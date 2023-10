Giá thuê nhà liên tục tăng, người thuê chật vật tìm chỗ an cư

Giá thuê căn hộ liên tục tăng cao

Thị trường cho thuê căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục tăng cao, đặc biệt trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu lớn.

Tìm kiếm thuê căn hộ chung cư cả tháng nay, vợ chồng chị Nguyễn Thị Oanh (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chưa thể an cư do giá thuê liên tục tăng, chủ nhà thì yêu cầu người thuê nhiều điều khoản chặt chẽ.

"Gia đình tôi dự tính sẽ thuê căn hộ 2 phòng ngủ, giá 8-10 triệu đồng/tháng ở khu vực quận Hoàng Mai để thuận tiện cho việc đi làm và học hành của các con. Tuy nhiên, dù đã qua nhiều kênh môi giới nhưng việc thuê căn hộ vẫn gặp khó khăn do số lượng căn hộ cho thuê rất ít", chị Oanh nói.

Ngoài việc không có nhiều lựa chọn, theo chị Oanh, giá thuê căn hộ cũng tăng 500.000 đồng tới hơn 1 triệu đồng so với thời điểm tháng 8 trước đó. "Một căn hộ 2 phòng ngủ ở tòa The One Residence đang có giá thuê 8,5-9,5 triệu đồng. Người thuê căn hộ còn phải thanh toán thêm phí dịch vụ, phí gửi xe… khoảng 500.000-600.000 đồng/tháng", chị Oanh lấy ví dụ.

Số lượng căn hộ cho thuê không nhiều, giá thuê liên tục tăng (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Tương tự như gia đình chị Oanh, những ngày qua, anh Nguyễn Anh Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng phải chạy đôn chạy đáo tìm thuê căn hộ chung cư ở khu vực quận Thanh Xuân để sớm ổn định cuộc sống cho gia đình.

Theo anh Đức, giá thuê căn hộ thời điểm này ở mức cao, trung bình một căn 2 phòng ngủ, giá cho thuê dao động 12-15 triệu đồng/tháng, cá biệt có căn hộ cho thuê tới 20 triệu đồng/tháng.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, giá cho thuê căn hộ chung cư ở quanh khu vực trung tâm Hà Nội tăng tương đối mạnh trong những năm qua, đặc biệt thời gian gần đây. Đơn cử, trong quý III/2022, giá cho thuê trung bình căn hộ chung cư tại Mipec Xuân Thủy dao động trong khoảng 10-18 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, giá cho thuê hiện nay đã tăng lên 12-20,8 triệu đồng/tháng.

Tương tự, căn hộ chung cư ở Royal City (Thanh Xuân) cũng tăng giá gần 3 triệu đồng so với cùng kỳ. Cụ thể, trong quý III/2022, căn hộ chung cư tại đây được cho thuê với giá trung bình khoảng 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, hiện tại giá thuê trung bình đã tăng lên 22,9 triệu đồng/tháng.

Giá thuê căn hộ chung cư ở quận Nam Từ Liêm cũng tăng 2-2,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2022. Đơn cử, căn hộ tại Florence (Nam Từ Liêm) trong quý III/2022 được cho thuê với giá 10,5-15,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, căn hộ đang được cho thuê với giá 13-15,5 triệu đồng/tháng.

Nhà đầu tư "đổi khẩu vị" sang cho thuê

Theo anh Nguyễn Đức Minh - một môi giới về bất động sản cho thuê ở Hà Nội - cho biết, nhu cầu thuê căn hộ chung cư ở Hà Nội liên tục tăng thời gian qua. Trong khi nguồn cung cho thuê căn hộ không nhiều khiến giá thuê căn hộ tăng cao.

"Hầu hết giá cho thuê căn hộ ở Hà Nội đều tăng, đặc biệt tại các chung cư có vị trí trung tâm. Giá cho thuê căn hộ tăng từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng/căn/tháng", anh Minh nói.

Cũng theo anh Minh, người thuê căn hộ thời điểm này ngoài áp lực về giá cao, còn phải chịu thêm các điều khoản khắt khe của chủ nhà. Trong đó, có các điều khoản như: thuê dài hạn, tiền đặt cọc cao và tiền phải thanh toán cũng nhiều hơn 3 tháng thông thường.

Chia sẻ về lý do giá thuê căn hộ chung cư tăng, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn - cho biết, trong bối cảnh mặt bằng giá bán tăng cao lên tới 30-40% trong thời gian qua, người mua thực và nhà đầu tư sẽ có tâm lý chờ đợi và chuyển sang quan tâm mảng cho thuê nhiều hơn. Căn hộ cho thuê là một trong những điểm ngắm của sự chuyển hướng này.

Theo ông, với thực tế, người lao động, sinh viên quay trở lại thành phố, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất được hỗ trợ tiền thuê nhà cũng đẩy mặt bằng giá cho thuê lên.

Cũng theo đánh giá một chuyên gia thuộc một đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản, hiện tại thị trường đang có sự chuyển hướng của các nhà đầu tư, thay vì trung thành với sản phẩm thấp tầng thì cùng số tiền họ chuyển sang mua 10 căn hộ trung đến cao cấp.

Theo đó, đơn giản vì cùng vốn đầu tư đó, biệt thự có thể cho thuê với giá 50-60 triệu đồng/tháng và tính cơ động của dòng tiền không có. Trong khi với 10 căn hộ, nhà đầu tư có thể thu về 15-18 triệu đồng/căn, tổng số tiền từ cho thuê tới 180 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, giá căn hộ cũng sẽ tăng tịnh tiến theo thời gian.