Vũ).

Cụ thể, ô đất III-NOXH2 rộng hơn 1,7ha sẽ xây dựng một khối nhà cao 9 tầng và một tầng hầm, cung cấp khoảng 420 căn hộ, phục vụ tối đa 1.160 cư dân. Ô đất III-NOXH3 có diện tích hơn 2,2ha, trong đó 20% quỹ đất được dành cho phát triển nhà ở thương mại. Khu nhà này cũng được thiết kế cao 9 tầng với một tầng hầm, dự kiến đưa ra thị trường 560 căn hộ, đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 1.481 người.

Khu đất triển khai dự án hiện chủ yếu là đất nông nghiệp của người dân. Dự án dự kiến giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng trong năm nay và hoàn thành vào năm 2028. Tổng vốn đầu tư khoảng 1.925 tỷ đồng.

Nhà đầu tư quan tâm có thể gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư trước ngày 20/2.

Liên quan đến xây dựng nhà ở xã hội, giai đoạn 2021-2030, Hà Nội cho biết sẽ phấn đấu phát triển tối thiểu 144.000 căn (khoảng 24.000 căn giai đoạn 2021-2025 và tối thiểu 120.000 căn giai đoạn 2026-2030); giai đoạn 2021-2035 hoàn thành tối thiểu 500.000 căn.

Mục đích sử dụng nhà ở xã hội được đa dạng hóa và mở rộng, sử dụng đa mục tiêu, chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư phục vụ tái thiết đô thị, nhà ở công vụ và nhà ở xã hội cho thuê thông qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố (thực hiện chức năng Quỹ nhà ở Quốc gia của thành phố).

Bên cạnh đó, thành phố nới lỏng điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội về thu nhập, điều kiện ở, mở rộng nhóm đối tượng được mua, thuê, thuê mua để thu hút nhân lực chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu nhà ở thực tế của đông đảo người dân.