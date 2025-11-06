Ma trận bất động sản “ảo” của công ty bà chủ Nhật Nam vừa bị truy tố

VKSND thành phố Hà Nội vừa ban hành bản cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam). Trong đó, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam là Vũ Thị Thúy (vợ ca sĩ Khánh Phương) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Vũ Thị Thúy và nhiều đồng phạm khác là thuộc cấp đã có nhiều chiêu trò tinh vi để lừa dối khách hàng.

Cụ thể, năm 2019, bà Thúy thành lập Công ty Nhật Nam và quảng cáo gian dối rằng doanh nghiệp đầu tư nhiều bất động sản trên cả nước, có giá trị lớn để kêu gọi nhà đầu tư. Khi huy động được, Thúy chiếm đoạt rồi lại dùng chính một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân.

Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy (Ảnh: Nhật Nam).

Thúy đã đưa khách hàng vào một ma trận bất động sản “ảo”, nhưng rất khó thoát ra. Công ty Nhật Nam nói với các nhà đầu tư rằng đang triển khai nhiều dự án ở Hà Nội, Phú Quốc, Hòa Bình, Bình Thuận...; kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Quảng cáo còn cam kết các hoạt động trên đem lại hiệu quả, lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội lại xác định Nhật Nam không được cấp phép dự án, không sở hữu bất động sản nào tại Bình Thuận, Hòa Bình và huyện Mỹ Đức cũ (Hà Nội).

Báo Dân trí cũng từng có loạt bài điều tra về màn huy động vốn bằng cách phân chia lợi nhuận "trên trời" của Công ty Nhật Nam.

Nhà đầu tư được giới thiệu chương trình góp vốn 12 tháng và quyền chọn mua căn hộ cao cấp tại dự án Elite Tower (quận Hà Đông cũ, Hà Nội) do Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam làm chủ đầu tư. Muốn tham gia chương trình này, nhà đầu tư phải bỏ ra số vốn thấp nhất là 1 tỷ đồng, cao nhất là 10 tỷ đồng và sẽ được trả lãi suất 3%/tháng cộng quyền chọn mua căn hộ tại dự án nói trên.

Vũ Thị Thúy là đại diện pháp luật của hàng loạt văn phòng đại diện, công ty (Ảnh: masothue.com).

Cụ thể, nếu nhà đầu tư bỏ ra 5 tỷ đồng, mỗi tháng sẽ nhận được 150 triệu đồng tiền lãi, sau 12 tháng sẽ nhận được 1,8 tỷ đồng tiền lãi. Theo đó, căn hộ cao cấp có giá từ 5 tỷ đồng chỉ còn 3,2 tỷ đồng sau khi trừ tiền lãi đã nhận.

Phương án tiếp theo, nhà đầu tư có thể đầu tư với số tiền từ 10 triệu đồng đến 25 tỷ đồng và nhận "phân chia lợi nhuận" hàng ngày trong 24 tháng. Theo công ty này, nhà đầu tư sẽ được phân chia lợi nhuận gồm cả tiền gốc và tiền lãi được trả từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi tháng 20 lệnh trả tiền vào thẻ ATM của nhà đầu tư.

Sau một thời gian, Công ty Nhật Nam ngưng phân chia lợi nhuận, ra thông báo hứa trả tiền rồi thất hứa khiến hàng loạt nhà đầu tư điêu đứng.

Từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm đã ký tổng hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, với tổng số tiền hơn 9.100 tỷ đồng.

Theo thông tin lãnh đạo Công an TP Hà Nội cung cấp, Công ty Nhật Nam đã dùng 150 tỷ đồng để mua bất động sản, góp vốn dự án tại Bắc Giang cũ; đầu tư mua 16 biệt thự tại thị xã Sơn Tây cũ; 7 lô đất tại Thanh Hóa, diện tích 100-225m2 mỗi lô; 20 sổ đỏ đất tại Đắk Lắk, diện tích mỗi thửa 500m2.

Thúy cũng bị cáo buộc đã dùng 120 tỷ đồng để mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Cơ quan chức năng xác định bị can này đứng tên 3 sổ đỏ đất tại huyện Bến Cầu cũ, tỉnh Tây Ninh.