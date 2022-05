Giới đầu tư phía Bắc tìm kiếm bất động sản TP Đồng Xoài, Bình Phước

Điểm sáng thu hút giới đầu tư phía Bắc

Đồng Xoài là thành phố "cửa ngõ" nằm ở phía Bắc TPHCM. Sau gần 5 năm chuyển mình phát triển từ thị xã lên thành phố, Đồng Xoài đã có những thay đổi thần tốc về kinh tế, hạ tầng, đô thị hóa để thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy thị trường bất động sản.

Sở hữu vị trí chiến lược trong "tam giác vàng" công nghiệp của tỉnh Bình Phước gồm Đồng Xoài- Đồng Phú - Phú Giáo, TP Đồng Xoài có những lợi thế về cả cơ sở hạ tầng giao thông lẫn thế mạnh công nghiệp để phát triển bất động sản.

Hiện nay, Đồng Xoài đang dồn lực để tập trung phát triển các công trình hạ tầng kết nối để tăng khả năng thu hút FDI, quyết tâm đón thêm nhiều nhà đầu tư địa ốc và công nghiệp tiềm năng đổ về. Trong đó nổi bật là các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 14, đường ĐT 741, ĐT 753,… kết nối Đồng Xoài với TPHCM, Tây Nguyên và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Đồng Xoài thu hút giới đầu tư (Ảnh: Báo Pháp luật).

Bên cạnh đó còn có tuyến đường sắt Chơn Thành - Đắk Nông, Chơn Thành - Lộc Ninh, đường tạo lực Tân Uyên - Phú Giáo - Đồng Xoài, tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Đồng Phú - Đồng Xoài giúp kết nối xuyên suốt thành phố với các vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam.

Tuyến cao tốc Đồng Xoài - TP HCM - Chơn Thành - Đắk Nông với mức đầu tư dự kiến 5.700 tỷ đồng giúp rút ngắn khoảng cách từ Đồng Xoài đi TP HCM và các tỉnh lân cận.

Ngoài lợi thế về hạ tầng giao thông kết nối, TP Đồng Xoài còn sở hữu thế mạnh phát triển mạng lưới khu công nghiệp (KCN) lớn. Hiện nay, Đồng Xoài có 4 KCN với hơn 70.000 lao động đang hoạt động. Các KCN Đồng Xoài I và II đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 90%.

Cùng với đó, Đồng Xoài thu hút nguồn FDI và sự phát triển công nghiệp. Do đó, lượng lớn người lao động gồm các chuyên gia, kỹ sư, công nhân về đây sinh sống và làm việc, kéo theo nhu cầu bất động sản tại thành phố tăng, đồng thời mở ra cơ hội cho thị trường bất động sản bứt tốc.

Ngoài ra, Đồng Xoài còn thu hút giới đầu tư phía Bắc bởi quỹ đất rộng lớn, mặt bằng giá thấp và dư địa tăng giá cao. Đại diện Mega Royal City cho biết, bất động sản Đồng Xoài có triển vọng tăng giá trong thời gian tới. Bởi lẽ, quỹ đất hiện nay của các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM đều đang hạn hẹp. Khi đó, Đồng Xoài với mặt bằng giá hấp dẫn so với Thuận An, Dĩ An hay Thủ Dầu Một sẽ là lợi thế lớn cho nhà đầu tư nắm bắt cơ hội sinh lời.

Địa phương này còn đang phát triển mạnh phân khúc đất nền, shophouse thương mại,… phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu đầu tư sinh lời của nhiều nhà đầu tư.

"Với những lợi thế đó, Đồng Xoài đang trở thành cái tên được giới đầu tư địa ốc ngoài Bắc săn tìm. Bởi lẽ theo sóng hạ tầng và công nghiệp đang phát triển mạnh, thị trường bất động sản Đồng Xoài sẽ có sự bứt tốc tăng trưởng nhanh, đem lại cho nhà đầu tư những cơ hội sinh lời thắng lợi", theo đại diện Mega Royal City.

Mega Royal City - dự án nổi bật tại trung tâm TP Đồng Xoài

Tọa lạc tại vị trí "vàng" ngay trung tâm TP Đồng Xoài, Mega Royal City được kiến tạo với mục tiêu trở thành đô thị công nghiệp hiện đại bậc nhất tại Bình Phước và khu vực phía Nam.

Mega Royal City là dự án nhà phố thương mại liền kề (shophouse) được xây dựng 1 trệt 2 lầu, hình thành nên phố thương mại sầm uất, có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng với quy mô 17ha. Dự án sở hữu vị trí vô cùng đắc địa ngay tại mặt tiền Quốc lộ 14 - trục đường xương sống kết nối Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Đồng thời liền kề với KCN Đồng Xoài I và II đã hiện hữu và hoạt động với hơn 30.000 lao động.

Phối cảnh dự án Mega Royal City.

Ngoài những lợi thế về vị trí địa lý, khả năng kết nối ngoại khu thuận lợi, chủ đầu tư cho biết Mega Royal City còn ghi thêm điểm cộng trong mắt giới đầu tư bởi pháp lý, với quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt. Giá trị pháp lý sẽ đảm bảo được tính thanh khoản cao, tăng sức hút của dự án đối với nhà đầu tư ngay khi được giới thiệu.

Với gần 1.000 sản phẩm nhà phố liền kề xây dựng thô, cùng hệ thống công viên, trung tâm thương mại, hệ thống hạ tầng đồng bộ, Mega Royal City hứa hẹn là sản phẩm "sinh lời kép", vừa có thể an cư, kinh doanh, vừa có thể đầu tư sinh lời.

Phối cảnh dự án Mega Royal City.

Mega Royal City hội tụ những ưu điểm thu hút nhà đầu tư phía Bắc đang tìm kiếm cơ hội sinh lời. Với ưu thế về pháp lý, vị trí, hạ tầng và tiện ích, Mega Royal City hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu của giới đầu tư địa ốc.