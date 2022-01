Giá trị của các căn hộ du lịch thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng sát biển

Vị trí mang tới giá trị khác biệt

Nằm sát biển hay sở hữu bãi biển riêng là một trong những lợi thế nổi bật thu hút du khách của các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Các dự án nghỉ dưỡng có vị trí nằm sát biển, sở hữu bãi biển riêng hay tầm nhìn hướng biển sẽ có giá trị cao hơn các dự án có cùng phân khúc. Four Seasons Resort Lanai (Hawaii), các khu nghỉ trên quần đảo Coco Prive (Maldives) hay trên đảo Thanda (Tanzania)… là những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp và đắt đỏ hàng đầu thế giới.

Với lợi thế sở hữu đường bờ biển dài, Việt Nam có nhiều bãi biển đẹp được báo chí và các tổ chức du lịch quốc tế công nhận. Trong đó, Mỹ Khê (Đà Nẵng) từng được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển đẹp nhất thế giới.

Tại Đà Nẵng, nơi được mệnh danh là thành phố biển đáng sống của Việt Nam với những bãi biển tuyệt đẹp, dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western nổi bật trên cung đường Trường Sa - Võ Nguyên Giáp, với tầm nhìn trực diện Vịnh Non Nước, gần sát bãi biển Mỹ Khê, là một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng đang được giới đầu tư chú ý.

Phối cảnh dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western với tầm nhìn trực diện Vịnh Non Nước (Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi).

Hệ tiện ích hướng trực diện biển độc đáo

Được đầu tư bài bản dựa trên nghiên cứu về sở thích của đối tượng khách hàng trẻ tuổi thành đạt, Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western sở hữu nhiều lợi thế trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Trong đó phải kể đến hệ tiện ích cao cấp có tầm nhìn hướng trực diện biển, mang lại trải nghiệm cao cấp cho các du khách.

Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western được Tập đoàn Danh Khôi phát triển theo định hướng là tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp hướng đến trải nghiệm thời trang và nghệ thuật, lấy cảm hứng từ tạp chí thời trang danh tiếng thế giới - Vogue.

Phối cảnh hồ bơi Maldives với tầm nhìn hướng biển tại dự án (Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi).

Dự án sở hữu loạt tiện ích tích hợp cao cấp, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi - làm việc - thư giãn của du khách hiện đại.

"Sẽ không cần phải đi xa để tìm kiếm dịch vụ phù hợp, du khách khi đặt chân đến tổ hợp nghỉ dưỡng phong cách Vogue này sẽ được thư giãn hoàn toàn, vừa được thưởng thức tầm nhìn biển có một không hai vừa trải nghiệm tiện ích, hòa mình vào không khí sôi động của các hoạt động sự kiện, lễ hội thời trang, biểu diễn nghệ thuật trong khuôn viên dự án", đại diện Tập đoàn Danh Khôi chia sẻ.

Điểm nhấn tiện ích tại tổ hợp nghỉ dưỡng là không gian Rooftop Grill & Bar, Beer Hub Brussels, Babylon BBQ Garden. Du khách đam mê ẩm thực có thể thưởng thức món ăn ngon tại chuỗi nhà hàng sang trọng bao gồm nhà hàng Panorama với tầm nhìn bao quát hướng ra vịnh xanh Non Nước, bãi biển Mỹ Khê… Bên cạnh đó, hệ tiện ích của dự án còn có dòng sông lười Seine, hồ bơi Maldives, ốc đảo Morocco, hồ bơi tràn bờ tầm nhìn hướng biển, vườn Zen thiết kế hướng đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe (wellness) của du khách. Những người yêu thể thao, thích tập luyện, cũng có thể trải nghiệm hệ thống Olympus Gym, Yoga Bay tại tầng 2 và tầng 16.

Không chỉ mang đến không gian nghỉ dưỡng, giải trí đầy cảm hứng, hệ tiện ích tích hợp còn hướng tới những trải nghiệm nghệ thuật với phim trường Hollywood, phòng thu âm La Scala, phố thời trang Milan, khu biểu diễn nghệ thuật Aria Art… hứa hẹn sẽ biến nơi đây thành điểm đến sôi động của các sự kiện nghệ thuật tầm cỡ, điểm "check-in" thường xuyên của giới nghệ sĩ hay tổ chức các chương trình công chiếu phim ảnh, biểu diễn thời trang.

"Những sản phẩm có sự bắt nhịp với phim ảnh, thời trang, nghệ thuật luôn là con đường ngắn nhất đến thẳng trái tim của tập khách hàng trẻ tuổi, thích trải nghiệm và sẵn sàng đầu tư cho những trải nghiệm đáng giá giúp nâng tầm phong cách, khẳng định cá tính riêng và giá trị thương hiệu", chị Nguyễn Khánh Vy - Quản lý Marketing cấp cao phòng Phát hành phim và Sáng tạo nội dung tại CGV - Hệ thống phát hành phim và cụm rạp chiếu phim đa quốc gia của Hàn Quốc chia sẻ.

Phối cảnh thiết kế nội thất của căn hộ Vogue Condosuites (Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi).

Điểm nhấn của dự án là dòng sản phẩm căn hộ du lịch Vogue Condosuites được Tập đoàn Danh Khôi đầu tư tỉ mỉ. Từ phong cách thiết kế retro cổ điển và tinh tế, cho tới sự sáng tạo về màu sắc, hình khối, vật liệu nội thất hay tầm nhìn hướng biển đắt giá, đều thể hiện sự tương đồng giữa gu thẩm mỹ và định hướng phong cách "sống theo Vogue" giữa nhà phát triển dự án và các khách hàng trẻ tuổi thành đạt.

Theo thông tin từ Tập đoàn Danh Khôi, dòng căn hộ du lịch Vogue Condosuites đã được đón nhận tích cực từ thị trường ngay những ngày đầu ra mắt, đặc biệt là sau sự kiện khai trương căn hộ mẫu diễn ra vào cuối tháng 12 vừa qua.

"Cùng với sự quan tâm của đông đảo khách hàng, căn hộ Vogue Condosuites hứa hẹn sẽ là điểm sáng đầu tư dịp cuối năm với tiềm năng sinh lời hấp dẫn, đồng thời trở thành không gian sống kiểu mẫu của cư dân thế hệ Millennials năng động", đại diện tập đoàn nhấn mạnh.

Ngày 15/1 tới, Tập đoàn Danh Khôi chính thức công bố dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western tại khách sạn Sheraton Đà Nẵng. Với mô hình nghỉ dưỡng độc đáo và sự đầu tư bài bản cho hệ tiện ích tại dự án, sự kiện dự kiến thu hút đông đảo khách hàng tham gia.

